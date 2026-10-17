Niko Kovac'ın ekibinin son derece disiplinli bir savunma bloğuyla karşılaştığı Alte Försterei deplasmanı, taktiksel bir kilitlenmeyle sonuçlandı. Topa %62,6 oranında sahip olan ve 570 pas denemesinde bulunan Dortmund, saha hâkimiyetini kaliteli gol fırsatlarına dönüştürmekte zorlandı. Maçın başlamasından saniyeler sonra Ethan Nwaneri'ye yanlışlıkla kırmızı kart gösterilmesi büyük heyecan yarattı, ancak karar hemen sarı karta çevrildi.
Temel istatistikler, iki takımın savunmasının da büyük ölçüde kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Dortmund, doksan dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebildi. Bu da orta saha ile hücum hattı arasındaki uyum eksikliğini yansıttı. Sonuçta, altı sarı kartın gösterildiği fiziksel mücadelede iki takım da kilidi açacak yaratıcılığı sergileyemedi.