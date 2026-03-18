DAZN'da yayınlanan Bordo Cam programı, Rossoneri'nin Scudetto yarışında önemli bir fırsatı kaçırdığı Lazio-Milan maçının tüm perde arkasını ele aldı. Isınma sırasında Luka Modric, İsviçreli Jashari'ye bazı tavsiyelerde bulundu: "Basit oyna ve pozisyonunu koru, koşma. Birlikte kalalım, kompakt olalım." Maç öncesinde takıma konuşma yapan her zamanki Maignan değil, bu sefer Tomori.
BordoCam Lazio-Milan maçı, Leao Pulisic'e öfkeli: "Topu ona vermelisiniz hocam, kimse ona bir şey söylemiyor"
MERKEZ NOKTASI ÇOK YÜKSEK
Milan'ın Lazio'ya karşı aldığı yenilginin birçok nedeni arasında, pek çok kişi pres aşamasında alışılmadık derecede yüksek bir ağırlık merkezine işaret etti. DAZN'ın ses ve görüntü kayıtlarında bu durumun doğruluğu Allegri'nin kendi sözleriyle ortaya çıkıyor: "Çok yukarıdayız, hepimiz topun çizgisinin üstündeyiz ve kontrataklara maruz kalıyoruz" diyor Modric'e. Birkaç saniye sonra Milan teknik direktörü Jashari ile konuşuyor: "Ardon, sen ve Luka (Modric, ed.) sabit kalın."
LEAO-PULISIC KARŞILAŞMASI
Görüntülerde Pulisic'in iki kez Leao'ya derin pas atmadığını görüyoruz. İkinci seferden sonra Portekizli oyuncunun öfkesi patlıyor; önce takım arkadaşına küfrediyor, sonra da şöyle diyor: "Haydi ama dostum. İçeri, dostum." Allegri de yedek kulübesinde sinirleniyor: "Ver şunu" diye bağırıyor Livorno'lu teknik adam ve ekibiyle pozisyonu tekrar izledikten sonra ekliyor: "Bununla golü atar, oh, zaten iki oldu! Ama zaten iki oldu!"
Leao bunu hiç de iyi karşılamadı ve yavaşça sahadan çıktı, bu da tribünde bulunan sportif direktör Igli Tare'nin öfkesini de tetikledi: "Şu haline bak...". Kesinlikle sinirli olan Leao'nun yanına Mike Maignan da geliyor ve onu sakinleştirmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Portekizli oyuncunun tepkisi sansürlenecek cinsten: "Topu geçirmelisin hocam!" diyor Allegri'ye, o da onu sakinleştirmeye çalışıyor. "Haklısın! Sakin ol!" diye seslenir Rossoneri teknik direktörü. Leao yedek kulübesine varır, gördüğü her şeye tekme atar, tekmeliklerini fırlatır ve kendi kendine şöyle der: "Her zaman tek başına oynuyor ve kimse bir şey söylemiyor, aman Tanrım... Hep aynı şey." Allegri de o iki fırsatı tekrar düşünür: "Eğer Rafa'ya pas verseydi...".