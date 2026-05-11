Chelsea, bu sezon takım olarak istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı; sakatlık sorunları da bu durumu pek kolaylaştırmadı. Yıldızlarla dolu kadroda sürekli değişiklikler yaşandı ve bu da istikrar ve sürekliliğin sağlanmasını zorlaştırdı.

Bu durum saha içinde olduğu kadar saha dışında da geçerliydi; 2026'nın başlamasından kısa bir süre sonra Maresca teknik direktörlük görevinden alındı. İtalyan teknik adamın halefi olan Rosenior, sadece 23 maçta görevde kalabildi ve takım Premier League'de Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.

Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları son maçta altı maçlık mağlubiyet serisi sona erdi ve geçici teknik direktör Calum McFarlane, takımın FA Cup finaline yükselmesini de sağladı. Bu yaz, teknik direktörlük koltuğuna yeni bir isim getirilecek.