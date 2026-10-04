AFP
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Borussia Dortmund, Almanya maçı öncesi Yunanistan'a 18 yaşındaki sansasyon Konstantinos Karetsas'ı dinlendirmesi için yalvardı
Dortmund, iş yükü konusunda endişelerini dile getirdi
Dortmund, Karetsas’ın süreleri konusunda daha ölçülü bir yaklaşım talep etmek için sıra dışı bir adım atarak Yunanistan Milli Takımı yetkilileriyle temasa geçti. 18 yaşındaki oyuncu hem kulübü hem de ülkesi için hayati bir parça hâline geldi, ancak BVB yetkilileri genç oyuncunun üzerindeki giderek artan fiziksel yükten endişe duyuyor. Sky Sports'un haberine göre Bundesliga kulübü, oyuncunun özellikle öngörü ve ölçülülükle kullanılmasını istedi.
Karetsas, Yunanistan’ın son Uluslar Ligi kampanyasında ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu ve şu ana kadarki üç maçın tamamına ilk 11’de başladı. Dayanıklılığı, Yunanistan’ın Almanya karşısındaki tarihi galibiyetinde özellikle sınandı; genç oyuncu 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Dortmund’un müdahalesi hassas bir dönemde geldi, çünkü kulüp bir yandan yeteneğinin uluslararası alanda başarı göstermesinden gurur duyarken diğer yandan onu lig sezonu için sağlıklı tutma gerekliliğini gözetiyor.
- AFP
Zorlu geçen aranın ardından yoğun bir dönüşe hazırlanıyor
Bu talebin ardındaki aciliyet, oyuncuyu Vestfalya'ya dönüşünde bekleyen yoğun takvimden kaynaklanıyor. Dortmund, Yunanistan'ın milli takım yükümlülüklerini tamamlamasından yalnızca beş gün sonra, cuma gecesi yüksek öneme sahip maçta Werder Bremen'i ağırlayacak. Bu da hazırlık ve toparlanma için son derece dar bir zaman aralığı bırakıyor.
Karetsas sakatlık arasının ardından daha yeni geri döndüğü için Dortmund yönetimi, oyuncunun fiziksel durumunu korumakta kararlı. Kulüp yönetimi, yorgunluk ya da aşırı yüklenmenin neden olabileceği olası bir nüksü önlemek için bu milli ara sırasında onun iş yükünü en aza indirmeyi istiyor.
Milli takım teknik direktörü, Dortmund'a yanıt verdi
Signal Iduna Park'tan gelen resmi talebe rağmen, Yunanistan Teknik Direktörü Ivan Ivanovic'in Dortmund'un isteğini yerine getirmesi pek olası görünmüyor. Deneyimli teknik adam durumu değerlendirirken, milli takımın ihtiyaçlarının önceliği olmaya devam ettiğini açıkça belirtti. Kulüpler ile federasyonlar arasındaki diyaloğu kabul etse de, oyuncu seçimi ve ülkelerini temsil edenlerden beklenenler konusunda net bir tavır sergiledi.
"Federasyonlar her hafta Avrupa'daki kulüplerle iletişim halinde oluyor" diyen Ivanovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben burada milli takım teknik direktörü olduğumdan beri, Avrupa'da bizden özel muamele talep eden bir kulüp henüz olmadı. Ayrıca her oyuncunun milli takımı için oynamak istediği de son derece açık. Ben teknik direktör olduğum sürece istisna olmayacak."
- AFP
Yükselen yıldıza yoğun talep var
Bu çıkmaz, Karetsas'ın Yunanistan kadrosu için giderek artan önemini gözler önüne seriyor; genç oyuncu kısa sürede vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü. Dortmund, Werder Bremen ile oynayacağı yaklaşan maça odaklanırken, Ivanovic ise bu pazar Selanik'te Almanya'ya karşı oynanacak kritik rövanşa hazırlanıyor. Yunan medya kuruluşları, BVB'nin ısrarına rağmen genç oyuncunun o karşılaşmada ilk 11'deki yerini korumasının beklendiğini öne sürüyor.
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