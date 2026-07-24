Dortmund’un ilgisine rağmen Köln, taleplerinden taviz vermeye yanaşmıyor; kulüp, El Mala için Brentford’un önceki teklifine benzer bir transfer ücreti talep etmeyi uygun görüyor. Baş antrenör Rene Wagner, transfer söylentilerinin 19 yaşındaki oyuncunun tutumunu etkilemediğini vurguladı.

Sky Sport'a konuşan Wagner, "O burada, 1. FC Köln'ün bir oyuncusu ve her gün elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün uzun uzun konuştuk. Kendini her şeye adıyor, hangi alanlarda çalışması gerektiğini çok iyi biliyor. Şu anda da bunu yapıyor; her top mücadelesine dahil olduğunu ve savunmaya katkı sağladığını görebilirsiniz." dedi.

Wagner, El Mala’nın tam bir adanmışlık sergilemeye devam ettiğini de sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: “Her gün kendini bir FC [Köln] oyuncusu olarak gösteriyor ve hiçbir oyuncuya ya da teknik kadro üyesine zihninin başka yerde olduğu hissini vermiyor.

"Biz yetişkiniz ve birbirimize karşı açık olabiliriz. Elbette yaz boyunca bazı kulüplerin gösterdiği ilgiyi konuşuyoruz. Ancak şu anda Said antrenman sahasında. Ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca da burada olacak. Genç, aklında başka bir şey olduğu izlenimini vermiyor. Ve eğer bir şey çıkarsa, oturup konuşabiliriz."