Villarreal ilk yarıda birçok net fırsatı değerlendiremedi; Georges Mikautadze yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu ıskaladı, Tajon Buchanan ise Gregor Kobel'e harika bir kurtarış yaptırdı. Dortmund, 53. dakikada Veiga'nın Maximilian Beier'in ortasını istemeden kendi kalecisinin yanından ağlara göndermesiyle bu kaçan fırsatları cezalandırdı.

Mourino, aşırtma kafayla Kobel'i hazırlıksız yakalayıp İspanyol ekibine eşitliği getirdi, ancak Guirassy 80. dakikada Fabio Silva'nın isabetli yerden ortasına dokunarak Dortmund'u yeniden öne geçirdi. Üç dakika sonra Guirassy, Mourino'nun onu ceza sahası içinde düşürmesinin ardından penaltıyı kazandı ve gole çevirdi.

Daha fazla drama için hâlâ zaman vardı; Kobel'in kurtarışının ardından top Guirassy'nin yüzünden sekip kendi ağlarına gitti. Villarreal ikinci beraberlik golü için çılgınca bastırdı, ancak Veiga uzatma dakikalarının son anlarında yakaladığı fırsatta topu auta gönderdi.