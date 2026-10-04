Dortmund, Karetsas’ın süreleri konusunda daha ölçülü bir yaklaşım talep etmek için sıra dışı bir adım atarak Yunanistan Milli Takımı yetkilileriyle temasa geçti. 18 yaşındaki oyuncu hem kulübü hem de ülkesi için hayati bir parça hâline geldi, ancak BVB yetkilileri genç oyuncunun üzerindeki giderek artan fiziksel yükten endişe duyuyor. Sky Sports'un haberine göre Bundesliga kulübü, oyuncunun özellikle öngörü ve ölçülülükle kullanılmasını istedi.

Karetsas, Yunanistan’ın son Uluslar Ligi kampanyasında ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu ve şu ana kadarki üç maçın tamamına ilk 11’de başladı. Dayanıklılığı, Yunanistan’ın Almanya karşısındaki tarihi galibiyetinde özellikle sınandı; genç oyuncu 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Dortmund’un müdahalesi hassas bir dönemde geldi, çünkü kulüp bir yandan yeteneğinin uluslararası alanda başarı göstermesinden gurur duyarken diğer yandan onu lig sezonu için sağlıklı tutma gerekliliğini gözetiyor.