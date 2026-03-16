BordoCam Inter-Atalanta maçı, Frattesi Scalvini'ye: "Beni yakaladın, annemin üzerine yemin ederim." Ardından Manganiello'ya: "Hiç kontrol etmediniz mi? Nasıl yapıyorsunuz bunu?"

Meazza'daki olayı hatırlayalım.

Maçın 87. dakikasında Atalanta'nın ceza sahası içine bir top geliyor ve hem Frattesi hem de Scalvini bu topa atlıyor: DAZN'ın görüntülerine göre, Nerazzurri oyuncusu Bergamo ekibinin stoperinden önce davranıyor ve stoper, İtalyan milli takım oyuncusunun bacağına çarpıyor ve temas oluşuyor.

Maç hakemi Manganiello müdahale etmemeye, düdük çalmamaya ve oyunun kesintiye uğramamasına karar veriyor. Oyun devam ediyor, top dışarı çıkıyor ve sonunda VAR tarafından bir kontrol yapılıyor: Lissone'deki kontrol odası tarafından yapılan incelemenin ardından, sahadaki kararın doğru olduğu belirleniyor ve Carnesecchi'nin taç atışıyla maç yeniden başlıyor.