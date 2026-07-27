Belçika ve Yunanistan kaynaklarına göre şu anda Karetsas'ın profilini ciddi şekilde beğenen Milan (Ruben Amorim'in, santrforun arkasında oynatılacak sol ayaklı bir 10 numara talebiyle de kusursuz şekilde örtüşen bir profil), şu anda dezavantajlı bir konumdan başlıyor. Gonçalo Ramos ve Mario Gila transferleri için yaklaşık 100 milyon euro yatırım yapan Milan, şu anda kadroda yer açmak ve gelir elde etmek için ağırlıklı olarak sonuçlandırılması gereken satışlara odaklanmış durumda. Bunların başında da Rafa Leao geliyor; oyuncu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir transfer derbisinin merkezinde yer alıyor. Bu durum çözüme kavuşana kadar Milan'ın başka bir transfer hamlesi için somut adım atması pek olası görünmüyor; bu da Dortmund'un Karetsas için hamle yapma ihtimalini güçlendiriyor.