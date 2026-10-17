Jobe Bellingham - 6,5/10

Orta sahada fazla öne çıkmadı. Bellingham geniş bir alanı katetti ve topsuz oyunda sağlam bir görüntü sergiledi, ancak son öldürücü pası veremedi ve hücuma kayda değer bir katkı sağlayamadı.

Daniel Svensson - 6,5/10

Kanat beki olarak oynayan Svensson oyunun içinde sıkça yer aldı, ancak hücum oyuncularına istikrarlı biçimde pas ulaştırmakta zorlandı. Savunmaya dönüşlerde dikkatliydi, fakat hücumun son bölümünde çekingen kaldı.

Felix Nmecha - 6,5/10

Nmecha orta sahada fiziksel gücüyle varlık gösterdi, ancak paslarında çoğu zaman fazla güvenli tercihler yaptı. Topa sahip olma konusunda takımına yardımcı olsa da dar savunma bloğunun bıraktığı boşluklara düzenli olarak giremedi.

Julian Ryerson - 7,5/10

Eski Union Berlin oyuncusu kanatta çok çalıştı. Ryerson hücumdaki bire bir mücadelelerde zaman zaman zorlansa da ikinci yarının başlarında yaptığı tehlikeli ortayla takımının en iyi fırsatını yarattı.