Borussia Dortmund, Almanya milli takım oyuncusunun Bundesliga devlerinde geçirdiği yedi yılın ardından serbest oyuncu olarak ayrılacağını doğruladı
Dortmund, Brandt'ın ayrıldığını doğruladı
Sporting CEO'su Lars Ricken, Dortmund'un Köln'ü 2-1 mağlup etmesinin ardından Alman milli oyuncunun geleceği ile ilgili sessizliğini bozdu. Maç sonrası Sky ile yaptığı röportajda Ricken, aylardır artan spekülasyonlara değindi. "Zaten birkaç haber çıktı. Gerçek şu ki, açık tartışmalar yapıldı ve sona eren sözleşmenin uzatılmayacağına karar verildi" dedi Ricken. "Borussia Dortmund için birkaç yüz maç oynadı. Ona sadece minnettar olabiliriz. Yedi yıl boyunca bizim için oynadı ve bazen eleştiriye maruz kaldı. Birkaç hafta sonra 30 yaşına girecek, biz de kendimizi yeniden yönlendirebiliriz, bu da her iki taraf için bir fırsat olabilir. Sonuçta anlaşmaya vardık."
Yedi yıllık bir yolculuk sona eriyor
Brandt, 2019 yılında rakip takım Bayer Leverkusen'den yaklaşık 25 milyon euroya Dortmund'a transfer oldu. O zamandan beri yüzlerce maça çıktı ve takımın en tanınmış yüzlerinden biri haline geldi. Bazen istikrarı konusunda eleştirilse de, teknik becerisi ve vizyonu sayesinde hem ulusal hem de Avrupa kampanyalarında Schwarzgelben için sık sık maç kazandıran isim oldu.
Ayrılık kararı karşılıklı ve dostane bir şekilde alınmış gibi görünüyor ve kulüp yönetimi bunu yeni bir başlangıç için doğru zaman olarak değerlendiriyor. Ricken, yaklaşan ayrılığa rağmen ilişkilerin güçlü olduğunu vurgulayarak, "Birbirimize büyük bir minnettarlıkla ayrılıyoruz" dedi. Bundesliga'da ikinci sırada yer alan takım, uzun süredir forma giyen 10 numaralı oyuncusu olmadan, yaklaşan transfer dönemi için kadro planlamasına bir adım önde başlayacak.
Matthaus, Brandt'ın mirası hakkında görüşlerini paylaşıyor
Köln'de kazanılan maçta nispeten sakin bir performans sergilese de, Brandt Maximilian Beier'e muhteşem bir asist yaparak değerini kanıtladı. Futbol efsanesi ve Sky yorumcusu Lothar Matthaus, kulüpten ayrılan yıldızın kulüp üzerindeki etkisini hemen övdü. Matthaus, "Potansiyelini belki de tam olarak kullanamayan, ancak yine de sık sık fark yaratan bir oyuncu" dedi.
Matthaus ayrıca, ayrılış şeklinin Brandt'ın Westfalya'da geçirdiği yedi yıl boyunca sergilediği profesyonel tavrının bir kanıtı olduğunu da belirtti. "Julian'ın BVB'de geçirdiği başarılı dönem göz önüne alındığında, sadece sözleşmesinin sonuna kadar değil, ötesinde de birbirimizin gözlerine bakabilmeliyiz" diye ekledi.
Gelecekteki hamleler ve kadro planlaması
Brandt'ın ayrılığı kesinleşirken, odak noktası Dortmund kampındaki diğer önemli sözleşme durumları olmaya devam ediyor. Kulüp orta sahada deneyimli bir oyuncuyu kaybetse de, diğer cephelerdeki gelişmeler bu açıklamadan bağımsız olarak devam ediyor. Özellikle, savunmanın kilit oyuncusu Nico Schlotterbeck ile ilgili durum, Ricken ve Dortmund yönetimi için geleceğe yönelik savunma hattının çekirdeğini güvence altına almak açısından öncelikli olmaya devam ediyor.
Brandt'ın kararının diğer müzakereleri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Ricken kesin bir tavır sergiledi. Julian Brandt'ın ayrılmasının "Nico ile ilgili karara hiçbir etkisi olmadığını" doğruladı. Dortmund, Bundesliga sezonunu güçlü bir şekilde bitirmek için çaba gösterirken, kulüp Brandt'ın futbol dünyasında başka bir maceraya atılmadan önce onu güzel bir şekilde uğurlamayı umuyor.
