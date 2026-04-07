AFP
Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in ayrılığına hazırlanırken, Bundesliga ekibi onun yerine yeni Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan oyuncuyu hedefliyor
Dortmund, Boudlal'ı en önemli transfer hedefi olarak belirledi
Signal Iduna Park yönetimi, savunmasının kalbinde yaşanabilecek olası bir oyuncu göçüne karşı hazırlıksız yakalanmamaya kararlı. Sky’ın haberlerine göre Borussia Dortmund, şu anda Rennes forması giyen 19 yaşındaki yıldız adayı Abdelhamid Ait Boudlal’ı radarına aldı. Kulüp, savunmada yeni bir dönem planlarken genç oyuncu, sportif direktör Ole Book’un en öncelikli hedeflerinden biri haline geldi.
Ait Boudlal, değerinin giderek arttığı bir oyuncu. Fas'ı ilgilendiren benzersiz bir dizi olay ve turnuva sonrası verilen bir hukuki kararın ardından, kısa süre önce Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edildi. Kadroda yer almasına rağmen turnuva boyunca yedek kulübesinde kaldı ve şu ana kadar A milli takımda sadece bir kez kısa süreli olarak forma giydi. 2028 yılına kadar Fransa'da sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu, Ligue 1'in en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Dortmund, piyasa değeri daha da yükselmeden diğer Avrupa devlerini geride bırakarak onu kadrosuna katmak istiyor.
Schlotterbeck'in belirsizliği BVB'yi harekete geçmeye zorluyor
Bu transfer hareketliliğinin başlıca nedeni, Schlotterbeck'in geleceğine dair artan belirsizliktir. Alman milli oyuncu, Dortmund'un ilk on birinde vazgeçilmez bir isim olsa da, uzayan sözleşme görüşmeleri kulüp yönetimini zor durumda bırakmıştır.
Görüşmelerde bir ilerleme kaydedilememesi, savunma oyuncusunun uzun vadeli taahhüdüyle ilgili kamuoyunda süregelen tartışmalardan bıkmış olan taraftarların bir kısmını hayal kırıklığına uğratmıştır.
Schlotterbeck'in geleceği belirsizliğini korurken, BVB kadro krizini önlemek için kararlı adımlar atmak zorundadır. Kulüp, bu kalibrede bir oyuncuyu kadrosunda tutmayı tercih etse de, modern futbolun gerçekleri bir acil durum planının hazır olmasını gerektirmektedir. Schlotterbeck, Dortmund'dan ayrılıp yeni bir maceraya atılmaya karar verirse, transfer departmanı üzerinde yüksek kaliteli bir yedek oyuncu bulma konusunda büyük bir baskı oluşacaktır.
Savunmada köklü bir değişiklik gerekiyor
Sule'nin beklenen ayrılışı, Ait Boudlal gibi bir oyuncuya olan ihtiyacı daha da artırıyor. Eski Bayern Münih oyuncusunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor ve bu durum kadroda deneyim ve fiziksel güç açısından büyük bir boşluk yaratacak.
Sule ve muhtemelen Schlotterbeck'i kaybetmek gibi bu çifte darbe, direktör Book'un istikrarı korumak için birden fazla stoper transferi yapması gerekebileceği anlamına geliyor. Ait Boudlal şu anda en çok gündemde olan isim olsa da, Dortmund'un radarındaki tek savunma oyuncusu o değil. Kulüp, Avrupa genelinde birçok yüksek profilli seçeneği takip etmeye devam ediyor. BVB scoutları gelecek sezon için yeterli kadro derinliğini sağlamak amacıyla geniş bir ağ kurarken, son aylarda Marcos Senesi ve Joane Gadou gibi isimler sıkça gündeme geldi.
Hücum güçlerinin takviyesi ve stratejik değişiklikler
Dortmund’un yaz transfer döneminde gerçekleştireceği kadro yenilemesi, sadece savunma hattıyla sınırlı değil. Kulübün, klasik kanat oyuncularını sahaya süren bir sisteme geri dönmeye odaklanarak hücum seçeneklerini de yenilemek istediği bildiriliyor. Mevcut kadronun bu taktik vizyonu hayata geçirmek için gerekli profile sahip olmadığı düşünülüyor ve bu da kulübün Strasbourg'dan Diego Moreira gibi genç oyunculara ilgi duymasına neden oluyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moreira'nın kariyerinde bir sonraki adımı aradığı ve BVB'nin aradığı dinamik kanat oyuncusu profiline uyduğu söyleniyor.