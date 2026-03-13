Borussia Dortmund, fon yaratmak için yıldız ikilisi Serhou Guirassy ve Karim Adeyemi'yi satmak zorunda kalabilir

Adeyemi'yi çevreleyen durum, sözleşme görüşmelerinin kesintiye uğraması nedeniyle özellikle karmaşık hale geldi. Spor direktörü Sebastian Kehl, oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes ile sürekli diyalog halinde ancak bir çözüme ulaşılamadı. Raporda, ana pürüzün kulübün serbest kalma maddesi eklemeyi reddetmesi olduğu belirtildi. Mendes, müşterisi için bu maddenin eklenmesini ısrarla talep ediyor.

Adeyemi'nin mevcut sözleşmesi 2027'de sona ereceğinden, kulüp onun piyasa değerinin düşmesinden endişe duyuyor. İlerleme kaydedilememesi, Alman milli oyuncunun uzun vadeli geleceği konusunda netlik ararken, yaz transferinin her iki taraf için de en mantıklı sonuç olabileceğini gösteriyor. Birkaç Avrupa'nın önde gelen takımı onu transfer etmekle ilgilendiği bildiriliyor ve Premier League'in onun tercih ettiği yer olduğu söyleniyor.