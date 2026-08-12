Borja Iglesias, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferini değerlendirdi

Borja, İspanya'nın New York'taki görkemli 2026 Dünya Kupası zaferini hâlâ sindirmeye çalışırken Celta Vigo ile sezon öncesi antrenmanlara geri döndü. 33 yaşındaki forvet, futboldaki en büyük ödülü kazanmanın gerçeküstü deneyimi üzerine düşünürken, bu zaferi çocukluk hayali olarak tanımladı ve bunun bir gün gerçekleşeceğini hayal etmeye bile cesaret edemediğini söyledi.

"Bu inanılmaz, hâlâ her şeyi sindirmeye çalışıyorum" diyen Borja, Celta'nın resmi medya kanallarına konuştu. "Sadece Dünya Kupası'yla ilgili değil, profesyonel bir futbolcu olma fırsatını bana vermek için ailemin yaptığı fedakârlıklara dair de çok fazla duygu ve hatıra var."