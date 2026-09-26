Öte yandan Rui Pedro, AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğunu kazanmayı kariyerinin ya da Al Ahli'deki en büyük başarısı olarak görmeyi reddetti ve şunları söyledi: "Kariyerimdeki en dikkat çekici başarı Benfica ile ligi kazanmak, kupalar toplayabilmek ve kulübü tarihine ve konumuna daha yakışır bir mertebeye yükseltmeye katkıda bulunmaktı."
Sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste beş sezon, her zaman iyi sonuçlar alarak, Kulüpler Dünya Kupası'na katılım ve dört resmi kupa. Ayrıca birkaç kupa daha kazanmayı hak ediyorduk, ancak Benfica'da başarılanlardan ve her şeyden önce gönlümün kulübü olan o kulübü temsil etmiş olmaktan çok gurur duyuyorum."
Şunları ekledi: "Kuşkusuz AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak önemli bir başarı, ancak Al Ahli'de gerçekleştirilen ve bugün insanların aynı ölçüde önem vermediği şeyler var; ancak zaman içinde başarılanların büyüklüğünü fark edecekler."
Şunları söyledi: "Al Ahli üç ya da dört yıl önce ikinci ligdeydi, sonra Kamu Yatırım Fonu'nun devraldığı kulüplerden biri oldu. Ancak Fon projesinin ilk iki yılında ligde sırasıyla 37 puan ve 35 puan kaybetti ve her zaman şampiyonluk yarışından uzaktaydı."
Şöyle devam etti: "Benim geldiğim yıl, ekim ayında, 6 ya da 7 hafta oynanmışken Al Ahli, Al Nassr'ın 8 puan gerisindeydi ve sezonu ondan yalnızca 5 puan geride tamamladı."
Sözlerine şöyle devam etti: "Yeni kurallarla, daha fazla titizlik ve disiplinle çalışmaya başladığımızdan bu yana, ekim ayından sezon sonuna kadar olan dönemde ligde hiçbir takım Al Ahli'den fazla puan toplamadı."
Şunları ekledi: "Bu, 10 yıldan uzun süredir ne ligi ne de kupayı kazanmış bir kulüpte gerçekleşti. Tüm yerel kupalarda sonuna kadar yarışın içindeydik ve sonunda AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Her açıdan olağanüstü bir sezondu."
Şöyle açıkladı: "Atılan gol sayısı rekorunu kırdık, puan sayısı rekorunu kırdık, ligin en iyi savunmasıydık, Ivan Toney sezonun gol kralı oldu ve 10 oyuncuyu Dünya Kupası'na gönderdik."
Ayrıntılı olarak şunları anlattı: "Bu, hakkında büyük gurur duyduğum bir çalışma ve zaman içinde o dönemde sahada ve saha dışında başarılanların gerçek boyutu netleşecek."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kulübün galibiyet ortalamasını, oyuncu transfer etmeden ya da teknik direktörü değiştirmeden yüzde 61'den yüzde 76'ya çıkarmanın, yalnızca profesyonellik ve disiplinle, net kurallar uygulayarak ve sportif yönetimin teknik direktörün çalışmasına çok güçlü bir destek sunmasıyla nelerin başarılabileceğinin çok güçlü bir kanıtı olduğunu düşünüyorum; galibiyetleri ve kupaları getiren, günlük ayrıntılardır."
Şunları ekledi: "Ayrıca takım kadrosunun toplam değerini yalnızca tek bir transfer döneminde yüzde 17 artırmak da sürdürülebilir olması istenen bir projeyi sağlamlaştırma yolunda çok güçlü bir adım oluşturuyor."
Sözlerine şöyle devam etti: "Can çekişen bir akademiyi yeniden canlandırmak ve bu akademi bugün, U21 Joy Ligi Elit şampiyonluğu yarışı dahil, mükemmel sonuçlar veriyor."
Şöyle sürdürdü: "Tüm tıbbi bölümü başka titizlik ve gereklilik seviyelerine yükseltmek, gözlem, veri ve analiz bölümlerini sıfırdan kurmak, kapasitesinin yüzde 50'sinden azıyla çalışan altyapıyı ve performans binasını tümüyle yeniden yapılandırmak, müzakerelerde katı kurallar ve transfer piyasasında şeffaflık uygulamak."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Belki de AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak başarının en görünür yüzüdür, ancak kulübün sürdürülebilirliği ve uzun vadede varlığını sürdürmesi açısından çok daha önemli ve etkileyici başka başarılar gerçekleştirdik."