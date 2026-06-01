Kulüp, Guirassy'nin satılık olmadığını kamuoyuna açıkça belirtse de, haberlere göre Dortmund'u müzakere masasına oturtmak için bile devasa bir finansal paket gerekecek. Yerel basına göre BVB, ancak teklif 40 milyon avroyu aşarsa görüşmelere başlamayı düşünecek; bu rakam, oyuncunun Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olduğunu yansıtıyor.

Önemli bir nokta da, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin Fenerbahçe için geçerli olmadığı bildiriliyor. Bu durum, Alman kulübünü güçlü bir konuma getiriyor ve transfer döneminde herhangi bir talip kulüp kulübün kararlılığını sınamak isterse, şartları belirleme ve yüksek bir fiyat talep etme imkanı tanıyor.