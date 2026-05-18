Borussia Dortmund, Real Madrid'in forvetini transfer etmek için görüşmelerde ancak 60 milyon avroluk fiyat, Bundesliga ekibi için çok yüksek
BVB için rüya transfer
Dortmund'un sportif direktörü Ole Book, Gonzalo Garcia'yı yaklaşan transfer dönemi için kulübün "hayalindeki transfer" olarak resmen belirledi.
Sport1'in haberlerine göre, BVB, La Liga'da sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından 22 yaşındaki forveti Santiago Bernabeu'dan koparmak için çabalarını yoğunlaştırdı.
Alman kulübü, projesini anlatmak için oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başladı bile. Garcia'nın, diğer Madrid akademisi mezunlarının geçmişte yaptığı gibi, Bundesliga'yı gelişimini sürdürmek için ideal bir ortam olarak gördüğü ve Signal Iduna Park'a transfer olma fikrine açık olduğu anlaşılıyor.
Real Madrid'in 60 milyon avroluk değerlemesi büyük bir engel teşkil ediyor
Oyuncu ile kulüp arasında karşılıklı ilgi olmasına rağmen, Real Madrid'in yüksek mali talepleri nedeniyle görüşmeler şu anda durma noktasına gelmiştir.
Los Blancos, 2030 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşmeyle İspanya'nın başkentine bağlı olan forvet için 60 milyon euroluk bir fiyat biçti. Bu rakam, Dortmund'un mevcut bütçesi için çok yüksek kabul ediliyor.
Garcia çok umut vaat eden bir oyuncu olsa da, BVB henüz en üst seviyede kendine yer bulmaya çalışan bir oyuncu için transfer rekorunu kırmak istemiyor. Kulüp, önce kilit oyuncularını elden çıkarmadan bu kadar büyük bir harcamayı haklı çıkaramayacağı için, değer farkını kapatmak için yaratıcı çözümler arıyor.
Masada bulunan alternatif transfer modelleri
Anlaşmayı kolaylaştırmak amacıyla Madrid’in üç farklı transfer modeli önerdiği bildiriliyor. İlk seçenek, oyuncunun deneyim kazanmasını sağlarken Madrid’in hakları üzerinde tam kontrolünü elinde tutacağı, basit bir sezonluk kiralama modelidir. Bu, Dortmund’a kalıcı bir transfer ücretinin getireceği uzun vadeli mali yük olmadan anında kaliteli bir oyuncu kazandıracaktır.
İkinci seçenek, yaklaşık 20 milyon avro gibi önemli ölçüde azaltılmış bir peşin maliyetle kalıcı transferi içeriyor. Bu senaryoda Madrid, yaklaşık 35 milyon avro olarak belirlenen geri alım maddesi ile birlikte yüzde 50'lik bir satış maddesi üzerinde ısrar edecek.
BVB'nin hücum hattına çok yönlü bir takviye
Garcia, bu sezon Real Madrid formasıyla 38 resmi maçta forma giyerek ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Sahada geçirdiği 1.397 dakika boyunca 7 gol ve 3 asistle katkı sağlayan oyuncu, genellikle yedek olarak ya da hücum hattının çeşitli pozisyonlarında taktiksel rotasyon seçeneği olarak sahaya çıktı.
İspanya U21 kaptanı, geleneksel bir santrfor, ikinci forvet veya sağ kanat olarak oynayabilme yeteneği sayesinde taktiksel esnekliğiyle büyük değer görüyor. Bu çok yönlülük, Serhou Guirassy'ye daha fazla rekabet ortamı yaratmayı ve tüm turnuvalarda gol üretimini artırmayı hedefleyen Dortmund'un tam da aradığı özellik.