Borussia Dortmund, eski Bayern Münih yıldızını transfer etmek için görüşmelerde bulunurken, Marsilya 15 milyon euroluk opsiyona rağmen transfer rekabetiyle karşı karşıya
Pavard'ın Bundesliga'ya dönüşü
Çok yönlü savunma oyuncusu şu anda Inter'den Marsilya'ya kiralanmış durumda, ancak geleceği Velodrome ve San Siro'dan uzak görünüyor. Marsilya'nın Dünya Kupası şampiyonu için 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen, son gelişmeler Fransız devinin Almanya'dan gelen sert rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Pavard, Ligue 1'de kalmayacak ve Milan'da da bir geleceği yok, bu da onun ilk kez dünya sahnesinde adını duyurduğu Alman birinci ligine sansasyonel bir dönüşün önünü açıyor.
Tanıdık bölgeye geri dönmek
Pavard, 2016 ile 2023 yılları arasında Almanya'da geçirdiği verimli yedi yılın ardından Alman futbolseverler için tanınmış bir isimdir. Stuttgart ve Bayern Münih'te forma giydiği süre boyunca 174 Bundesliga maçına çıktı ve dokuz gol ve yedi asistle katkı sağladı. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynayabilme yeteneği, onu iç futbolu domine eden Bayern makinesinin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi ve taktiksel esnekliği, Dortmund'un yeni sezona girerken savunma düzeni için önemli bir varlık olarak görülüyor.
Haberlere göre, Fransız milli oyuncu şu anda Kuzey Ren-Vestfalya bölgesine transferini tamamlamak üzere. İtalya ve Fransa'da geçirdiği zamanlarda karışık sonuçlar elde etse de, Bundesliga'ya dönüşünün, onu bir zamanlar dünya futbolunun en çok aranan savunma oyuncularından biri yapan formunu yeniden keşfetmesi için bir katalizör olabileceği düşünülüyor. Dortmund, tanıdık ortamın deneyimli milli oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkaracağını umuyor.
Signal Iduna Park'ta ileri düzey görüşmeler
Borussia Dortmund yönetiminin bu transferi bir an önce sonuçlandırmaya kararlı olduğu söyleniyor. Son haberlere göre, Dortmund ile 29 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri arasındaki transfer görüşmeleri ileri aşamada. Kulüp, Fransız oyuncunun gelecek sezon savunma projesinin temel taşı olmasını sağlamak için perde arkasında yoğun bir şekilde çalışıyor.
Yaz transfer dönemi resmi olarak başlamadan önce resmi bir açıklama yapılabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Dortmund'un transfer ekibi, Pavard'ı geçmiş performansı göz önüne alındığında düşük riskli, yüksek getirili bir transfer olarak görüyor. BVB, erken harekete geçerek, Pavard'ın transfer piyasasına çıkabileceğini fark eden diğer potansiyel talipleri geride bırakmayı hedefliyor, özellikle de uluslararası düzeyde bir oyuncu ve şampiyonluk geçmişine sahip bir futbolcu için nispeten mütevazı bir değer biçilmiş olması nedeniyle.
BVB için risk ve ödül
Dortmund'da, Pavard'ın zaman zaman yüksek baskı anlarında savunma disiplininden yoksun kalan takıma çok ihtiyaç duyulan liderlik ve tecrübeyi katacağına dair güçlü bir inanç var. Ancak bu transferin tamamen eleştirilmediği de söylenemez. Eleştirenler, Pavard'ın son performanslarının, Münih'te geçirdiği en iyi yıllarında ulaştığı dünya klasmanındaki yüksek seviyeyi tutarlı bir şekilde yansıtmadığını belirtiyor. Kulüp içinde, transferin bir miktar risk taşıdığı kabul ediliyor, ancak kanıtlanmış bir galibiyet garantisi sağlamanın potansiyel avantajı, göz ardı edilemeyecek kadar büyük olarak değerlendiriliyor.
Sonuçta, bu transfer Dortmund'un Meisterschale'yi kazanmak için neyin gerekli olduğunu tam olarak bilen oyuncuları kadrosuna katarak ligin zirvesindeki farkı kapatma arzusunu gösteriyor. "Dortmund'da Pavard'ın takıma çok fazla deneyim katması umuluyor. Bununla birlikte, son zamanlardaki performansları en üst düzeyde olmadığı için transferin risksiz olduğu söylenemez" deniyor raporda. Fransız oyuncu Alman futboluna başarılı bir şekilde yeniden entegre olabilirse, BVB yazın en iyi transferlerinden birini yapmış olacak ve bu süreçte rakiplerine psikolojik bir darbe vurmuş olacak.
