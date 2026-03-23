Borussia Dortmund, kulüp efsanesinin ayrılmasının ardından sergilediği 'olağanüstü' performansın ardından yeni sportif direktörünü kadrosuna kattı
Signal Iduna Park'ta yeni bir dönem başlıyor
Dortmund, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Book'un bu Çarşamba günü resmi olarak göreve başlayacağını ve 2028-29 sezonu sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu atama, Hamburg'u mağlup ettikleri maçın ardından Pazar günü kulüpten ayrılan Kehl'in bıraktığı boşluğu dolduruyor. Dortmund'un spor direktörü Lars Ricken, bu transferden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Book'un başarılarına değinen Ricken, "Ole Book ile spor direktörü pozisyonu için aradığımız adayı kadromuza katmayı başardık. Elversberg'deki olağanüstü çalışmalarını uzun süredir takip ediyordum; önce spor direktörü, son zamanlarda ise spor yönetim kurulu üyesi olarak. Ole'nin hem profesyonel hem de kişisel açıdan bizim için doğru seçim olduğuna kesinlikle inanıyorum." dedi.
Kariyer basamaklarını tırmanırken kanıtlanmış başarıları
Yeni sportif direktörün futbol yönetimindeki yükselişi yıldırım hızında oldu. Rot Weiss Ahlen, MSV Duisburg ve SV Wehen Wiesbaden formalarını giydikten sonra 2017’de futbolcu kariyerini noktalayan isim, Elversberg’e oyuncu gözlemcisi olarak katıldı. Ertesi yıl hızla sportif direktörlük görevine geçti ve 2023’te yönetim kuruluna terfi etti. Onun liderliğinde kulüp, 2022 ve 2023 yıllarında arka arkaya iki kez üst lige yükselerek 2. Bundesliga'ya çıktı. 2025 yılında da birinci lige çok yaklaştılar, ancak play-off'ta Heidenheim'a yenilerek bu fırsatı kaçırdılar. Ricken şunları ekledi: "Onun yönetiminde Elversberg, ikinci lige yükseldi, bu süreçte birçok genç oyuncu yetiştirdi ve kadroya değer kattı. Transfer piyasasında yaratıcı ve cesur fikirler bulma konusunda Ole'ye ve uzmanlığına büyük güven duyuyoruz."
Kapsamlı değişikliklerin yaşandığı bir yazın içinden geçmek
Dortmund, Bundesliga lideri Bayern Münih’in dokuz puan gerisinde olarak Mart ayı milli maç arasına girerken, Book zorlu bir durum devralıyor. Üstelik takım, hem DFB-Pokal’dan hem de Şampiyonlar Ligi’nden hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendi.
Bu yaz kadroda büyük bir revizyon yaşanacak. Kulüp, Julian Brandt ve Niklas Süle gibi önemli isimlerin sözleşmeleri sona erdiğinde ayrılacaklarını çoktan doğruladı. Ancak yeni teknik direktörün üzerine inşa edebileceği bir temel var, zira Felix Nmecha, Luca Reggiani ve kaptan Emre Can, gelecek sezon ve sonrasında da kulüpte kalmak üzere kısa süre önce yeni sözleşmeler imzaladılar.
Çocukluğunun geçtiği yerlere geri dönmek
Dortmund'un başına geçmek, Beckum kökenli ve kulübe derin bir sevgi besleyen yeni direktör için anlamlı bir eve dönüş niteliğinde. "Borussia Dortmund, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri ve burada elimden gelenin en iyisini yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. BVB'yi başarılı bir geleceğe taşımada üzerime düşen görevi yerine getirmek istiyorum," dedi. Hemen göreve başlayabilmesini sağlayan Dominik Holzer ve Elversberg'e özel olarak teşekkürlerini iletti.