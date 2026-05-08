AFP
Çeviri:
Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac’ın Tottenham’la ilgili söylentiler arasında bir destekçisini kaybetmesi üzerine, yöneticiyle sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı
BVB ve Kehl, mali ilişkilerin tamamen kesilmesi konusunda anlaştı
Sky'ın haberine göre, Dortmund ve Kehl, aslen 2027'ye kadar sürmesi planlanan sözleşmesinin kalan kısmını feshetmek üzere "adil ve şeffaf" bir çözüm üzerinde anlaşmaya vardı. Hem oyuncu hem de yönetici olarak kulübe 24 yıl hizmet eden 46 yaşındaki Kehl'in görevi, 22 Mart'ta karşılıklı anlaşma ile sona erdi. Kehl'in spor direktörlüğü görevini Ole Book devraldı ve bu, kulübün çalkantılı bir dönemde teknik liderlikte tam bir geçiş yaşandığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Son kıdem tazminatı ve ödemeler
Kehl'den müzakerelerin ayrıntılarına ilişkin doğrudan bir açıklama gelmese de, ayrılığın mali detayları yerel haberler aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Bild'in verdiği bilgilere göre, anlaşma kapsamında yaklaşık 2 milyon avroluk kalan maaş bedeli söz konusuydu ve Kehl'in nihai olarak yaklaşık 1,5 milyon avroluk bir ödeme alması öngörülüyordu. Bu anlaşma, kulüp efsanesinin profesyonel kariyerinin yeni bir sayfasına hazırlanırken, hukuki veya mali bağlardan arınmış bir şekilde yoluna devam etmesini sağlıyor.
Bir efsaneye veda etmek
Kehl’in ayrılışı, Westfalenstadion’da futbolcu olarak geçirdiği dönemde üç Bundesliga şampiyonluğu ve 2012’de lig-kupa dublesi kazanan bir adam için bir dönemin sonunu işaret ediyor. Sky Sports Almanya'ya göre, Kehl'e bu Cuma günü Dortmund'un Eintracht Frankfurt ile oynayacağı sezonun son iç saha maçı sırasında resmi bir veda töreni düzenlenecek. Takımdan ayrılan Niklas Süle ve Julian Brandt ile birlikte Kehl de Sarı Duvar'ın önünde taraftarlara "hoşça kal" deme fırsatı bulacak.
- Getty Images
Londra, Kehl'i çağırıyor
Dortmund ile bağları resmen kopan Kehl, bu yaz Tottenham Hotspur’da üst düzey bir transfer görevi için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Dortmund açısından ise odak noktası, en güvendiği yönetim ortağı olmadan yeniden yapılanmaya çalışan Kovac’a bu geçiş dönemini atlatması için destek olmaya kayıyor. Kulüp, Cuma gecesi Frankfurt karşısında zorlu bir sınava çıkacak ve Book’un yeni yönetiminde başlayacak kritik transfer dönemi öncesinde ivmesini korumaya çalışacak.