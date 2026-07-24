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Borussia Dortmund, Brentford’un hedeflediği oyuncuya yaptığı 42 milyon avroluk düşük teklifle Bundesliga’daki rakiplerini kızdırdı
Dortmund'un ilk teklifi reddedildi
Sky Sport’un haberine göre, Dortmund, Köln’ün yıldızı El Mala’yı kadrosuna katmak için 42 milyon avroya varan bir teklif sunarak yarışa katıldı. Teklif, 26 milyon avro garantili ücret, kolayca elde edilebilecek 8 milyon avro tutarında primler ve ulaşılması daha zor olan 8 milyon avro tutarında ek ödemelerden oluşuyordu. Ancak Köln, teklifin talep ettikleri bedelin çok altında kalması nedeniyle teklifi derhal reddetti. Bundesliga kulübü, daha önce Brentford ile yaklaşık 50 milyon avroluk bir anlaşmaya varmış, ancak bu transferin sonuçsuz kalmasının ardından tavrını değiştirmeden kararlılığını sürdürüyor.
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Köln, değerleme konusunda taviz vermiyor
Dortmund’un ilgisine rağmen Köln, taleplerinden taviz vermeye yanaşmıyor; kulüp, El Mala için Brentford’un önceki teklifine benzer bir transfer ücreti talep etmeyi uygun görüyor. Baş antrenör Rene Wagner, transfer söylentilerinin 19 yaşındaki oyuncunun tutumunu etkilemediğini vurguladı.
Sky Sport'a konuşan Wagner, "O burada, 1. FC Köln'ün bir oyuncusu ve her gün elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün uzun uzun konuştuk. Kendini her şeye adıyor, hangi alanlarda çalışması gerektiğini çok iyi biliyor. Şu anda da bunu yapıyor; her top mücadelesine dahil olduğunu ve savunmaya katkı sağladığını görebilirsiniz." dedi.
Wagner, El Mala’nın tam bir adanmışlık sergilemeye devam ettiğini de sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: “Her gün kendini bir FC [Köln] oyuncusu olarak gösteriyor ve hiçbir oyuncuya ya da teknik kadro üyesine zihninin başka yerde olduğu hissini vermiyor.
"Biz yetişkiniz ve birbirimize karşı açık olabiliriz. Elbette yaz boyunca bazı kulüplerin gösterdiği ilgiyi konuşuyoruz. Ancak şu anda Said antrenman sahasında. Ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca da burada olacak. Genç, aklında başka bir şey olduğu izlenimini vermiyor. Ve eğer bir şey çıkarsa, oturup konuşabiliriz."
Brentford transferi suya düştü
Brentford, Köln ile 45 milyon avro artı 5 milyon avro ek ödeme ve gelecekteki bir satış payı içeren bir anlaşmaya vardıktan sonra, kulüp rekoru kıracak bir transferi tamamlamaya hazır görünüyordu. Her iki kulüp de anlaşmaya varmış olmasına rağmen, El Mala’nın baş danışmanı olan annesi, Brentford’un belirlediği son tarihin dolmasından önce nihai onayı vermeyi reddedince transfer suya düştü.
Köln'ün spor direktörü Thomas Kessler, daha önce müzakereleri doğrulamış ve şöyle demişti: "En azından benim görüşmeye hazır olduğum ölçüde. Bu civarda bir durumdayız."
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El Mala için bundan sonra ne olacak?
Dortmund’un ilgisi devam ediyor ve Sky Sport’un haberine göre El Mala, kulüpler arasında bir anlaşma sağlanması halinde geçen sezon Bundesliga’da ikincilik elde eden takıma katılmayı düşünebilir. Şu an için genç oyuncu, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Köln ile antrenmanlarına devam ediyor. Geçen sezon 36 maçta 13 gol atıp 5 asist yapan bu çok beğenilen forvetin, geleceği netleşene kadar Bundesliga'nın en yakından takip edilen transfer hikayelerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.
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