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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Bologna-Torino 1-0 CANLI: Bernardeschi kilidi açtı!

Bologna
Torino
Bologna - Torino
Serie A

Bologna-Torino maçını takip edin; bu karşılaşma 2026/2027 Serie A sezonunun 5. haftasında oynanacak.

Bologna-Torino ile Serie A 2026/2027'nin 5. hafta programı sürüyor ve özellikle Raffaele Palladino'nun, yalnızca birkaç gün önce görevden alınan Tedesco'nun yerine geçmesinin ardından kulübede ilk maçına çıkacağı Bologna cephesinde büyük dikkatle takip edilmesi gereken bir karşılaşma olacak.

Sezonun gidişatını değiştirmek için tam sonuca ihtiyaç var, ancak bu durum Ignazio Abate'nin Torino'su için de geçerli. Torino bu maça 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetlik bir performansla gelirken, buna Monza karşısında İtalya Kupası'nda yaşadığı can yakıcı eleniş de ekleniyor.


BOLOGNA-TORINO 1-0

Goller: 15' Bernardeschi (B)



  • BOLOGNA-TORINO: MAÇ KADROSU

    Bologna-Torino 1-0


    Gol: 15' Bernardeschi (B)


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. 

    Teknik direktör: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. 

    Teknik direktör: Abate


    Hakem: Guida

    Sarı kartlar: -

    Kırmızı kartlar: -

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  • GOL VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    15' GOL - Fortini’nin sağda yaptığı kötü top kaybının ardından Bologna çok hızlı çıktı. Cambiaghi dikine gidip son çizgiye indi ve ceza sahasının ortasına yerden çevirdi. Bernardeschi, markajsız şekilde tek vuruşla şutunu çekti ve çok da köşeye gitmeyen bu vuruşta aşağı inmekte geç kalan Perri’yi mağlup etti.


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