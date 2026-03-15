Bundesliga'nın 26. haftasında, Cuma akşamı oynanan Borussia Dortmund-Augsburg maçı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Adeyemi'nin golleri ve İtalyan stoper Luca Reggiani'nin (2008 doğumlu, ilk kez ilk 11'de yer aldı) Almanya'daki ilk golüyle sarı-siyahlıların 2-0 kazandığı maçta, ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Felix Nmecha kırmızı kart gördü ve hakem ona bir de özel mesaj yazdı.
Borussia Dortmund - Augsburg: Nmecha hakemi yere düşürdü ve kırmızı kart gördü... üstelik özel bir mesajla: Bundesliga'daki olay
Olayı yeniden canlandıralım: 55. dakikada, topu kayarak geri kazanmaya çalışırken Nmecha istemeden hakem Bastian Dankert'e çarparak onu yere düşürdü. Hakemin sırtına aldığı darbeden sonra toparlanabilmesi için oyun birkaç dakika durdu; kısa bir süre sonra hakem ayağa kalktı ve maça devam edildi. Maç sonrası, herkesin gülüşleri arasında Dortmund oyuncusuna kırmızı kart göstererek üzerine "sliding hareketlerini yeniden düşün" yazıp tarih ve maç numarasını ekledi. Nmecha bu olayı ironik bir şekilde şöyle yorumladı: "Ben incinmedim, sanırım acı çeken tek kişi o oldu; aksi takdirde topu alabilirdim. Umarım iyidir."
