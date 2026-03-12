Bologna-Roma, Rossoblù'nun notları: Joao Mario 4 puan. Bernardeschi ve Rowe rakipsiz

BOLOGNA NOTLARI

Skorupski 6: Birkaç çıkış dışında uzun süre neredeyse seyirci kaldı, beraberlik golünde suçu yoktu.

Joao Mario 4: Roma'nın beraberlik golünün önünü açan basit bir top kaybı, Bologna'nın eleme umutlarını yok etti. (Zortea sv)

Casale 6: Malen zorlu bir rakipti, ikinci yarıda sert oynadı ama sonuçta daha kötüsü de olabilirdi (Vitik sv)

Lucumi 6,5: Her zamanki gibi en iyi defans oyuncusuydu. İkinci yarıda Vaz ile güzel bir düello yaptı.

Miranda 6: Kısa sürede toparlandı, ilk yarıda zaten sarı kart görmüş olan Rensch'e yaptığı bodycheck ile biraz risk aldı, sonra işini yaptı. Sarı kartla rövanş maçında cezalı olacak. (Lykogiannis sv)

Pobega 5: İki maçlık seride çok önemli olan iki golü kaçırdı. Hatalı ve dikkatsizdi.

Freuler 6,5: Joao Mario'nun (belki de Malen'in faulüyle) 1-1'de yaptığı hatayı telafi edemedi, bunun dışında birçok boşluğu kapattı.

Ferguson 6,5: Bacağı geri döndü, orta sahada birçok ikili mücadeleden galip çıktı.

Bernardeschi 7,5: Lüks bir gece. Svilar ilk yarıda yedi numaradan bir topu uzaklaştırdı, ardından bu Avrupa Ligi'ndeki dördüncü golünü atarak takımını öne geçirdi.

Castro 6,5: Ndicka ile muhteşem bir mücadele, izlemesi harika. İkisi de çok iyiydi (Dallinga sv).

Rowe 7,5: Celik'i çılgına çeviren canlı bir oyuncu. Sık sık onu atlatıyor, biraz somutluk eksikliği var ama Bernardeschi'nin golünde bunu telafi ediyor, Roma'nın yarısını geçip 10 numaraya mükemmel bir pas veriyor. (Cambiaghi 6: Birkaç değerli faul alıyor)

Italiano 7: 2026'nın en iyi Bologna'sı, ancak neredeyse her zaman kontrolü elinde tuttuğu bir maçta israfın simgesi. 1-1'lik skor, yaratılan fırsatların çokluğu nedeniyle kazanması gereken bir maça yakışmıyor.