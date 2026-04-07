Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in ayrılığına hazırlanırken, Bundesliga ekibi onun yerine yeni Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan oyuncuyu hedefliyor

Signal Iduna Park yönetimi, savunmasının kalbinde yaşanabilecek olası bir oyuncu göçüne karşı hazırlıksız yakalanmamaya kararlı. Sky’ın haberlerine göre Borussia Dortmund, şu anda Rennes forması giyen 19 yaşındaki yıldız adayı Abdelhamid Ait Boudlal’ı radarına aldı. Kulüp, savunmada yeni bir dönem planlarken genç oyuncu, sportif direktör Ole Book’un en öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.

Ait Boudlal, değerinin giderek arttığı bir oyuncu. Fas'ı ilgilendiren benzersiz bir dizi olay ve turnuva sonrası verilen bir hukuki kararın ardından, kısa süre önce Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edildi. Kadroda yer almasına rağmen turnuva boyunca yedek kulübesinde kaldı ve şu ana kadar A milli takımda sadece bir kez kısa süreli olarak forma giydi. 2028 yılına kadar Fransa'da sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu, Ligue 1'in en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Dortmund, piyasa değeri daha da yükselmeden diğer Avrupa devlerini geride bırakarak onu kadrosuna katmak istiyor.



