Büyük korkunun ardından rahatlatan haber geldi. Borussia Dortmund ile Villarreal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının 23. dakikasında herhangi bir temas ya da kas sakatlığı olmadan bir anda yere yığılan 18 yaşındaki Yunan on numara Kos Karetsas'ın sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişmeler var. HLN.be'nin aktardığına göre, geçirdiği tetkiklerin sonuçları “dehidrasyon sorunu”na işaret ediyor.