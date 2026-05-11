Çeviri:
Bombalı saldırı ekibindeki görevinin ardından Chelsea'ye dönüş mü? Axel Disasi, verimli geçen West Ham kiralık döneminin ardından Blues'un "ona tekrar ilgi göstereceğini" söyledi
Disasi, Maresca tarafından kenara itildi ve Rosenior tarafından takımdan gönderildi
Chelsea, bu sezon takım olarak istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı; sakatlık sorunları da bu durumu pek kolaylaştırmadı. Yıldızlarla dolu kadroda sürekli değişiklikler yaşandı ve bu da istikrar ve sürekliliğin sağlanmasını zorlaştırdı.
Bu durum saha içinde olduğu kadar saha dışında da geçerliydi; 2026'nın başlamasından kısa bir süre sonra Maresca teknik direktörlük görevinden alındı. İtalyan teknik adamın halefi olan Rosenior, sadece 23 maçta görevde kalabildi ve takım Premier League'de Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.
Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları son maçta altı maçlık mağlubiyet serisi sona erdi ve geçici teknik direktör Calum McFarlane, takımın FA Cup finaline yükselmesini de sağladı. Bu yaz, teknik direktörlük koltuğuna yeni bir isim getirilecek.
Disasi'nin 2023'te Monaco'dan Chelsea'ye transferi ne kadara mal oldu?
Yeni bir teknik direktörün gelmesiyle birlikte her şey sıfırdan başlayacak ve bu durum, kadronun kenarında kalmış oyuncuların lehine olabilir. Disasi de bu kategoriye giriyor; Chelsea formasıyla son maçı 20 Ocak 2025'te oynamıştı.
Kısa bir süre sonra Aston Villa'ya kiralanmış, ancak daha sonra Londra'nın batısında yeniden dışlanmıştır. Şubat ayında West Ham'a katılarak İngiliz başkentinde bir transfer gerçekleştirmiştir. Disasi, Hammers'ta kiralık olarak 15 maça çıkmıştır.
Takımını küme düşme tehlikesinden kurtarmayı başaramadı, ancak endişe verici derecede sızdıran savunma hattını sağlamlaştırmaya yardımcı oldu. 2023 yılında Chelsea'nin onu kadrosuna katmak için 38,5 milyon sterlin (52 milyon dolar) ödediği düşünülürse, yeteneği hiçbir zaman şüphe konusu olmadı.
West Ham'a kiralanması, Disasi'ye Chelsea'de yeni bir başlangıç fırsatı sunabilir mi?
Blues ile olan sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor; peki, Stamford Bridge'de bir şans daha kazanabilir mi? Bu soruya yanıt veren eski Blues bek oyuncusu Johnson, BetMGM'nin desteğiyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şey, açıkçası, ona bir şans verildi. Bir süre orada kaldı, birçok maça çıktı, ama pek de başarılı olamadı.
“Bence o dönemde teknik direktörlerin güvenini kaybetti. West Ham'a gitti ve Chelsea'deyken olduğundan çok, çok daha iyi performans gösterdi. Belki de üzerindeki baskı biraz azalmıştır, ama şu anda kesinlikle öyle değil!
“Oynayabildiği açık. Ligin zirvesinde performans gösterecek kadar iyi mi? Bundan pek emin değilim. Önünde hâlâ uzun yıllar var. Eğer şu anda yükseliş eğilimindeyse, eminim Chelsea ona tekrar ilgi gösterecektir.”
Fransız milli takım oyuncusu yeniden transfer piyasasına çıkacak gibi görünüyor
Chelsea, tüm oyuncularının formda olduğu durumlarda stoper pozisyonunda oldukça zengin bir kadroya sahip. Bu durum Disasi'nin aleyhine işleyebilir; zira Blues, görünüşe göre yoluna devam etmiş durumda ve bu yaz en olası senaryo, başka bir takıma kalıcı transferinin onaylanması olabilir.
Eğer ayrılırsa, bu otoriter savunma oyuncusu Premier League'in dev kulübünde 61 maça çıkmış olacak. Fransa A Milli Takımı'nda 5 kez forma giymiş olsa da, kulüp seviyesinde form ve teknik direktörlerinin güvenini kazanmakta zorlandığı için yakın zamanda milli takıma geri dönmesi pek olası görünmüyor.