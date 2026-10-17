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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Borussia Dortmund oyuncu puanları: Union Berlin karşısındaki can sıkıcı beraberlikte Waldemar Anton ve Nico Schlotterbeck öne çıktı

Player ratings
W. Anton
N. Schlotterbeck
Dortmund
Union Berlin - Dortmund
Union Berlin
Bundesliga

Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanında gol sesi çıkmayan maçta beraberliğe razı oldu. Savunma disiplininin öne çıktığı karşılaşmada iki takım da hücumun son bölümünde üretkenlik gösteremedi. Dortmund savunması çok iyi organize olsa da hücumdaki yıldızları, dirençli ev sahibinin savunmasını aşmakta zorlandı.

Niko Kovac'ın ekibinin son derece disiplinli bir savunma bloğuyla karşılaştığı Alte Försterei deplasmanı, taktiksel bir kilitlenmeyle sonuçlandı. Topa %62,6 oranında sahip olan ve 570 pas denemesinde bulunan Dortmund, saha hâkimiyetini kaliteli gol fırsatlarına dönüştürmekte zorlandı. Maçın başlamasından saniyeler sonra Ethan Nwaneri'ye yanlışlıkla kırmızı kart gösterilmesi büyük heyecan yarattı, ancak karar hemen sarı karta çevrildi.

Temel istatistikler, iki takımın savunmasının da büyük ölçüde kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Dortmund, doksan dakika boyunca kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebildi. Bu da orta saha ile hücum hattı arasındaki uyum eksikliğini yansıttı. Sonuçta, altı sarı kartın gösterildiği fiziksel mücadelede iki takım da kilidi açacak yaratıcılığı sergileyemedi.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Gregor Kobel - 6,5/10

    Ev sahibi takımın kaleyi bulamaması nedeniyle İsviçreli kaleci için nispeten sakin bir öğleden sonraydı. Hiç kurtarış yapmak zorunda kalmayan Kobel, önde kurulan savunma hattının arkasına atılan topları karşılamak için tetikte kaldı ve baskı altında paslarını isabetli kullandı.

    Joane Gadou - 8/10

    Genç oyuncu savunma hattında son derece soğukkanlı göründü ve takımının pas istatistiklerindeki üstünlüğüne büyük katkı sağladı. Gadou, geriye dönüşlerdeki süratini ortaya koydu ve kontra atakları defalarca durdurdu.

    Waldemar Anton - 8/10

    Henüz 7. dakikada sarı kart görmesine rağmen Anton, sahanın en iyi oyuncusu olarak gösterilebilir. İkili mücadelelerde son derece agresifti, geçilmesi neredeyse imkânsızdı ve hücum baskısı kurulan bölümlerde belirleyici rol oynadı.

    Nico Schlotterbeck - 8/10

    Kaptan, hava toplarında üstünlük kurdu ve takımın savunmadan topu ileri taşımasına öncülük etti. Sürekli ileri çıkan Schlotterbeck, devre arasından kısa süre önce maçın ilk ciddi şutuna zemin hazırladı.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Orta saha

    Jobe Bellingham - 6,5/10

    Orta sahada fazla öne çıkmadı. Bellingham geniş bir alanı katetti ve topsuz oyunda sağlam bir görüntü sergiledi, ancak son öldürücü pası veremedi ve hücuma kayda değer bir katkı sağlayamadı.

    Daniel Svensson - 6,5/10

    Kanat beki olarak oynayan Svensson oyunun içinde sıkça yer aldı, ancak hücum oyuncularına istikrarlı biçimde pas ulaştırmakta zorlandı. Savunmaya dönüşlerde dikkatliydi, fakat hücumun son bölümünde çekingen kaldı.

    Felix Nmecha - 6,5/10

    Nmecha orta sahada fiziksel gücüyle varlık gösterdi, ancak paslarında çoğu zaman fazla güvenli tercihler yaptı. Topa sahip olma konusunda takımına yardımcı olsa da dar savunma bloğunun bıraktığı boşluklara düzenli olarak giremedi.

    Julian Ryerson - 7,5/10

    Eski Union Berlin oyuncusu kanatta çok çalıştı. Ryerson hücumdaki bire bir mücadelelerde zaman zaman zorlansa da ikinci yarının başlarında yaptığı tehlikeli ortayla takımının en iyi fırsatını yarattı.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP

    Hücum

    Maximilian Beier - 5/10

    Alman millî futbolcu için hayal kırıklığı yaratan bir maçtı. Beier, hatlar arasında boşluk bulmakta zorlandı, yakaladığı önemli fırsatta topa istediği gibi vuramadı ve 62. dakikada oyundan alındı.

    Ethan Nwaneri - 6/10

    İlk dakikada iptal edilen kırmızı kartın yarattığı şaşkınlığın ardından Nwaneri, maçın bazı bölümlerinde etkisiz kaldı. Yine de gol açısından en büyük tehdidi o yarattı; oyundan çıkmadan önce yaptığı etkileyici bir bireysel koşunun ardından şutu az farkla dışarı gitti.

    Serhou Guirassy - 6/10

    Uzun süre ileride yalnız kalan Guirassy, topu saklayabilmek için geriye gelmek zorunda kaldı. 14. dakikada sarı kart gördü ve maçın sonlarına doğru çektiği tehlikeli şut engellendi.

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  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Fábio Silva - 6/10

    Oyuna 62. dakikada girerek hücuma farklı bir boyut kattı. Silva, hücumda iyi bir pozisyon yarattı ancak genel olarak yeterince etkili olamadı.

    Konstantinos Karetsas - Not verilmedi

    62. dakikada oyuna girdi ancak sadece sekiz dakika sonra yaşadığı ayak bileği sakatlığı nedeniyle etkisi kısa sürdü.

    Mathis Albert - 5/10

    70. dakikada sakatlanan Karetsas'ın yerine oyuna girdi. Albert, takım arkadaşı Serhou Guirassy'nin umut vadeden şutunu istemeden engelledi ancak maçın sonlarına doğru sıra dışı bir şekilde gol atmaya çok yaklaştı.

    Niko Kovac - 6/10

    Kovac, takımını topa sahip olma üstünlüğü kuracak şekilde sahaya çıkardı ve bunu başardı. Ancak taktik düzeni, rakibin geride kalabalık savunma yapmasına çözüm bulamadı; oyuncu değişiklikleri de beklenmedik bir sakatlık nedeniyle sekteye uğradı.

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