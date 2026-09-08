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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal engelini zor da olsa aşarken Serhou Guirassy her iki ceza sahasında da yıldızlaştı
Dortmund, beş gollü Şampiyonlar Ligi geriliminde galip geldi
Dortmund, Şampiyonlar Ligi kampanyasına Villarreal karşısında aldığı, keyif veren 3-2'lik galibiyetle başladı. Guirassy, doğru kalede iki gol atarak maçın merkezindeki isim oldu, ancak kaotik geçen ikinci yarıda istemeden kendi ağlarını da havalandırdı.
Ev sahibi ekip, devre arasının hemen ardından Renato Veiga'nın ortasının kendi ağlarına yönelmesiyle öne geçti. Santiago Mourino, Villarreal adına eşitliği sağladı, ancak Dortmund'un üstün kalitesi sonunda farkını gösterdi ve takıma kolay kazanılmayan üç puanı getirdi.
- Getty Images Sport
Guirassy'den dramatik geç gelen duble gösterisi
Villarreal ilk yarıda birçok net fırsatı değerlendiremedi; Georges Mikautadze yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu ıskaladı, Tajon Buchanan ise Gregor Kobel'e harika bir kurtarış yaptırdı. Dortmund, 53. dakikada Veiga'nın Maximilian Beier'in ortasını istemeden kendi kalecisinin yanından ağlara göndermesiyle bu kaçan fırsatları cezalandırdı.
Mourino, aşırtma kafayla Kobel'i hazırlıksız yakalayıp İspanyol ekibine eşitliği getirdi, ancak Guirassy 80. dakikada Fabio Silva'nın isabetli yerden ortasına dokunarak Dortmund'u yeniden öne geçirdi. Üç dakika sonra Guirassy, Mourino'nun onu ceza sahası içinde düşürmesinin ardından penaltıyı kazandı ve gole çevirdi.
Daha fazla drama için hâlâ zaman vardı; Kobel'in kurtarışının ardından top Guirassy'nin yüzünden sekip kendi ağlarına gitti. Villarreal ikinci beraberlik golü için çılgınca bastırdı, ancak Veiga uzatma dakikalarının son anlarında yakaladığı fırsatta topu auta gönderdi.
Forvet, dikkat çekici Avrupa serüveninde bir dönüm noktasına ulaştı
Bu çılgın karşılaşma, Guirassy'nin Dortmund formasıyla 100. maçına çıkmasına sahne olurken, kulüp adına toplam gol sayısını da 64'e çıkardı. Ortaya koyduğu performans, onun Avrupa'nın en ölümcül golcülerinden biri olarak giderek büyüyen itibarını daha da pekiştirdi.
2024-25 sezonunun başlangıcından bu yana Gineli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 25 maçta doğrudan 26 gole katkı yaptı. Turnuva genelinde bu olağanüstü istatistiği yalnızca Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland geride bırakıyor.
Bu arada, Villarreal'in Avrupa deplasmanlarındaki sıkıntıları, hücumda daha iyi bir performans sergilemesine rağmen sürdü. Sarı Denizaltı, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki dört maçının hiçbirinde gol atamamıştı, ancak bu kez Dortmund'u sonuna kadar zorladı.
- Getty Images Sport
Her iki takım da yeniden iç saha mücadelelerine odaklanıyor
Zorlu geçen Avrupa’daki açılış fikstürünü geride bırakan Dortmund, şimdi yeniden iç sahadaki futbola odaklanacak. BVB, ivme yakalamayı hedeflediği bir sonraki Bundesliga maçında Paderborn’u konuk etmeye hazırlanıyor.
Villarreal ise Almanya’daki kıl payı yenilginin ardından toparlanmak zorunda. İspanyol ekip, Lille karşısında 3-2’lik galibiyet alan ve Avrupa’da da boy gösteren Real Betis’e karşı sahasında oynayacağı maçla La Liga’ya dönüyor.
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