Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu transfer listesinden çıkardı; alternatif transfer hedefi olarak Arsenal'den bir oyuncu gündeme geldi
Taktiksel değişiklik etkisini gösterince Sancho'ya olan ilgi azaldı
Dortmund’un Sancho’ya yönelik transfer çabaları, kulübün yeni taktiksel yönelimler araması nedeniyle “askıya alındı”. İngiltere milli takım oyuncusunun BVB ile olan geçmişine rağmen, kulüp mevcut teknik kadro altında uzun vadeli ihtiyaçlarını değerlendirirken bu konudaki izler soğudu. Sancho yazın ilerleyen dönemlerinde gündeme gelebilecek bir isim olmaya devam etse de, yeni sportif direktör Book için artık acil bir öncelik değil.
Bu değişikliğin ardındaki mantık, Dortmund'un başarılı üçlü savunma sistemine olan bağlılığında yatıyor. Bu taktiksel tercih, transfer ekibinin geleneksel kanat oyuncularına daha az odaklandığı ve bunun yerine kanatlara açılma esnekliğine sahip bir "10 numara" aradığı anlamına geliyor. Sky Sport'a konuşan Book, kulübün aktif yaklaşımını doğruladı: "Erken ya da geç olabilir. Koçluk ekibi de dahil olmak üzere hepimiz, sezon öncesi hazırlıkların başlamasından önce bir veya iki transfer daha yapabilmeyi tercih ederiz."
- AFP
Nwaneri en önemli hedef olarak öne çıkıyor
Takımdan ayrılan Brandt'ın yerini doldurmak için cesur bir hamle yapan Dortmund, Arsenal'in genç yeteneği Nwaneri'ye olan ilgisini yeniden canlandırdı. Marsilya'daki kiralık dönemini tamamlamak üzere olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, BVB yönetiminin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Kulüp, orta sahadan takımı ileriye taşıyacak yaratıcı bir kilit oyuncu arayışında olduğu için, Book genç oyuncunun transfer olasılığı hakkında bilgi aldı.
Dortmund, bir yıl önce Nwaneri'yi kaçırmıştı, çünkü oyuncu Arsenal ile 2030 yılına kadar sözleşme uzatmıştı. Nwaneri, Bundesliga'ya transfer olmaya açık olsa da, Arsenal'in yüksek fiyat talebi ve bir başka kiralama anlaşması yapmanın zorluğu nedeniyle anlaşma karmaşık bir hal alıyor. Ancak oyuncu, yine de heyecan verici bir aday olmaya devam ediyor.
Hertha'nın yıldızı için verilen mücadele
Dortmund'un radarında sadece Arsenal'den Nwaneri yok; Hertha Berlin'in 16 yaşındaki yıldız adayı Kennet Eichhorn da gündemin en önemli konularından biri. Manchester City, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin yoğun rekabetine rağmen Dortmund, bu yaratıcı genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çabalarını sürdürüyor. Book, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında oyuncuya duyduğu hayranlığı açıkça dile getirerek kulübün yetenek avcılığı alanındaki derinliğini vurguladı.
Book, "Onun belirli bir yaratıcılığı olduğunu düşünüyorum. Onu iyi tanıyoruz; biz de onu seviyoruz. Muhtemelen diğer birçok kulüp gibi, biz de bu oyuncuyu seviyoruz. Gerisi zamanla belli olacak." dedi.
Eichhorn'un sözleşmesinde 9 milyon avroluk bir çıkış maddesi olduğu bildiriliyor, ancak imza parası ve maaşlar da dahil olmak üzere toplam maliyet, onun yaşındaki bir oyuncu için önemli bir yatırım anlamına geliyor.
- AFP
Bütçe kısıtlamaları altında stratejik planlama
Cruzeiro'nun yıldızı Kaua Prates ve Red Bull Salzburg'un savunma oyuncusu Joane Gadou'nun transfer harcamalarının ardından – ikincisinin transfer bedeli primler dahil yaklaşık 24 milyon avroya mal oldu – Dortmund artık daha kısıtlı bir bütçeyle çalışıyor. Bununla birlikte kulüp, transfer piyasasında hareket etmeye devam edebilecek durumda olduklarını vurguluyor. Yaratıcı bir forvetin yanı sıra, Book mevcut kadrodaki seçeneklerden farklı bir profil sunan, oyun kurucu özelliklere sahip bir defansif orta saha oyuncusu da arıyor.