Matthaus, Dortmund'un Schlotterbeck'in geleceği konusunda bir son tarih belirlemesinin zamanının geldiğine inanıyor. Aylardır BVB ve Alman milli oyuncu, 2027'nin ötesine uzanan olası bir sözleşme uzatması konusunda görüşmelerde bulunuyor, ancak her iki tarafın da bu hafta doğruladığı üzere, henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Bu gecikme, belirsizliğin oyuncunun dikkatini dağıtabileceği yönünde endişelere yol açtı.

Eski Ballon d'Or kazananı, kısa süre önce Sebastian Kehl'in yerine göreve gelen yeni sportif direktör Ole Book ve sportif genel müdür Lars Ricken'in bu konuda öncülük etmesini bekliyor. Matthaus, kulübün kadro üzerinde bir belirsizlik kalmadan uzun vadeli planlar yapabilmesi için, yönetimin savunma oyuncusuyla bir an önce temasa geçerek bir karar vermesi gerektiğini vurguluyor.