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Grafica Cm BoriniGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Borini futbola veda ediyor: "Her şey bir uçuşla başladı. Teşekkürler futbol"

Serie A
AC Milan
Parma Calcio 1913
Roma
Sampdoria

1991 doğumlu, Parma, Roma, Milan, Verona ve Sampdoria'nın eski forveti futbolu bırakıyor

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Fabio Borini futbola veda ettiğini açıkladı: "Her şey bir uçuşla başladı. 16 yaşındaydım. Gözlerimden yaşlar akarak geçen o uçuş, gerçekleştirmek istediğim hayallerimin dışında gerçek bir varış noktası olmayan kariyer yolculuğuma başlamak içindi.


O günden sonra, güçlü bir zihniyete sahip o çocuğun ne olacağını bilmeden kendimi inşa etmeye başladım. Hayallerimi kafamda kurmaya başladım ve sonunda onları gerçeğime dönüştürdüm.


Bugün sonsuza dek değişecek olan da aynı gerçeklik. Geçmişimi, bugünümü ve geleceğimi şekillendiren gerçeklik. Bugün de, o gün Londra uçağında otururken olduğu gibi, beni neyin beklediğine dair aynı duyguları hissediyorum.


Korku.

Mutluluk.

Cesaret.

Belirsizlik.

Hayaller.

Başarı.

Tutku.

Fedakarlıklar.


İnanmaktan hiç vazgeçmeyen o çocuğa teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ise o adam, ayağında top olmadan da olsa, bir sonraki fırsata her zaman inanmaya devam edecek.


TEŞEKKÜRLER. TEŞEKKÜRLER FUTBOL".



  • Kariyeri

    Borini, 1991 doğumlu. Kariyerinde Chelsea, Swansea City, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan, Verona, Fatih Karagümrük, Sampdoria ve Salford City formalarını giydi ve profesyonel olarak toplam 413 maça çıkıp 98 gol attı. Ayrıca 2012’de İtalya Milli Takımı’nda bir kez forma giydi; kariyerinde bir Premier League ve bir FA Cup şampiyonluğu da bulunuyor (ikisi de 2010’da, Chelsea ile).

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