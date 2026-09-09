Büyük korkunun ardından rahatlatan haber geldi. Borussia Dortmund ile Villarreal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının 23. dakikasında herhangi bir temas ya da kas sakatlığı olmadan bir anda yere yığılan 18 yaşındaki Yunan on numara Kos Karetsas'ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişmeler var. HLN.be'nin aktardığına göre, geçirdiği tetkiklerin sonuçları “dehidrasyon sorunu”na işaret ediyor.
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Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas'ın son durumu nasıl: tetkiklerden rahatlatan sonuçlar, "sadece susuzluk"
"Konuşabilecek durumda değildi"
Bild'in aktardığına göre Karetsas dün sahadan sedyeyle çıkarıldı ve daha sonra annesi eşliğinde ambulansla stadyumdan ayrıldı.
Sağlık görevlileri Karetsas'ı tünele taşırken onlara eşlik eden sportif direktör Ole Book, Bild'e şu açıklamayı yaptı: "Karetsas o anda konuşabilecek durumda değildi". Borussia Dortmund daha sonra şu açıklamayı yayımladı: "Karetsas dolaşım problemleri nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Koşullar göz önüne alındığında durumu iyi. Daha ileri kontroller için hastaneye kaldırıldı."
Kovac’ın endişesi
Teknik direktör Niko Kovac, maç sonrasında verdiği röportajda, sahada Karetsas’a yapılan müdahaleyi görmenin kendisine yıllar önce katıldığı bir ilk yardım kursunu hatırlattığını söyledi. "Belli bir benzerlik vardı. Bu yüzden biraz...", diye açıkladı; derin bir nefes aldı ve cümleyi tamamlamaktan kaçındı.
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