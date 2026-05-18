Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu transfer listesinden çıkardı; alternatif transfer hedefi olarak Arsenal'den bir oyuncu gündeme geldi

Dortmund’un Sancho’ya yönelik transfer çabaları, kulübün yeni taktiksel yönelimler araması nedeniyle “askıya alındı”. İngiltere milli takım oyuncusunun BVB ile olan geçmişine rağmen, kulüp mevcut teknik kadro altında uzun vadeli ihtiyaçlarını değerlendirirken bu konudaki izler soğudu. Sancho yazın ilerleyen dönemlerinde gündeme gelebilecek bir isim olmaya devam etse de, yeni sportif direktör Book için artık acil bir öncelik değil.

Bu değişikliğin ardındaki mantık, Dortmund'un başarılı üçlü savunma sistemine olan bağlılığında yatıyor. Bu taktiksel tercih, transfer ekibinin geleneksel kanat oyuncularına daha az odaklandığı ve bunun yerine kanatlara açılma esnekliğine sahip bir "10 numara" aradığı anlamına geliyor. Sky Sport'a konuşan Book, kulübün aktif yaklaşımını doğruladı: "Erken ya da geç olabilir. Koçluk ekibi de dahil olmak üzere hepimiz, sezon öncesi hazırlıkların başlamasından önce bir veya iki transfer daha yapabilmeyi tercih ederiz."