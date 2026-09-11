Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque hakkında da dokunaklı bir kişisel hikâye paylaştı. Çalışma ilişkilerinin ilk dönemlerinde, bir bombalama saldırısı sırasında otel lobisinde genç oyuncunun üzerine bir battaniye örttüğünü anlattı.

Teknik direktör, bu tür zorlukların üstesinden gelmenin yüksek baskılı Avrupa geceleri için gereken dayanıklılığı inşa etmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

Turan, "Isaque'yi düşündüğümde telefonumdaki bir fotoğrafı hatırlıyorum" dedi. "Bizi bombaladıkları gece çekilmişti ve otel lobisinde onun üzerine bir battaniye örtmüştüm. Ona, mücadeleye hazır olması gerektiğini söyledim."