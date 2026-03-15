Olayı yeniden canlandıralım: 55. dakikada, topu kayarak geri kazanmaya çalışırken Nmecha istemeden hakem Bastian Dankert'e çarparak onu yere düşürdü. Hakemin sırtına aldığı darbeden sonra toparlanabilmesi için oyun birkaç dakika durdu; kısa bir süre sonra hakem ayağa kalktı ve maça devam edildi. Maç sonrası, herkesin gülüşleri arasında Dortmund oyuncusuna kırmızı kart göstererek üzerine "sliding hareketlerini yeniden düşün" yazıp tarih ve maç numarasını ekledi. Nmecha bu olayı ironik bir şekilde şöyle yorumladı: "Ben incinmedim, sanırım acı çeken tek kişi o oldu; aksi takdirde topu alabilirdim. Umarım iyidir."