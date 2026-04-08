Borussia Dortmund, Manchester United'dan dışlanan ve serbest oyuncu statüsüne yaklaşan Jadon Sancho'nun takıma geri dönüş transferiyle ilgilendiğini doğruladı

Dortmund yetkilileri, yaz transfer dönemi için potansiyel takviyeleri titizlikle incelediklerini itiraf ederken, Sancho’nun adı hedef listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Kulüp, oyuncuyla yeniden bir araya gelmeye istekli olsa da, Sky Germany’nin haberlerine göre, oyuncunun şu anki yıllık 15 milyon sterlinlik kazancı göz önüne alındığında, anlaşmanın mali yönleri hâlâ başlıca engel teşkil ediyor.

Kulübün transfer stratejisi ve kanat oyuncusuna olan özel ilgisi hakkında konuşan Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken, SPORT BILD'e şunları söyledi: "Şu anda birçok oyuncuyu inceliyor ve yakından analiz ediyoruz. Bizi daha iyi hale getirip getiremeyeceklerini kontrol ediyoruz. Bunu Jadon için de yapıyoruz."