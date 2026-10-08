Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Fabio Borini futbola veda ettiğini açıkladı: "Her şey bir uçuşla başladı. 16 yaşındaydım. Gözlerimden yaşlar akarak geçen o uçuş, gerçekleştirmek istediğim hayallerimin dışında gerçek bir varış noktası olmayan kariyer yolculuğuma başlamak içindi.





O günden sonra, güçlü bir zihniyete sahip o çocuğun ne olacağını bilmeden kendimi inşa etmeye başladım. Hayallerimi kafamda kurmaya başladım ve sonunda onları gerçeğime dönüştürdüm.





Bugün sonsuza dek değişecek olan da aynı gerçeklik. Geçmişimi, bugünümü ve geleceğimi şekillendiren gerçeklik. Bugün de, o gün Londra uçağında otururken olduğu gibi, beni neyin beklediğine dair aynı duyguları hissediyorum.





Korku.

Mutluluk.

Cesaret.

Belirsizlik.

Hayaller.

Başarı.

Tutku.

Fedakarlıklar.





İnanmaktan hiç vazgeçmeyen o çocuğa teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ise o adam, ayağında top olmadan da olsa, bir sonraki fırsata her zaman inanmaya devam edecek.





TEŞEKKÜRLER. TEŞEKKÜRLER FUTBOL".







