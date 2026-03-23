Borussia Dortmund, kulüp efsanesinin ayrılmasının ardından sergilediği 'olağanüstü' performansın ardından yeni sportif direktörünü kadrosuna kattı

Dortmund, Bundesliga lideri Bayern Münih’in dokuz puan gerisinde olarak Mart ayı milli maç arasına girerken, Book zorlu bir durum devralıyor. Üstelik takım, hem DFB-Pokal’dan hem de Şampiyonlar Ligi’nden hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elendi.

Bu yaz kadroda büyük bir revizyon yaşanacak. Kulüp, Julian Brandt ve Niklas Süle gibi önemli isimlerin sözleşmeleri sona erdiğinde ayrılacaklarını çoktan doğruladı. Ancak yeni teknik direktörün üzerine inşa edebileceği bir temel var, zira Felix Nmecha, Luca Reggiani ve kaptan Emre Can, gelecek sezon ve sonrasında da kulüpte kalmak üzere kısa süre önce yeni sözleşmeler imzaladılar.