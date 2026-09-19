Bologna-Torino 1-0 CANLI: Bernardeschi kilidi açtı!

Bologna-Torino ile Serie A 2026/2027'nin 5. hafta programı sürüyor ve özellikle Raffaele Palladino'nun, yalnızca birkaç gün önce görevden alınan Tedesco'nun yerine geçmesinin ardından kulübede ilk maçına çıkacağı Bologna cephesinde büyük dikkatle takip edilmesi gereken bir karşılaşma olacak.

Sezonun gidişatını değiştirmek için tam sonuca ihtiyaç var, ancak bu durum Ignazio Abate'nin Torino'su için de geçerli. Torino bu maça 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetlik bir performansla gelirken, buna Monza karşısında İtalya Kupası'nda yaşadığı can yakıcı eleniş de ekleniyor.





BOLOGNA-TORINO 1-0

Goller: 15' Bernardeschi (B)







