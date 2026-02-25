Borussia Dortmund, eski Bayern Münih yıldızını transfer etmek için görüşmelerde bulunurken, Marsilya 15 milyon euroluk opsiyona rağmen transfer rekabetiyle karşı karşıya

Pavard, 2016 ile 2023 yılları arasında Almanya'da geçirdiği verimli yedi yılın ardından Alman futbolseverler için tanınmış bir isimdir. Stuttgart ve Bayern Münih'te forma giydiği süre boyunca 174 Bundesliga maçına çıktı ve dokuz gol ve yedi asistle katkı sağladı. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynayabilme yeteneği, onu iç futbolu domine eden Bayern makinesinin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi ve taktiksel esnekliği, Dortmund'un yeni sezona girerken savunma düzeni için önemli bir varlık olarak görülüyor.

Haberlere göre, Fransız milli oyuncu şu anda Kuzey Ren-Vestfalya bölgesine transferini tamamlamak üzere. İtalya ve Fransa'da geçirdiği zamanlarda karışık sonuçlar elde etse de, Bundesliga'ya dönüşünün, onu bir zamanlar dünya futbolunun en çok aranan savunma oyuncularından biri yapan formunu yeniden keşfetmesi için bir katalizör olabileceği düşünülüyor. Dortmund, tanıdık ortamın deneyimli milli oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkaracağını umuyor.