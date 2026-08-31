Son haberlere göre Borussia Dortmund, Arsenal orta saha oyuncusu Nwaneri'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için resmen girişimde bulundu. The Athletic'in haberine göre Alman ekibi, yaz transfer döneminin salı günü kapanmasından önce kadrosunu takviyelendirmek için zamana karşı yarışıyor; sportif direktör Sebastian Kehl ve ekibi, İngiltere genç milli takım oyuncusunu birincil hedef olarak belirledi.

Bundesliga ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma konusunda umutlu olmayı sürdürüyor; oyuncu, 2026-27 sezonunda şu ana kadar Arsenal formasıyla resmi bir maçta görev almadı. Dortmund'un bu hamlesindeki aciliyetin nedeni, kadro derinliğine gelen önemli bir darbe. Yaz döneminde PAOK'tan 26 milyon euro karşılığında gelen Giannis Konstantelias, kısa süre önce ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve bu nedenle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Dortmund, Zaglebie Lubin'den sürpriz bir alternatif olan Marcel Regula için olası bir hamle de dahil başka hedeflerle de anılsa da Nwaneri, yaratıcı boşluğu doldurabilecek yüksek kalibreli bir seçenek olarak görülüyor. Londra doğumlu orta saha oyuncusu 2024-25 sezonunda çok verimli bir dönem geçirdi, ancak o tarihten bu yana Mikel Arteta yönetiminde sıralamada daha geriye düştü.