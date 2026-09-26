Rui Pedro, bu suçlamalara Portekiz gazetesi "Abola" ile yaptığı uzun bir söyleşide yanıt verdi ve şunları söyledi: "Tüm transferlerin, Suudi Ligi Birliği'ndeki oyuncu bulma komitesi tarafından teknik ve mali onay alması gerekir."

Şöyle açıkladı: "Bondarenko transferi komite tarafından 14 milyon euro değerinde onaylandı, oysa transfer yalnızca 7 milyona mal oldu; maaşı ise onaylanan maaşın yarısından daha azdı. Ayrıca teknik açıdan da üstün bir değerlendirme aldı."

Şunu ekledi: "Dolayısıyla bu, hiçbir temeli olmayan saçma sözlerden ibaret; her şey son derece şeffaf bir şekilde yapıldı."

Şöyle devam etti: "Sezonun başlamasından beş gün önce yeni bir teknik direktörle anlaştık ve bu teknik direktörün takım kadrosunun belirlenmesinde hiçbir etkisi olmadı. Geldiğinde, bir mevkide eksiklik olduğunu tespit etti ve takımın topa daha fazla sahip olabilmesi için belirli özelliklere sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu söyledi; güvenmek istediği ve Shakhtar'da iki sezon birlikte çalıştığı bir oyuncuyu önerdi."

Şöyle sürdürdü: "Oyuncu, kulüp ve oyuncu bulma komitesi tarafından onaylandı; o anda bir karar vermemiz, teknik direktöre güvenmemiz ve takımı istediği şekilde oynatmasına yardımcı olmamız gerekiyordu."

Şöyle tamamladı: "İşte Bondarenko transferi buradan doğdu; kendisi başlangıçta hedeflenen oyuncular listesinde zaten yer almıyordu."