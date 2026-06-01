Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy için yaptığı teklifi reddetti; Alman devinin yıldız forvet için istediği transfer bedeli ortaya çıktı
Ricken, Fenerbahçe transfer söylentilerini yalanladı
Dortmund yöneticisi Ricken, yıldız forvet Guirassy’nin Fenerbahçe’ye sansasyonel bir transfer yapacağına dair söylentileri hızla çürütmek için harekete geçti.
Türk kulübü, bu forveti kadrosuna katma isteğini giderek daha yüksek sesle dile getiriyor, ancak Signal Iduna Park'taki yönetim, kamuoyundaki bu ilgiye aldırış etmiyor.
WAZ'a konuşan Ricken, kulübün bu konudaki resmi tutumunu netleştirerek şunları söyledi: "Serhou için herhangi bir teklif almadık. Onu bırakmaya da niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı."
Dortmund, yıldız oyuncusu için yüksek bir transfer ücreti talep ediyor
Kulüp, Guirassy'nin satılık olmadığını kamuoyuna açıkça belirtse de, haberlere göre Dortmund'u müzakere masasına oturtmak için bile devasa bir finansal paket gerekecek. Yerel basına göre BVB, ancak teklif 40 milyon avroyu aşarsa görüşmelere başlamayı düşünecek; bu rakam, oyuncunun Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olduğunu yansıtıyor.
Önemli bir nokta da, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin Fenerbahçe için geçerli olmadığı bildiriliyor. Bu durum, Alman kulübünü güçlü bir konuma getiriyor ve transfer döneminde herhangi bir talip kulüp kulübün kararlılığını sınamak isterse, şartları belirleme ve yüksek bir fiyat talep etme imkanı tanıyor.
Türk devleri Guirassy için açık transfer hamlesi yaptı
Guirassy’nin geleceğine dair söylentiler, büyük ölçüde Fenerbahçe’deki iç politikadan kaynaklanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde seçimi kazanması halinde Dortmund’un yıldızını kadroya katmayı planladığını açıkladı; Türkiye’deki bazı haberlerde ise taraflar arasında sözlü bir anlaşmaya varıldığı bile öne sürüldü.
Ancak Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi de forvetle ilgili agresif açıklamalarla bu yarışa dahil oldu. "Fanatik"in aktardığına göre Safi, taraftarlara şöyle seslendi: "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, kısa süre içinde transfer duyuruları yapacağız. Seçimin son haftasında sunduğumuz vizyonu açıkça göreceksiniz. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için buradayız."
BVB yalnızca olağanüstü tekliflere açık
Safi, bu forveti uzun süredir takip ettiğini belirterek ilgisini daha da pekiştirdi. "Seçimi kim kazanırsa Guirassy'yi kadrosuna katacak. Bu nedenle, Allah'ın izniyle onu transfer edeceğim," diyen Safi, Türk tarafının yoğun baskısına dikkat çekti.
Dortmund'un öncelikli hedefi en yetenekli oyuncularını kadroda tutmak olsa da, sportif direktör Ole Book geçtiğimiz günlerde kulübün mali durumuna pragmatik bir şekilde odaklanmaya devam etmesi gerektiğini kabul etti.
Bir basın toplantısında konuşan Book, Guirassy hakkında şunları söyledi: "Golleriyle çok, çok önemli bir oyuncu. Bu yüzden onu elden çıkarmak gibi bir planımız ya da niyetimiz yok. Yine de burada da geçerli olan şu: olağanüstü teklifler gelirse, bunu düşüneceğiz."