Bologna-Torino CANLI

Bologna-Torino ile Serie A 2026/2027 sezonunun 5. hafta programı devam ediyor ve özellikle de birkaç gün önce görevine son verilen Tedesco'nun yerine gelen Raffaele Palladino'nun Bologna kulübesindeki ilk maçına çıkacak olması nedeniyle, Emilia ekibi cephesinde büyük dikkatle takip edilmesi gereken bir karşılaşma olacak.

Sezonun gidişatını değiştirmek için tam puan gerekiyor, ancak bu ihtiyaç Ignazio Abate'nin Torino'su için de geçerli. Torino bu maça 3 yenilgi ve 1 galibiyetlik bir tabloyla gelirken, buna bir de İtalya Kupası'nda Monza karşısında yaşanan can yakıcı eleniş ekleniyor.





BOLOGNA-TORINO

Gol atanlar: -







