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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Bondarenko transferindeki yolsuzluk ve Bosic'in seçilmesi: Roi Pedro, Ahly'deki eleştirmenlerine ateş açtı

Al Ahli
Premier Lig
Al Nassr FC
J. Felix
A. Bondarenko
M. Pusic
M. Jaissle
Suudi Arabistan
Portekiz
Ukrayna
Hollanda
Almanya

Eski sportif direktörden sert açıklamalar

Al Ahli Suudi Arabistan kulübünün eski sportif direktörü Portekizli Rui Pedro, Şahtar Donetsk'ten Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko ile yapılan transfer anlaşmasına ilişkin kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarına yanıt verdi.

Rui Pedro, geçen yaz transfer döneminde Bondarenko ile anlaşma yapma konusundaki ısrarı nedeniyle Al Ahli taraftarlarından yolsuzlukla suçlanmaya kadar varan geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı; bu durum, sonunda kulübün sportif direktörlüğü görevinden azledilmesiyle sonuçlandı.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bondarenko transferindeki yolsuzluk suçlamaları

    Rui Pedro, bu suçlamalara Portekiz gazetesi "Abola" ile yaptığı uzun bir söyleşide yanıt verdi ve şunları söyledi: "Tüm transferlerin, Suudi Ligi Birliği'ndeki oyuncu bulma komitesi tarafından teknik ve mali onay alması gerekir."

    Şöyle açıkladı: "Bondarenko transferi komite tarafından 14 milyon euro değerinde onaylandı, oysa transfer yalnızca 7 milyona mal oldu; maaşı ise onaylanan maaşın yarısından daha azdı. Ayrıca teknik açıdan da üstün bir değerlendirme aldı."

    Şunu ekledi: "Dolayısıyla bu, hiçbir temeli olmayan saçma sözlerden ibaret; her şey son derece şeffaf bir şekilde yapıldı."

    Şöyle devam etti: "Sezonun başlamasından beş gün önce yeni bir teknik direktörle anlaştık ve bu teknik direktörün takım kadrosunun belirlenmesinde hiçbir etkisi olmadı. Geldiğinde, bir mevkide eksiklik olduğunu tespit etti ve takımın topa daha fazla sahip olabilmesi için belirli özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu söyledi; güvenmek istediği ve Shakhtar'da iki sezon birlikte çalıştığı bir oyuncuyu önerdi."

    Şöyle sürdürdü: "Oyuncu, kulüp ve oyuncu bulma komitesi tarafından onaylandı; o anda bir karar vermemiz, teknik direktöre güvenmemiz ve takımı istediği şekilde oynatmasına yardımcı olmamız gerekiyordu."

    Şöyle tamamladı: "İşte Bondarenko transferi buradan doğdu; kendisi başlangıçta hedeflenen oyuncular listesinde zaten yer almıyordu."

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  • Roy Pedro eleştirenlere ateş püskürdü

    Pedro, bu suçlamaların kaynağını bildiğini söyleyerek şunları açıkladı: "Genellikle sosyal medyada olup bitenlerle ilgilenmem, ki Suudi Arabistan'da bunların çok büyük bir ağırlığı var."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesinlikle hiçbir denetim yok, birçok sahte hesap ve belirli bir kişinin lehine ya da aleyhine kamuoyunu şekillendirmek için para alan çok sayıda influencer var. Her şey son derece kaotik ve çok şiddetli."

    Şunları ifade etti: "Kulüp ve Kamu Yatırım Fonu da bu suçlamaların arkasında kimin olduğunu biliyor. Saldırının kendiliğinden ortaya çıkmadığını, aksine organize bir saldırı olduğunu bildiklerini bana söylemeye özen gösterdiler."

    Devamında şöyle konuştu: "Ana tarafların kim olduğu ve tüm bunların yaşanmasına yol açan sebepler konusunda hemfikirdik. Hatta bana resmî ve yazılı bir özür sundular ve aynı şeyin bu görevde benden önceki kişinin de başına geldiğini, bunun onun ayrılığını da hızlandırdığını söylediler."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Onun durumunda mesele daha vahimdi, çünkü kızının okulunun kapısında onu bekliyorlardı. Bana gelince, ailem Cidde'de değildi, bu yüzden meseleyle başa çıkmak aynı ölçüde zor değildi, ama onun için bunun nasıl bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum."

