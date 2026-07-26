Ole Book, Sky Deutschland'a yaptığı açıklamada, Köln forveti Said El Mala hakkındaki bir o kadar ısrarlı söylentilerle ilgili olarak Dortmund'un transfer stratejisine dair şunları söyledi: “Prensip olarak, Borussia Dortmund oyuncusu olmayan futbolcular hakkında yorum yapmadığımızı herkesin bildiğini düşünüyorum. Kulübün bu kadar ketum davranmasından memnunum; böylece artık hiçbir şey sızmıyor, çünkü son günlerde ortaya çıkan yanlış bilgi miktarı gerçekten dikkat çekiciydi”. Ardından sözlerini gelecek hedeflere getirerek şöyle devam etti: “Aslında hücum hattına çoktan bir oyuncu katmak isterdik ama sonuçta piyasanın kurallarını da göz önünde bulundurmak ve zamana ayak uydurmak gerekiyor. Zamanlama kesinlikle kritik önemde. Hücumda iki pozisyon için ne istediğimizi biliyoruz”.