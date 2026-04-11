Borussia Dortmund taraftarları, uzun vadeli sözleşme imzaladıktan bir gün sonra "rüya kulüp" serbest kalma maddesi nedeniyle yuhalanan savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck'e sırt çevirdi

Taraftarların öfkesinin kaynağı, sözleşme uzatmasının belirli ayrıntılarında yatıyor. Anlaşma onu resmi olarak kulübe beş yıl daha bağlasa da, yeni sözleşmede 50 milyon ile 60 milyon avro arasında bir bedeli olan, sözde “Dünya Kupası maddesi”nin yer aldığı ortaya çıktı. En önemlisi, bu maddenin seçkin bir grup Avrupa kulübü için bu yaz itibarıyla geçerli olduğu bildiriliyor; bu da uzun vadeli uzatmayı daha çok geçici bir düzenleme gibi gösteriyor.

Taraftarlar, sözleşme uzatmasının gerçek bir sadakat göstergesi olmaktan ziyade, oyuncunun piyasa değerini korumak için tasarlanmış taktiksel bir hamle olduğuna inanıyor. Eski orta saha oyuncusu Sami Khedira, DAZN'de yaptığı açıklamada durumun zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Şimdi sözleşmeni uzatıp üç ay sonra ayrılırsan, kimse bundan hoşlanmaz; özellikle de Dortmund gibi duygusal bir ortamda. Bu yüzden biraz öfkeliler."