    Şöyle sürdürdü: "Başka bir deyişle, bunların hiçbiri yeni değil ve bu durumların ve davranışların sonuçlarını şahsen yaşayan ilk kişi ben değildim. Şimdiye gelince, herhangi bir şeyi ifşa etme hakkım yok, ama onlar her şeyi eksiksiz bir şekilde belirlediler."

  • Asya Şampiyonlar Ligi en büyük başarı değil

    Öte yandan Rui Pedro, AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanmayı kariyerinin ya da Al Ahli'deki en büyük başarısı olarak görmeyi reddetti ve şunları söyledi: "Kariyerimdeki en dikkat çekici başarı Benfica ile ligi kazanmak, kupalar toplayabilmek ve kulübü tarihine ve konumuna daha yakışır bir mertebeye yükseltmeye katkıda bulunmaktı."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste beş sezon, her zaman iyi sonuçlar alarak, Kulüpler Dünya Kupası'na katılım ve dört resmi kupa. Ayrıca birkaç kupa daha kazanmayı hak ediyorduk, ancak Benfica'da başarılanlardan ve her şeyden önce gönlümün kulübü olan o kulübü temsil etmiş olmaktan çok gurur duyuyorum."

    Şunları ekledi: "Kuşkusuz AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak önemli bir başarı, ancak Al Ahli'de gerçekleştirilen ve bugün insanların aynı ölçüde önem vermediği şeyler var; ancak zaman içinde başarılanların büyüklüğünü fark edecekler."

    Şunları söyledi: "Al Ahli üç ya da dört yıl önce ikinci ligdeydi, sonra Kamu Yatırım Fonu'nun devraldığı kulüplerden biri oldu. Ancak Fon projesinin ilk iki yılında ligde sırasıyla 37 puan ve 35 puan kaybetti ve her zaman şampiyonluk yarışından uzaktaydı."

    Şöyle devam etti: "Benim geldiğim yıl, ekim ayında, 6 ya da 7 hafta oynanmışken Al Ahli, Al Nassr'ın 8 puan gerisindeydi ve sezonu ondan yalnızca 5 puan geride tamamladı."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Yeni kurallarla, daha fazla titizlik ve disiplinle çalışmaya başladığımızdan bu yana, ekim ayından sezon sonuna kadar olan dönemde ligde hiçbir takım Al Ahli'den fazla puan toplamadı."

    Şunları ekledi: "Bu, 10 yıldan uzun süredir ne ligi ne de kupayı kazanmış bir kulüpte gerçekleşti. Tüm yerel kupalarda sonuna kadar yarışın içindeydik ve sonunda AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Her açıdan olağanüstü bir sezondu."

    Şöyle açıkladı: "Atılan gol sayısı rekorunu kırdık, puan sayısı rekorunu kırdık, ligin en iyi savunmasıydık, Ivan Toney sezonun gol kralı oldu ve 10 oyuncuyu Dünya Kupası'na gönderdik."

    Ayrıntılı olarak şunları anlattı: "Bu, hakkında büyük gurur duyduğum bir çalışma ve zaman içinde o dönemde sahada ve saha dışında başarılanların gerçek boyutu netleşecek."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kulübün galibiyet ortalamasını, oyuncu transfer etmeden ya da teknik direktörü değiştirmeden yüzde 61'den yüzde 76'ya çıkarmanın, yalnızca profesyonellik ve disiplinle, net kurallar uygulayarak ve sportif yönetimin teknik direktörün çalışmasına çok güçlü bir destek sunmasıyla nelerin başarılabileceğinin çok güçlü bir kanıtı olduğunu düşünüyorum; galibiyetleri ve kupaları getiren, günlük ayrıntılardır."

    Şunları ekledi: "Ayrıca takım kadrosunun toplam değerini yalnızca tek bir transfer döneminde yüzde 17 artırmak da sürdürülebilir olması istenen bir projeyi sağlamlaştırma yolunda çok güçlü bir adım oluşturuyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Can çekişen bir akademiyi yeniden canlandırmak ve bu akademi bugün, U21 Joy Ligi Elit şampiyonluğu yarışı dahil, mükemmel sonuçlar veriyor."

