Gladbach'ın önde baskısı ilk yarayı iki takımın da zorlandığı temkinli bir mücadeleye dönüştürdü. Dortmund ritim bulmakta güçlük çekerken Daniel Batz, Nmecha'nın erken dakikalardaki şutunu kurtardı. Kovac, devre arasında sarı kart gören Joane Gadou'nun yerine Waldemar Anton'u alarak üçlü savunmayı sağlamlaştırdı ve BVB'nin ikinci yarıdaki baskısını sürdürmesini sağladı. Bu kontrol, 80. dakikada karşılığını buldu: Oyuna sonradan giren Marcel Sabitzer'in bıraktığı topa Nmecha ceza sahası çizgisinden yerden vurdu. Batz'ı geçen şut üç puanı getirdi.
Borussia Dortmund oyuncu notları: Gladbach karşısında geç gelen Felix Nmecha golü BVB'yi Bundesliga liderliğine taşıdı
- IMAGO / Jan Huebner
Kaleci ve savunma
Gregor Kobel - 7/10
Robin Hack'in 48. dakikadaki şutunu kontrol etti, 56. dakikada ise Shuto Machino'nun 25 metreden çektiği sert şutu direğin dibinden kornere çeldi. Baskı altında topu sakin biçimde oyuna soktu.
Joane Gadou - 5/10
Üçlü savunmanın sağında oynarken 16. dakikada sarı kart gördü ve Gladbach'ın fiziksel oyununa karşı zorlandı. Devre arasında yerinde bir kararla oyundan alındı.
Nico Schlotterbeck - 7/10
Üçlü savunmanın merkezini yönetti ve topu ileri taşımakta başarılıydı. Ancak 70. dakikada kaptırdığı top bir kontra atağa yol açtı. 51. dakikada yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.
Ramy Bensebaini - 8/10
Eski takımının sahasında üçlü savunmanın solunda soğukkanlı oynadı ve tehlikeleri erkenden sezdi. Hack'i temiz bir müdahaleyle durdurdu, Wael Mohya'ya da fırsat vermedi.
- IMAGO / Kirchner-Media
Orta saha
Julian Ryerson - 7/10
Sağ kanat beki olarak Hack'i dikkatle takip ederken hücumda da kanattan tehdit yarattı. 22. dakikadaki serbest vuruşuyla Nmecha'yı buldu, 61. dakikada ise Fabio Silva'ya isabetli bir pas gönderdi.
Felix Nmecha - 9/10
İkili orta sahanın bir parçası olarak maç boyunca geçiş hücumlarını taşıdı. Beşinci dakikada Batz'ı zorladı, 22. dakikadaki kafa vuruşuyla gole yaklaştı. 80. dakikada topun gelişine vurduğu ve Batz'ı geçen şutuyla maçın sonucunu belirledi.
Jobe Bellingham - 6/10
Merkez orta sahada Nmecha'nın yanında çok çalıştı ancak Florian Neuhaus ve Zento Uno karşısında oyunu yönlendirmekte zorlandı. 60. dakikada yerini Joey Veerman'a bıraktı.
Daniel Svensson - 6/10
Sol kanat beki olarak disiplinli oynayıp Joe Scally'nin yarattığı tehdidi sınırladı. Dortmund'un ilk yarıda akan oyundan fazla orta yapamadığı maçta hücuma katkısı azdı.
- IMAGO / RHR-Foto
Hücum
Konstantinos Karetsas - 7/10
Sağ taraftaki 10 numara rolünde etkiliydi. 50. dakikada şık bir topuk pasıyla pozisyon hazırladı, 67. dakikada dar açıdan Batz'ı yokladı. 73. dakikada oyundan çıktı.
Maximilian Beier - 7/10
Sol hücum orta sahası rolünden kanattaki boşluklara açılarak Gladbach savunmasını zorladı. 49. dakikada Batz'ı yokladı, 67. dakikada Karetsas'a pozisyon hazırladı. 78. dakikadaki şutu az farkla auta gitti.
Fabio Silva - 6/10
İleri uçta bağlantı oyununu iyi oynayarak Beier'in 49. dakikadaki pozisyonuna katkı sağladı ve 71. dakikada Kevin Diks'e sarı kart gördürdü. Ryerson'ın 61. dakikadaki ortasına yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti; 72. dakikada oyundan çıktı.
- AFP
Yedekler ve teknik direktör
Waldemar Anton - 7/10
Devre arasında Gadou'nun yerine girdi. 70. dakikada Mohya'yı, 77. dakikada Isac Lidberg'i durdurdu.
Joey Veerman - 6/10
60. dakikada Bellingham'ın yerine girerek topa sahip olma oyununa katkı sağladı ve oyunun Gladbach yarı sahasına taşınmasına yardımcı oldu.
Mathis Albert - 5/10
72. dakikada Silva'nın yerine girdi ve topla fazla buluşamadı. Ancak sol kanattaki koşusu galibiyet golünü getiren atağı başlattı.
Marcel Sabitzer - 7/10
73. dakikada Karetsas'ın yerine girdi. Serbest vuruşu az farkla auta gittikten sonra Nmecha'nın 80. dakikadaki galibiyet golünün asistini yaptı.
Ethan Nwaneri - Not yok
Uzatma dakikalarında skoru korumaya yardımcı olmak için 92. dakikada Beier'in yerine girdi.
Niko Kovac - 8/10
Devre arasında Gadou'nun yerine Anton'u alarak Gladbach'ın kontra ataklarını etkisizleştirdi; BVB de ev sahibini kendi yarı sahasına hapsetti. Veerman, Albert ve Sabitzer'i oyuna alması galibiyet golünün önünü açtı.
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