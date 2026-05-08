Sky'ın haberine göre, Dortmund ve Kehl, aslen 2027'ye kadar sürmesi planlanan sözleşmesinin kalan kısmını feshetmek üzere "adil ve şeffaf" bir çözüm üzerinde anlaşmaya vardı. Hem oyuncu hem de yönetici olarak kulübe 24 yıl hizmet eden 46 yaşındaki Kehl'in görevi, 22 Mart'ta karşılıklı anlaşma ile sona erdi. Kehl'in spor direktörlüğü görevini Ole Book devraldı ve bu, kulübün çalkantılı bir dönemde teknik liderlikte tam bir geçiş yaşandığını gösteriyor.