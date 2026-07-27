Borussia Dortmund kartlarını daha da açık oynadı ve artık Milan için Racing Genk forması giyen 2007 doğumlu on numara Kostas Karetas’a uzanan yol daha da karmaşık hale geldi. Alman kulübünün Japonya turnesi için yola çıkmadan önce oynadığı son hazırlık maçının ardından sportif direktör Nils-Ole Book, transferde önceliğin takımın hücum potansiyelini artırmak olduğunu ve bu bölgeye iki takviye yapmayı hedeflediklerini kabul etti.
Çeviri:
Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas için bastırıyor: sportif direktör Book, Genk ile belirleyici görüşmeye hazırlanıyor; Milan cephesinden sızanlar neler?
Sportif direktör Book'un sözleri
Ole Book, Köln forveti Said El Mala hakkındaki bir o kadar ısrarlı söylentilerle ilgili olarak Sky Deutschland'a konuşurken, Dortmund'un transfer stratejileri hakkında şu yanıtı verdi: “Prensipte, sanırım herkes Borussia Dortmund oyuncusu olmayan futbolcular hakkında yorum yapmadığımızı biliyor. Kulübün kendisini bu kadar kapalı göstermesinden memnunum; böylece artık hiçbir şey sızmıyor, çünkü son günlerdeki yanlış bilgi miktarı gerçekten kayda değerdi”. Ardından konu bir sonraki hedeflere özelinde devam ediyor: “Aslında bir hücum oyuncusunu daha önce kadromuza katmak isterdik, ancak günün sonunda piyasa koşullarını da hesaba katmak ve zamana ayak uydurmak gerekiyor. Zamanlama kesinlikle kritik. Hücum hattında iki pozisyon için ne istediğimizi biliyoruz”.
Karar maçı mı?
Borussia Dormund, Karim Adeyemi'yi (Barcelona'ya transfer oldu) zaten kaybetti ve kısa süre içinde Julian Brandt'a da resmen veda edecek - Leeds büyük baskı yapıyor - takımı için ideal iki profil olarak El Mala ile Karetsas'ı belirledi; Yunan oyuncuyla ilgili önemli gelişmelerin ise çok yakında yaşanması bekleniyor. Nitekim Ole Book, pazartesi ile salı arasında Genk yöneticileriyle yeniden görüşmek ve transferi sonuçlandırmaya çalışmak için Belçika'ya uçacağından, takımla birlikte Asya'ya gitmeyecek.
Görüşmeler
Racing indirim yapmak istemiyor ve kendi tutumundan geri adım atmıyor; yani Karetsas'ı garanti 35 milyon euro karşılığında satmak istiyor, bu rakam bazı bonuslarla 40 milyona çıkabilir. Borussia Dortmund'un geri çevrilen son teklifi ise 30 + 5 milyon euro seviyesindeydi, Sky Deutschland'ın aktardığına göre. Alman kulübünün, oyuncuyla Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme için zaten anlaşma sağlamış olmasının avantajını kullanmayı ummasına karşın, daha iyi bir teklif sunması gerekecek.
Milan'ın durumu
Belçika ve Yunanistan kaynaklarına göre şu anda Karetsas'ın profilini ciddi şekilde beğenen Milan (Ruben Amorim'in, santrforun arkasında oynatılacak sol ayaklı bir 10 numara talebiyle de kusursuz şekilde örtüşen bir profil), şu anda dezavantajlı bir konumdan başlıyor. Gonçalo Ramos ve Mario Gila transferleri için yaklaşık 100 milyon euro yatırım yapan Milan, şu anda kadroda yer açmak ve gelir elde etmek için ağırlıklı olarak sonuçlandırılması gereken satışlara odaklanmış durumda. Bunların başında da Rafa Leao geliyor; oyuncu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir transfer derbisinin merkezinde yer alıyor. Bu durum çözüme kavuşana kadar Milan'ın başka bir transfer hamlesi için somut adım atması pek olası görünmüyor; bu da Dortmund'un Karetsas için hamle yapma ihtimalini güçlendiriyor.
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