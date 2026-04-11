Getty Images Sport
Çeviri:
Borussia Dortmund taraftarları, uzun vadeli sözleşme imzaladıktan bir gün sonra "rüya kulüp" serbest kalma maddesi nedeniyle yuhalanan savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck'e sırt çevirdi
Signal Iduna Park'ta hava gerginleşiyor
Schlotterbeck’in yeni sözleşmesinin balayı dönemi 24 saatten az sürdü. Bayer Leverkusen maçı başlamadan önce stadyum spikeri kadroları okurken, Sarı Duvar’ın bazı bölümleri 26 yaşındaki oyuncuya yönelik ıslık ve yuhalamalarla tepkilerini açıkça ortaya koydu. Gerilim maç boyunca sürdü; Dortmund’un top hakimiyetinde olduğu anlarda stoper topa her dokunduğunda hafif yuhalamalar duyuldu.
Tribünlerdeki hayal kırıklığı, Niko Kovac'ın takımının sahadaki hayal kırıklığı yaratan performansıyla aynı zamana denk geldi. 42. dakikada Robert Andrich'in saatte 119,4 km/s hıza ulaşan uzun mesafeli şutu, maçın sonucunu belirledi. Yenilgi, Dortmund'un ivmesine darbe vururken, taraftarlar ile takımın savunmasının kilit isimlerinden biri arasındaki kopuk ilişki, öğleden sonranın en çok konuşulan konusu oldu.
Tartışmalı 'Dünya Kupası' serbest kalma maddesi
Taraftarların öfkesinin kaynağı, sözleşme uzatmasının belirli ayrıntılarında yatıyor. Anlaşma onu resmi olarak kulübe beş yıl daha bağlasa da, yeni sözleşmede 50 milyon ile 60 milyon avro arasında bir bedeli olan, sözde “Dünya Kupası maddesi”nin yer aldığı ortaya çıktı. En önemlisi, bu maddenin seçkin bir grup Avrupa kulübü için bu yaz itibarıyla geçerli olduğu bildiriliyor; bu da uzun vadeli uzatmayı daha çok geçici bir düzenleme gibi gösteriyor.
Taraftarlar, sözleşme uzatmasının gerçek bir sadakat göstergesi olmaktan ziyade, oyuncunun piyasa değerini korumak için tasarlanmış taktiksel bir hamle olduğuna inanıyor. Eski orta saha oyuncusu Sami Khedira, DAZN'de yaptığı açıklamada durumun zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Şimdi sözleşmeni uzatıp üç ay sonra ayrılırsan, kimse bundan hoşlanmaz; özellikle de Dortmund gibi duygusal bir ortamda. Bu yüzden biraz öfkeliler."
Uzun vadeli anlaşmaya rağmen geleceğe dair belirsizlik
Çıkış maddesinin varlığı, doğal olarak Real Madrid ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekti. Ancak şu aşamada Allianz Arena'ya transfer olması pek olası görünmüyor. Haberlere göre, Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, özellikle de Bavyera devi Dayot Upamecano'nun sözleşmesini uzattıktan sonra, Schlotterbeck'in niteliklerine ya da bunların Bayern standartlarına uygun olup olmadığına tam olarak ikna olmuş değil.
Dortmund şimdi, taraftarlar arasında giderek daha fazla sevimsiz hale gelen bir oyuncuyu yönetme zorluğuyla karşı karşıya. Schlotterbeck'in yazın ötesinde kulüpte kalıp kalmayacağı veya transferini tetikleyip tetiklemeyeceği henüz belli değil, ancak savunma oyuncusu ile taraftarlar arasındaki köprü açıkça kopmuş durumda.
Kovac için sahadaki zorluklar
Sözleşmesinin uzatılması BVB taraftarlarını henüz ikna edemeyen Schlotterbeck'i çevreleyen tartışmaların ötesinde, Dortmund dirençli Leverkusen savunmasını aşmakta zorlandı. Ev sahibi takımın hücumu etkisiz kaldı ve sadece iki net gol şansı yaratabildi: 17. dakikada Svensson'un şutu ve 83. dakikada Serhou Guirassy'nin üst direği sarsan vuruşu. Leverkusen ise derin savunma yapıp sabırla bekledi ve ardından klinik bir hassasiyetle golü buldu. Bu performans, Dortmund'un önemli hücum eksikliklerini ortaya koydu ve taraftarlar, takımın yaratıcılık eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradı.
Kovac, 59. ve 65. dakikalar arasında üçlü oyuncu değişikliği yaparak gidişatı değiştirmeye çalıştı, ancak taktiksel değişiklikler sonuç vermedi. Leverkusen ise disiplinli ve etkili oyununu sürdürerek, Bundesliga tablosunda beşinci sıraya yükselmelerini sağlayan üç önemli puanı aldı.