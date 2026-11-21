Waldemar Anton - 7/10

Devre arasında Gadou'nun yerine girdi. 70. dakikada Mohya'yı, 77. dakikada Isac Lidberg'i durdurdu.

Joey Veerman - 6/10

60. dakikada Bellingham'ın yerine girerek topa sahip olma oyununa katkı sağladı ve oyunun Gladbach yarı sahasına taşınmasına yardımcı oldu.

Mathis Albert - 5/10

72. dakikada Silva'nın yerine girdi ve topla fazla buluşamadı. Ancak sol kanattaki koşusu galibiyet golünü getiren atağı başlattı.

Marcel Sabitzer - 7/10

73. dakikada Karetsas'ın yerine girdi. Serbest vuruşu az farkla auta gittikten sonra Nmecha'nın 80. dakikadaki galibiyet golünün asistini yaptı.

Ethan Nwaneri - Not yok

Uzatma dakikalarında skoru korumaya yardımcı olmak için 92. dakikada Beier'in yerine girdi.

Niko Kovac - 8/10

Devre arasında Gadou'nun yerine Anton'u alarak Gladbach'ın kontra ataklarını etkisizleştirdi; BVB de ev sahibini kendi yarı sahasına hapsetti. Veerman, Albert ve Sabitzer'i oyuna alması galibiyet golünün önünü açtı.