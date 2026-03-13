Goal.com
Borussia Dortmund, fon yaratmak için yıldız ikilisi Serhou Guirassy ve Karim Adeyemi'yi satmak zorunda kalabilir

Borussia Dortmund, yıldız forvetleri Serhou Guirassy ve Karim Adeyemi'nin Westfalenstadion'dan ayrılmasına neden olabilecek bir mali krizle karşı karşıya. Hayal kırıklığı yaratan Avrupa kampanyasının ardından, Alman devi artık gerekli kadro yeniden yapılanmasını finanse etmek için en değerli varlıklarını elden çıkararak hesaplarını dengelemek zorunda.

  • Şampiyonlar Ligi'nden elenme bütçe açığını tetikledi

    Dortmund'un finansal durumu, Şampiyonlar Ligi playofflarından erken elenmesinin ardından önemli ölçüde değişti. Bu sportif başarısızlık, kulübün öngörülen gelirlerinde önemli bir boşluk yaratarak, yönetim kuruluna önümüzdeki transfer dönemi için 25 ila 30 milyon avro arasında bir net transfer bütçesi bıraktı.

    Rekabet gücünü korumak ve yeni hedefler peşinde koşmak için BVB, "sat-satın al" politikası benimsemek zorunda. Kulüp yönetimi, önemli bir likidite ancak yüksek değerli oyuncuların satılmasıyla elde edilebileceğini belirlemiş ve kulüp zorlu bir ekonomik dönemden geçerken, yıldız forvetlerinin geleceği yoğun bir incelemeye tabi tutulmuştur. Sky Sport'un bir raporuna göre, iki forvet oyuncusu Guirassy ve Adeyemi, yeni oyuncuların gelmesi için transfer listesine alınabilir.

  • AdeyemiGetty Images

    Yeni sözleşme müzakereleri durdu

    Adeyemi'yi çevreleyen durum, sözleşme görüşmelerinin kesintiye uğraması nedeniyle özellikle karmaşık hale geldi. Spor direktörü Sebastian Kehl, oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes ile sürekli diyalog halinde ancak bir çözüme ulaşılamadı. Raporda, ana pürüzün kulübün serbest kalma maddesi eklemeyi reddetmesi olduğu belirtildi. Mendes, müşterisi için bu maddenin eklenmesini ısrarla talep ediyor.

    Adeyemi'nin mevcut sözleşmesi 2027'de sona ereceğinden, kulüp onun piyasa değerinin düşmesinden endişe duyuyor. İlerleme kaydedilememesi, Alman milli oyuncunun uzun vadeli geleceği konusunda netlik ararken, yaz transferinin her iki taraf için de en mantıklı sonuç olabileceğini gösteriyor. Birkaç Avrupa'nın önde gelen takımı onu transfer etmekle ilgilendiği bildiriliyor ve Premier League'in onun tercih ettiği yer olduğu söyleniyor.

  • Guirassy, Avrupa'nın seçkin kulüplerinin ilgisini değerlendiriyor

    Guirassy de benzer bir belirsizlik içinde bulunuyor, ancak onun ayrılığı muhtemelen iç sözleşme anlaşmazlıklarından ziyade dış talip kulüpler tarafından tetiklenecek. Forvetin sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak aynı rapora göre, bu madde sadece yedi kulüp için geçerli: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Manchester United. Bu takımlar maddeyi doğrudan devreye sokabilirken, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 veya Suudi Pro Ligi'ndeki talipler de dahil olmak üzere diğer tüm takımlar Dortmund ile daha yüksek ücretler için pazarlık yapmak zorundadır.

    Suudi Arabistan'dan cazip teklifler gündeme gelse de, forvetin oldukça hırslı ve başarıya aç olduğu ve Avrupa'nın elit liglerinde kalmayı tercih ettiği bildiriliyor. Geleceği ile ilgili nihai kararın, mevcut sezonun sona ermesine kadar alınması beklenmiyor.

  • Guirassy neuimago images / Jan Huebner

    Sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanın

    Her iki oyuncu da bu yaz Dortmund'dan ayrılma ihtimaline sahip olsa da, Guirassy ve Adeyemi bu sezon Niko Kovac için kilit oyuncular olmaya devam ediyor. Adeyemi, tüm turnuvalarda 34 maçta 13 golle doğrudan katkı sağlarken, Guirassy 37 maçta 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

    Dortmund artık sadece Bundesliga'ya odaklanmış durumda ve sezon sonuna kadar olumlu sonuçlarını sürdürmeyi hedefliyor. BVB, 25 maçta 55 puan toplayarak ligde ikinci sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih'in 11 puan gerisinde. Kovac'ın takımı Cumartesi günü Augsburg ile karşılaşacak.

