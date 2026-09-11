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'Bombardıman sırasında üstünü battaniyeyle örttüm!' Arda Turan, Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi'nde aldığı cesur puanın arkasındaki çılgın sırrı açıkladı
Shakhtar, Eindhoven'da değerli bir puan aldı
Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi kampanyasına Philips Stadion'da PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kalarak cesur bir başlangıç yaptı. Venezuelalı orta saha oyuncusu Gleiker Mendoza, ilk yarının uzatma dakikalarında Ukrayna ekibini öne geçirirken, Sergino Dest ise devrenin hemen ardından ev sahibi takım adına skoru eşitledi.
Shakhtar, Hollanda şampiyonunun maçın son bölümündeki yoğun baskısına direnerek deplasmanda kritik bir puan aldı.
Teknik direktör Arda Turan, Avrupa'nın en agresif ön alan baskısı yapan takımlarından birine karşı takımının taktik disiplini ile cesaretini övdü.
- ANP
Turan, taktik cesareti ve vücut pozisyonlamasını anlattı
Maçın ardından konuşan Turan, oyuncularına PSV'nin yoğun bire bir presini aşmaları için nasıl talimat verdiğini anlattı. Eski Barcelona orta saha oyuncusu, ekibinden ev sahibinin temposunu kopyalamaya çalışmak yerine kendi futbolunu oynamasını istedi.
PSV'nin ilk baskı hattını aşmak için gereken çapraz koşulara ve vücut pozisyonundaki belirli ayarlamalara dikkat çekti.
"Onlara şunu söyledim: PSV gibi oynarsak kazanamayız" diyen Turan, "Rekabetçi olabilmemiz için kendi futbolumuzu oynamamız gerekiyordu. Rakibimiz bire bir pres yaptı, bu yüzden oyuncularımı vücutlarını doğru konumlandırmaları gerektiği konusunda uyardım" ifadelerini kullandı.
Genç ilk maç oyuncusu Isaque'nin arkasındaki duygusal bağ
Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque hakkında da dokunaklı bir kişisel hikâye paylaştı. Çalışma ilişkilerinin ilk dönemlerinde, bir bombalama saldırısı sırasında otel lobisinde genç oyuncunun üzerine bir battaniye örttüğünü anlattı.
Teknik direktör, bu tür zorlukların üstesinden gelmenin yüksek baskılı Avrupa geceleri için gereken dayanıklılığı inşa etmeye yardımcı olduğunu vurguladı.
Turan, "Isaque'yi düşündüğümde telefonumdaki bir fotoğrafı hatırlıyorum" dedi. "Bizi bombaladıkları gece çekilmişti ve otel lobisinde onun üzerine bir battaniye örtmüştüm. Ona, mücadeleye hazır olması gerektiğini söyledim."
- ANP
Mendoza, rüya gibi ilk maçındaki golün keyfini çıkarıyor
Golü atan Mendoza, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını müthiş bir falsolu vuruşla taçlandırmasının ardından büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Orta saha oyuncusu, gol fırsatının oluşmasında Turan'ın PSV'nin savunma hatları arasındaki yarı alanlara hücum etmeye yönelik taktik talimatlarının etkili olduğunu söyledi.
Ayrıca turnuvanın inanılmaz yoğunluğunu kabul ederken, önündeki maçları da heyecanla beklediğini belirtti.
"Duygularımı kelimelere dökemiyorum," diye ekledi Mendoza. "Hocamız her zaman hatlar arasındaki yarı alanlara hücum etmemiz gerektiğini vurguluyor. En önemlisi bu tempoda devam etmemiz ve puan toplamayı sürdürmemiz."
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