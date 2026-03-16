BordoCam Inter-Atalanta maçı, Frattesi Scalvini'ye: "Beni yakaladın, annemin üzerine yemin ederim." Ardından Manganiello'ya: "Hiç kontrol etmediniz mi? Nasıl yapıyorsunuz bunu?"

Inter-Atalanta maçının en çok konuşulan bölümünde, iki oyuncu arasında sahada geçen diyalogların ilk ipuçları.

Serie A'da geçen hafta sonu boyunca en çok tartışılan olaylardan biri.

Inter-Atalanta maçında Davide Frattesi ile Giorgio Scalvini arasındaki temasın ardından penaltı kararı verilmemesi (oyun akışına bakıldığında, Raffaele Palladino'nun takımının savunma oyuncusu, Cristian Chivu'nun Nerazzurri oyuncusunun bacağına geç kalarak dokunmuş gibi görünüyor), önemli yankılar uyandırıyor ve bu konuda sayısız tartışmaya yol açıyor.

San Siro'daki yeşil sahada yaşananlara açıklık getirmek için DAZN, Davide Bernardi'nin BordoCam programında yayınlanacak olan bir ön izleme videosu yayınladı.

    Meazza'daki olayı hatırlayalım.

     Maçın 87. dakikasında Atalanta'nın ceza sahası içine bir top geliyor ve hem Frattesi hem de Scalvini bu topa atlıyor: DAZN'ın görüntülerine göre, Nerazzurri oyuncusu Bergamo ekibinin stoperinden önce davranıyor ve stoper, İtalyan milli takım oyuncusunun bacağına çarpıyor ve temas oluşuyor.

    Maç hakemi Manganiello müdahale etmemeye, düdük çalmamaya ve oyunun kesintiye uğramamasına karar veriyor. Oyun devam ediyor, top dışarı çıkıyor ve sonunda VAR tarafından bir kontrol yapılıyor: Lissone'deki kontrol odası tarafından yapılan incelemenin ardından, sahadaki kararın doğru olduğu belirleniyor ve Carnesecchi'nin taç atışıyla maç yeniden başlıyor.

    Fuoriclasse programında, Frattesi ile Scalvini arasında geçen ilk diyalogları gösteren bir BordoCam ön izlemesi yayınlandı: “Scalvo, beni yakaladın. Annemin üzerine yemin ederim”, bunun üzerine stoper ona “Ben vurmuyordum, sabit duruyordum” diye cevap verdi.

    Ardından Frattesi, Manganiello'ya seslendi: “Kontrol et, bak. Hiç kontrol yok mu? Nasıl yapıyorsunuz bunu?”.

