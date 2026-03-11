Goal.com
Canlı
grafica cm bologna italianoGetty Images

Çeviri:

Bologna-Roma maçı öncesinde Italiano: "Gasperini herkes için bir örnek, akşam yemeğimiz..."

Bologna teknik direktörü, Roma ile oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının arifesinde konuştu.

Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano, yarın saat 18.45'te Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak olan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı Roma ile oynanacak maçın arifesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"Verona'ya karşı aldığımız yenilgiyi geride bıraktık ve onların zayıflıklarından yararlanmaya odaklandık. Tüm iç saha yenilgilerimizi gözden geçirdim: Bazı maçları kaybetmeyi hak ettik, bazılarını ise kazanabilirdik. Bu sadece o anlardan ve sezonlardan biri, ama sezonu tersine çevirmek için önümüzde hala maçlar var ve bunu başarmaya çalışacağız. Oyuncularımız doğru tutuma, isteğe ve odaklanmaya sahip."

"Roma iyi gidiyor: sağlam savunma yapıyorlar, az gol yiyorlar ve çok iyi oynayan bir forvetleri var, Malen. Agresif bir takım ve biz de hazırlıklı olmalıyız. Genel olarak Roma'dan korkuyorum."

"Bu maçı sezon için belirleyici olarak görmüyorum, çünkü çeyrek finale kalırsak, bana aynı soruyu soracaksınız. Verona'ya karşı kaybetmeyi hak ettik. Serie A çok zor bir lig ve yenilgileri kabul edebilmek gerekiyor. Hala on maç var ve nihai bir değerlendirme yapmak için çok erken."

  • "Sakatlanan oyuncularla ilgili olarak, Miranda tamamen durmamış ve ayrı olarak da olsa antrenmanlara devam etmiştir. Heggem ise yaklaşık on beş gündür bireysel olarak çalışmaktadır. İspanyol oyuncu iyileşme sürecinde daha ileridedir, ancak yarın kimlerin dişini sıkıp oynayabileceğini değerlendireceğiz" diye bildiriyor Il Corriere dello Sport. "Pobega'nın ilk on birde yer alma şansı yüksek. O bizim için önemli bir oyuncu ve yedek kulübesinde oturması, kenara atıldığı anlamına gelmiyor. Castro mu, Dallinga mı? Henüz karar vermedim: Thijs'in hala bazı fiziksel sorunları var, Santi ise son zamanlarda çok fazla oynadı." 

    Sky'a verdiği röportajda Italiano, kendisi ve Gasperini'nin bir süre önce birbirlerine söz verdikleri ve henüz gerçekleşmeyen ünlü akşam yemeğinden de bahsediyor: "Yarın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Ona ve Atalanta'da yaptığı olağanüstü işe büyük saygı duyuyorum. Remo (Freuler, ed.) de bunu ilk elden deneyimledi: Herkese örnek oldu, kupalar ve kişisel ödüller kazandı. Ona büyük saygı duyuyorum ve o akşam yemeğini yiyebilirsek, eminim saatlerce sürecektir çünkü restoran kapanana kadar futbol hakkında konuşacağız." 

    • Reklam
Ligi Europa
Bologna crest
Bologna
BOL
Roma crest
Roma
ROM
0