Oyuncu ile kulüp arasında karşılıklı ilgi olmasına rağmen, Real Madrid'in yüksek mali talepleri nedeniyle görüşmeler şu anda durma noktasına gelmiştir.

Los Blancos, 2030 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşmeyle İspanya'nın başkentine bağlı olan forvet için 60 milyon euroluk bir fiyat biçti. Bu rakam, Dortmund'un mevcut bütçesi için çok yüksek kabul ediliyor.

Garcia çok umut vaat eden bir oyuncu olsa da, BVB henüz en üst seviyede kendine yer bulmaya çalışan bir oyuncu için transfer rekorunu kırmak istemiyor. Kulüp, önce kilit oyuncularını elden çıkarmadan bu kadar büyük bir harcamayı haklı çıkaramayacağı için, değer farkını kapatmak için yaratıcı çözümler arıyor.