Borussia Dortmund'a, yıldız savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck'in yeni sözleşme konusunda bir anlaşma yapmadığını belirtmesi üzerine 'son tarih belirlemesi' söylendi
Matthaus, Signal Iduna Park'ta netlik istiyor
Matthaus, Dortmund'un Schlotterbeck'in geleceği konusunda bir son tarih belirlemesinin zamanının geldiğine inanıyor. Aylardır BVB ve Alman milli oyuncu, 2027'nin ötesine uzanan olası bir sözleşme uzatması konusunda görüşmelerde bulunuyor, ancak her iki tarafın da bu hafta doğruladığı üzere, henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Bu gecikme, belirsizliğin oyuncunun dikkatini dağıtabileceği yönünde endişelere yol açtı.
Eski Ballon d'Or kazananı, kısa süre önce Sebastian Kehl'in yerine göreve gelen yeni sportif direktör Ole Book ve sportif genel müdür Lars Ricken'in bu konuda öncülük etmesini bekliyor. Matthaus, kulübün kadro üzerinde bir belirsizlik kalmadan uzun vadeli planlar yapabilmesi için, yönetimin savunma oyuncusuyla bir an önce temasa geçerek bir karar vermesi gerektiğini vurguluyor.
- Getty Images Sport
Taktiksel bir zihinsel dönüşüm
“Artık bir son tarih belirleme zamanı geldi. Schlotterbeck önemli bir oyuncu ve ona baskı yapmak istemezsiniz – Kehl bu durumu psikolojik açıdan çok iyi idare etti – ama artık bir karar verme zamanı,” dedi Matthaus, Sky’a. Yorumcu, oyuncuyu rahat hissettirmek için önceki yaklaşımın gerekli olduğunu, ancak sezonun değişen gidişatının daha acil bir çözüm gerektirdiğini öne sürüyor.
Uluslararası maç takvimi göz önüne alındığında, zamanlama özellikle hassas bir konu. Matthaus, büyük turnuvalara girerken defans oyuncusunun ruhsal durumunun önemini vurgulayarak, “Dünya Kupası öncesinde netlik sağlanması, hem Schlotterbeck hem de milli takım için çok önemli olacak” dedi.
Spor bölümünde yeni yönetim
Schlotterbeck'in bakış açısına göre Matthaus, oyuncunun sözleşme uzatması konusunda neden tereddüt ettiğini anlıyor. Dortmund'un teknik kadrosunda son dönemde yaşanan büyük değişikliklerin ardından, 26 yaşındaki oyuncu doğal olarak yeni karar vericilerin vizyonunu anlamak istiyor. Kehl döneminden Book ve Ricken ikilisine geçiş, Schlotterbeck'in de söylediği gibi, kulübün sportif yöneliminde önemli bir değişikliği temsil ediyor. "Sebastian ile uzun süre görüştüm. Sebastian maalesef artık bizimle değil. Tabii ki Ole beni çoktan aradı. Bu nedenle, [anlaşma yapıldığına dair] haberlere çok şaşırdım," dedi bu hafta.
Matthaus ise şöyle yanıt verdi: "Schlotterbeck'i anlıyorum, çünkü Dortmund'da saha dışında spor departmanında bir şeyler değişti. Schlotterbeck, karar vericiler Ole Book ve Lars Ricken'in kendisiyle aynı görüşte olup olmadığını görmek istiyor. Önümüzdeki iki hafta içinde, geleceği tartışmak üzere birkaç kez bir araya geleceklerini tahmin ediyorum."
- Getty Images Sport
Schlotterbeck’in yükselişi: Freiburg’dan Şampiyonlar Ligi finalisti
Schlotterbeck, 2022 yazında Freiburg'dan Dortmund'a yaklaşık 25 milyon avroluk beş yıllık bir sözleşmeyle transfer oldu ve 2023-24 Şampiyonlar Ligi finaline ulaşılmasında kilit bir rol oynadı. Bu sezon, savunma oyuncusu tüm turnuvalarda toplam 30 maçta forma giydi ve dört gol attı; takımı şu anda Bundesliga'da ikinci sırada yer alırken, lider Bayern Münih'in dokuz puan gerisinde bulunuyor.