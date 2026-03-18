BordoCam Lazio-Milan maçı, Leao Pulisic'e öfkeli: "Topu ona vermelisiniz hocam, kimse ona bir şey söylemiyor"

Görüntülerde Pulisic'in iki kez Leao'ya derin pas atmadığını görüyoruz. İkinci seferden sonra Portekizli oyuncunun öfkesi patlıyor; önce takım arkadaşına küfrediyor, sonra da şöyle diyor: "Haydi ama dostum. İçeri, dostum." Allegri de yedek kulübesinde sinirleniyor: "Ver şunu" diye bağırıyor Livorno'lu teknik adam ve ekibiyle pozisyonu tekrar izledikten sonra ekliyor: "Bununla golü atar, oh, zaten iki oldu! Ama zaten iki oldu!"





Leao bunu hiç de iyi karşılamadı ve yavaşça sahadan çıktı, bu da tribünde bulunan sportif direktör Igli Tare'nin öfkesini de tetikledi: "Şu haline bak...". Kesinlikle sinirli olan Leao'nun yanına Mike Maignan da geliyor ve onu sakinleştirmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Portekizli oyuncunun tepkisi sansürlenecek cinsten: "Topu geçirmelisin hocam!" diyor Allegri'ye, o da onu sakinleştirmeye çalışıyor. "Haklısın! Sakin ol!" diye seslenir Rossoneri teknik direktörü. Leao yedek kulübesine varır, gördüğü her şeye tekme atar, tekmeliklerini fırlatır ve kendi kendine şöyle der: "Her zaman tek başına oynuyor ve kimse bir şey söylemiyor, aman Tanrım... Hep aynı şey." Allegri de o iki fırsatı tekrar düşünür: "Eğer Rafa'ya pas verseydi...".