    Şöyle sürdürdü: "Tüm tıbbi bölümü başka titizlik ve gereklilik seviyelerine yükseltmek, gözlem, veri ve analiz bölümlerini sıfırdan kurmak, kapasitesinin yüzde 50'sinden azıyla çalışan altyapıyı ve performans binasını tümüyle yeniden yapılandırmak, müzakerelerde katı kurallar ve transfer piyasasında şeffaflık uygulamak."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Belki de AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak başarının en görünür yüzüdür, ancak kulübün sürdürülebilirliği ve uzun vadede varlığını sürdürmesi açısından çok daha önemli ve etkileyici başka başarılar gerçekleştirdik."

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  • Yaisle'nin halefinin seçilme perde arkası

    Ayrıca Ahli'nin eski sportif direktörü, Alman teknik direktör Matthias Jaissle'ın Newcastle United'a gitmesinin ardından, bu sezonun başında takımın başına Hollandalı Marino Pusic'in getirilmesine ilişkin perde arkasını da açıkladı.

    Şöyle konuştu: "Marino Pusic ile anlaşmaya vardık, ancak Portekizlilerin dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında olduğunu düşündüğüm için, belki de bu yöne gitmemiz çok mantıklı olurdu."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak kulüp bana derhal bu yolu (bir Portekizli teknik direktörle anlaşma yolunu) izleyemeyeceğimi bildirdi, çünkü bu başka bir anlaşmazlık ve şüphe kaynağı olacaktı."

    Şunları ekledi: "Bir Portekizli teknik direktör getirmek için Matthias'ı (Jaissle) uzaklaştırdığımı söyleyeceklerdi ki bu kesinlikle mantıksız bir şey, çünkü Matthias kendi kişisel kararıyla ayrıldı ve Newcastle sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödedi."

    Şöyle devam etti: "Ancak genel olarak ve genel görüntü açısından, taraftarlara sürekli aktarılan şey, durumun artık çalışmaya devam etmemizin mümkün olmadığı bir noktaya kadar kötüleştiğiydi; oysa gerçeğe bundan daha uzak bir şey olamaz, çünkü son güne kadar her zaman uyumlu, dürüst ve saygılı bir şekilde çalıştık."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Vitor Pereira benim (Ahli için) tercihimdi, olağanüstü bir teknik direktör ve işine hayran olan biriyim. Ayrıca daha önce Ahli ve Shabab ile çalışmış olduğu için Suudi Ligi'nde büyük bir mesleki tecrübeye sahip. Kabul edip etmeyeceğine gelince, o başka bir hikaye."

  • João Félix ile yaşanan anlaşmazlığın perde arkası

    Joao Pedro ayrıca, geçen sezon Roshn Ligi'nde Al Ahli'nin Al Nassr'ı yendiği maçın ardından hemşehrisi Joao Felix ile yaşadığı anlaşmazlığın perde arkasını da anlattı.

    Şu açıklamayı yaptı: "Bunun ardından Joao ile birçok kez konuştum ve olayın sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu tamamen anladı."

    Şöyle ekledi: "Al Nassr, teknik direktör Jorge Jesus'un muhteşem yönetiminde ve Cristiano (Ronaldo) liderliğindeki bir kadroyla son derece harika bir sezon geçiriyordu. O maçı kazanmasaydık, şampiyonluk yarışından anında kopardık."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "O gün bir önceki maçta kırmızı kart gören (Roger) Ibanez elimizde yoktu, ayrıca (Edouard) Mendy, (Riyad) Mahrez ve (Frank) Kessié ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'na katıldıkları için yoktular."

    Şöyle devam etti: "Kalecimiz Suudi (Abdulrahman) Al Sanbi'ydi ve ilk yarıda 2-0 önde götürüyorduk, ancak Al Nassr'ı maça geri döndüren büyük bir hata yaptı."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Skor eşitlenmiş halde devre arasına gittik ve orada oyuncular Al Sanbi'nin etrafında kenetlendi, sonunda maçı kazandık ve Al Sanbi bazı harika kurtarışlar yaptı."

    Şunları söyledi: "O anda, henüz çok zor bir an yaşamış olan o genç adamla kutlama yapmaktan başka bir şey düşünmedim, Joao'nun yanından geçtiğimi bile fark etmedim ve dikkatimi bu konuya çektiğinde biraz şaşırdım, sonra ne olduğunu anladım."

    Şöyle tamamladı: "Joao'dan özür diledim, ama açıkça görüldüğü gibi, herkes çok gergin bir haldeydi, sonra konuştuk ve her şey sona erdi."

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