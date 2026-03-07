Borussia Dortmund, Almanya milli takım oyuncusunun Bundesliga devlerinde geçirdiği yedi yılın ardından serbest oyuncu olarak ayrılacağını doğruladı

Brandt, 2019 yılında rakip takım Bayer Leverkusen'den yaklaşık 25 milyon euroya Dortmund'a transfer oldu. O zamandan beri yüzlerce maça çıktı ve takımın en tanınmış yüzlerinden biri haline geldi. Bazen istikrarı konusunda eleştirilse de, teknik becerisi ve vizyonu sayesinde hem ulusal hem de Avrupa kampanyalarında Schwarzgelben için sık sık maç kazandıran isim oldu.

Ayrılık kararı karşılıklı ve dostane bir şekilde alınmış gibi görünüyor ve kulüp yönetimi bunu yeni bir başlangıç için doğru zaman olarak değerlendiriyor. Ricken, yaklaşan ayrılığa rağmen ilişkilerin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Birbirimize büyük bir minnettarlıkla ayrılıyoruz" dedi. Bundesliga'da ikinci sırada yer alan takım, uzun süredir forma giyen 10 numaralı oyuncusu olmadan, yaklaşan transfer dönemi için kadro planlamasına bir adım önde başlayacak.