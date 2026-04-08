Borussia Dortmund, Manchester United'dan dışlanan ve serbest oyuncu statüsüne yaklaşan Jadon Sancho'nun takıma geri dönüş transferiyle ilgilendiğini doğruladı
Dortmund, sansasyonel bir üçüncü buluşma planlıyor
Alman kulüp, İngiltere milli takım oyuncusunu Premier Lig’deki zorlu döneminin ardından Signal Iduna Park’a geri getirmek için ciddi bir hamle yapmayı düşünüyor. Şu anda Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Sancho'nun United'daki kariyeri, Old Trafford'a 73 milyon sterlinlik yüksek profilli transferinden beş yıl sonra sona ermek üzere. İngiltere'de istikrarlı bir performans sergilemekte zorlansa da, Dortmund yönetimi, tanıdık bir ortama dönmenin kanat oyuncusunun bir zamanlar onu Avrupa'nın en korkulan forvetlerinden biri yapan formunu yeniden bulmasına yardımcı olabileceği konusunda iyimser.
Ricken, oyuncularla ilgili analizlerin devam ettiğini doğruladı
Dortmund yetkilileri, yaz transfer dönemi için potansiyel takviyeleri titizlikle incelediklerini itiraf ederken, Sancho’nun adı hedef listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Kulüp, oyuncuyla yeniden bir araya gelmeye istekli olsa da, Sky Germany’nin haberlerine göre, oyuncunun şu anki yıllık 15 milyon sterlinlik kazancı göz önüne alındığında, anlaşmanın mali yönleri hâlâ başlıca engel teşkil ediyor.
Kulübün transfer stratejisi ve kanat oyuncusuna olan özel ilgisi hakkında konuşan Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken, SPORT BILD'e şunları söyledi: "Şu anda birçok oyuncuyu inceliyor ve yakından analiz ediyoruz. Bizi daha iyi hale getirip getiremeyeceklerini kontrol ediyoruz. Bunu Jadon için de yapıyoruz."
United'ın 'rüya'sı hüzünlü bir sonla sona eriyor
Sancho’nun 2021’deki ayrılışından bu yana geçirdiği süreç zorluklarla dolu oldu; United’da kendi deyimiyle “gerçekleşen bir rüya” olarak nitelendirdiği bu deneyim, artık sefil bir şekilde sönüp gitmeye mahkum gibi görünüyor. United'da geçirdiği ilk iki buçuk sezonda zorluklar yaşayan kanat oyuncusu, Dortmund'da kiralık olarak forma giydiği dönemde etkileyici bir performans sergiledi, ancak ardından Chelsea'de geçirdiği geçici dönemde yine beklentileri karşılayamadı. Villa'da geçirdiği mevcut kiralık dönem de zorlu geçiyor. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 31 maçta sadece 1 gol ve 3 asist kaydetti; bu maçların sadece 17'sinde ilk 11'de yer aldı.
Geri dönüşün anahtarı mali uzlaşma
Sancho'nun Manchester United'daki sözleşmesinin son haftalarına yaklaşmasıyla birlikte, dikkatler onun Almanya'ya dönüşünü kolaylaştırmak için önemli bir maaş kesintisini kabul edip etmeyeceğine yöneliyor. Dortmund'un yeteneğine duyduğu güven, Premier Lig'de kenara itilmiş bir forvet için potansiyel bir kurtuluş yolu sunuyor.