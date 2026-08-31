Getty
Çeviri:
Borussia Dortmund, Bundesliga ekibinin transfer döneminin sonlarında hamle yapmayı hedeflemesiyle Ethan Nwaneri için kiralık anlaşma konusunda Arsenal'a yaklaştı
Dortmund, Nwaneri transferi için girişimlerini artırdı
Son haberlere göre Borussia Dortmund, Arsenal orta saha oyuncusu Nwaneri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için resmen girişimde bulundu. The Athletic'in haberine göre Alman ekibi, yaz transfer döneminin salı günü kapanmasından önce kadrosunu takviyelendirmek için zamana karşı yarışıyor; sportif direktör Sebastian Kehl ve ekibi, İngiltere genç milli takım oyuncusunu birincil hedef olarak belirledi.
Bundesliga ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda umutlu olmayı sürdürüyor; oyuncu, 2026-27 sezonunda şu ana kadar Arsenal formasıyla resmi bir maçta görev almadı. Dortmund'un bu hamlesindeki aciliyetin nedeni, kadro derinliğine gelen önemli bir darbe. Yaz döneminde PAOK'tan 26 milyon euro karşılığında gelen Giannis Konstantelias, kısa süre önce ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve bu nedenle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.
Dortmund, Zaglebie Lubin'den sürpriz bir alternatif olan Marcel Regula için olası bir hamle de dahil başka hedeflerle de anılsa da Nwaneri, yaratıcı boşluğu doldurabilecek yüksek kalibreli bir seçenek olarak görülüyor. Londra doğumlu orta saha oyuncusu 2024-25 sezonunda çok verimli bir dönem geçirdi, ancak o tarihten bu yana Mikel Arteta yönetiminde sıralamada daha geriye düştü.
- Getty Images
Arteta, Nwaneri'nin belirsiz geleceği hakkında konuştu
Arteta daha önce, Nwaneri'nin gelişimini sürdürmesi için Emirates'ten ayrılmasının gerekebileceğini ima etmişti. Arsenal Teknik Direktörü, Nwaneri'nin kulüpte kalmasını istediğini ancak "futbol oynamaya ihtiyacı olduğunu" söyledi ve "bazı oyuncuların" bu yaz ayrılmak zorunda kalabileceğini ekledi.
Bu yorumlar birkaç kulübü harekete geçirdi, ancak Dortmund, Jadon Sancho ve Jude Bellingham gibi genç İngiliz yetenekleri geliştirme konusundaki geçmişinin, kendilerini bu genç oyuncu için ideal adres haline getirdiğine inanıyor.
Bu durum, Eylül 2022'de Brentford'a karşı 15 yıl, beş ay ve 28 günlükken ilk maçına çıktığında adını geniş kitlelere duyuran Nwaneri için bir yol ayrımını temsil ediyor. Premier League maçında forma giyen en genç oyuncu olmayı hâlâ sürdürüyor ve lig genelinde başka genç yetenekler ortaya çıkmasına rağmen bu rekor yerini korudu.
Arsenal'de forma şansı bulmanın zorluğu
Nwaneri'nin Arsenal A takımındaki en başarılı dönemi 2024-25 sezonunda geldi. O sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıktı, dokuz gol atıp iki asist yaptı. Bu çıkış, kısmen Bukayo Saka'nın sakatlığı sayesinde mümkün oldu; bu sakatlık sağ kanatta bir boşluk yarattı ve Nwaneri bu boşluğu etkileyici bir olgunlukla doldurdu.
Ancak uzun vadeli geleceğinin daha merkezi bir rolde olduğu düşünülüyor ve rekabetin en sert hâle geldiği yer de burası. Çıkışını sağ kanatta yapmış olsa da Nwaneri, geçen yazki sezon öncesi kampından bu yana ağırlıklı olarak orta sahanın merkezinde kullanıldı.
- Getty Images Sport
Emirates'te orta saha yoğunluğu
Yeni transferlerin gelişi ve takımın yerleşik yıldızlarının formu, Emirates'te orta sahada ciddi bir yoğunluk yarattı. Bu nedenle Martin Odegaard, Eberechi Eze ve yaz transferi Bruno Guimaraes, ilk takımda süre alma konusunda potansiyel engeller olarak öne çıkıyor. Arsenal, Hale End akademisinin en değerli cevherlerinden biri olarak gördüğü bir oyuncunun gelişiminin duraksamasından çekiniyor, ancak Nwaneri'nin potansiyelinin zirvesine ulaşabilmesi için düzenli olarak A takım düzeyinde süreye ihtiyaç duyduğunu da kabul ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun