Borussia Dortmund kartlarını biraz daha açık oynadı ve artık Milan için Racing Genk forması giyen 2007 doğumlu on numara Kostas Karetas’a uzanan yol daha da zorlaştı. Alman kulübünün Japonya turnesi öncesinde oynadığı son hazırlık maçının ardından sportif direktör Nils-Ole Book, transferde önceliğin takımın hücum potansiyelini artırmak olduğunu ve bu bölgeye iki takviye yapmayı hedeflediklerini kabul etti.
Çeviri:
Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas için bastırıyor: sportif direktör Book, Genk ile kritik görüşmeye hazırlanıyor; Milan cephesinde son durum ne?
Sportif direktör Book'un açıklamaları
Ole Book, Sky Deutschland'a yaptığı açıklamada, Köln forveti Said El Mala hakkındaki bir o kadar ısrarlı söylentilerle ilgili olarak Dortmund'un transfer stratejisine dair şunları söyledi: “Prensip olarak, Borussia Dortmund oyuncusu olmayan futbolcular hakkında yorum yapmadığımızı herkesin bildiğini düşünüyorum. Kulübün bu kadar ketum davranmasından memnunum; böylece artık hiçbir şey sızmıyor, çünkü son günlerde ortaya çıkan yanlış bilgi miktarı gerçekten dikkat çekiciydi”. Ardından sözlerini gelecek hedeflere getirerek şöyle devam etti: “Aslında hücum hattına çoktan bir oyuncu katmak isterdik ama sonuçta piyasanın kurallarını da göz önünde bulundurmak ve zamana ayak uydurmak gerekiyor. Zamanlama kesinlikle kritik önemde. Hücumda iki pozisyon için ne istediğimizi biliyoruz”.
Belirleyici görev mi?
Borussia Dormund, Karim Adeyemi’yi çoktan kaybetti (Barcelona’ya transfer oldu) ve kısa süre içinde Julian Brandt’a da resmen veda edecek; Leeds yoğun baskı yapıyor. Kulüp, El Mala ve Karetsas’ı kadrosu için ideal iki profil olarak belirledi. Yunan oyuncuyla ilgili ise çok yakında önemli gelişmeler bekleniyor. Nitekim Ole Book, takımla birlikte Asya’ya gitmeyecek; pazartesi ile salı arasında Genk’in üst düzey yöneticileriyle yeniden görüşmek ve transferi sonuçlandırmaya çalışmak için Belçika’ya uçacak.
Müzakereler
Racing indirim yapmak istemiyor ve pozisyonundan geri adım atmıyor; yani Karetsas’ı garanti 35 milyon euroya satmak istiyor, bu rakam bazı bonuslarla 40 milyona çıkabilir. Borussia Dortmund’un son teklifi ise geri çevrildi ve 30 + 5 milyon euro seviyesindeydi, Sky Deutschland’ın aktardığına göre. İlerleme sağlanması için daha iyi bir teklif sunulması gerekecek; Alman kulübü ise kendi cephesinde, oyuncuyla Haziran 2031’e kadar sürecek sözleşme konusunda varılan anlaşmanın avantajını kullanmayı umuyor.
Milan'ın durumu
Şu anda, Belçika ve Yunan kaynaklarına göre Karetsas’ın profilini ciddi şekilde beğenen Milan (Ruben Amorim’in, santrforun arkasında oynatılacak sol ayaklı bir 10 numara isteğine de mükemmel şekilde uyacak bir profil), dezavantajlı bir konumdan başlıyor. Gonçalo Ramos ve Mario Gila transferleri için yaklaşık 100 milyon euro yatırım yapan Milan, kadroda yer açmak ve gelir elde etmek için şu anda ağırlıklı olarak sonuçlandırılması gereken satışlara odaklanmış durumda. Bunların başında da Rafa Leao geliyor; oyuncu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir transfer derbisinin merkezinde yer alıyor. Bu durum çözülene kadar Milan’ın bir başka transfer hamlesi için somut adım atması zor görünüyor; bu da Dortmund’un Karetsas için olası atağını kolaylaştırıyor.
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