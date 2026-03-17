Bologna, Skorupski sakatlandı: Uyluk arka kasında yırtık var; Roma maçında oynayamayacak ve sezonu neredeyse bitirdi

Bologna için Skorupski'den kötü haber. Kırmızı-mavili takımın korktuğu haber resmiyet kazandı: Takım, 6 ila 8 hafta arasında bir süre boyunca as kalecisinden yoksun kalacak. Söylendiği gibi, Polonyalı oyuncunun sakatlığının nedeni, Sassuolo maçının son dakikalarında sol uyluk kasında meydana gelen orta-ağır dereceli bir yaralanma. Skorupski, gözyaşları içinde sahada kalmayı başarmıştı, çünkü Italiano'nun oyuncu değişikliği hakkı bitmişti ve bu nedenle ikinci kaleci Ravaglia onun yerine giremezdi. Roma ile oynanacak kritik rövanş maçında, Polonyalı oyuncunun eski takımı olan Roma'nın kalesini Bologna'lı kaleci koruyacak.

Kalecinin muayene sonuçlarını, sakatlar listesindeki oyuncularla ilgili güncel bilgileri paylaşan Bologna kulübü duyurdu. Roma-Bologna maçı öncesinde Italiano'nun takımı antrenmanlara yeniden başladı. Moro antrenmana katıldı ancak Skorupski ve De Silvestri, Mapei'de sakatlanan ve önümüzdeki saatlerde rutin kontrollerden geçecek olan De Silvestri, antrenmana katılmadı.