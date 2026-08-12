Getty Images Sport
Çeviri:
Borja Iglesias, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferini değerlendirdi
Bir hayalin gerçekleşmesi
Borja, İspanya'nın New York'taki görkemli 2026 Dünya Kupası zaferini hâlâ sindirmeye çalışırken Celta Vigo ile sezon öncesi antrenmanlara geri döndü. 33 yaşındaki forvet, futboldaki en büyük ödülü kazanmanın gerçeküstü deneyimi üzerine düşünürken, bu zaferi çocukluk hayali olarak tanımladı ve bunun bir gün gerçekleşeceğini hayal etmeye bile cesaret edemediğini söyledi.
"Bu inanılmaz, hâlâ her şeyi sindirmeye çalışıyorum" diyen Borja, Celta'nın resmi medya kanallarına konuştu. "Sadece Dünya Kupası'yla ilgili değil, profesyonel bir futbolcu olma fırsatını bana vermek için ailemin yaptığı fedakârlıklara dair de çok fazla duygu ve hatıra var."
- Getty Images Sport
'2010' farkındalığı
İspanya kadrosu, turnuva boyunca görevine odaklanmayı sürdürdü ve başarılarının büyüklüğünü ancak yarı finalde Fransa'yı geçtikten sonra gerçekten kavradı. Oyuncular, ancak o zaman memleketlerindeki dev ekranların görüntülerini ve ülke genelindeki coşkulu desteği gördü.
"İşte o an 'klik' etti," diye açıkladı Borja. "Bu, bize 2010'da taraftar olarak sokaklarda yaşadığımız anıları hatırlattı. İçinde bulunduğumuz fanusun içinde yaşadıklarımızdan çok daha büyük bir şeyin evde yaşandığını fark ettik ve kupanın bizim olması gerektiğini biliyorduk."
Destek için teşekkürler
Sahada aldığı sürenin sınırlı olmasına rağmen Iglesias, taraftarlardan gördüğü sevgi selinden derinden etkilendi. Forvet oyuncusu Portekiz karşısındaki galibiyette ilk maçına çıktı, ancak milli takımdaki döneminin en ödüllendirici yanının kolektif başarı duygusu olduğunu vurguladı.
Borja, kampanya boyunca kendisine verdikleri sarsılmaz destek nedeniyle Celta'daki takım arkadaşlarına da hızla teşekkür etti. Kulüpteki takım arkadaşlarıyla duygusal bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Onları da işin içine katmak için gruba bir video gönderdim, çünkü gerçekten çok büyük önem taşıdıklarını hissediyorum. Onlar olmasaydı, o durumu yaşayamazdım."
- Getty Images Sport
Celta'ya karşı maç öncesi
Dünya Kupası’nı artık geride bırakan Iglesias, odağını Celta Vigo ile geçireceği “çok özel” bir sezona çeviriyor. Golcü oyuncu, özellikle Avrupa’da mücadele etme meydan okumasından büyük motivasyon duyuyor ve kulüp efsanesi Iago Aspas ile belki de onun son sezonunda birlikte oynama fırsatının keyfini çıkarıyor.
“Iago’nun tadını çıkarmak çok özel,” diye ekledi Borja. “Onu devam etmeye ikna edebileceğimiz hissine hâlâ sahibim ama baskı yok. Her gün ondan keyif almak, sadece sportif seviyesi için değil, kişisel etkisi açısından da harika.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun