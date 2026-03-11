Bologna-Roma maçı öncesinde Italiano: "Gasperini herkes için bir örnek, akşam yemeğimiz..."

Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano, yarın saat 18.45'te Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak olan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı Roma ile oynanacak maçın arifesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"Verona'ya karşı aldığımız yenilgiyi geride bıraktık ve onların zayıflıklarından yararlanmaya odaklandık. Tüm iç saha yenilgilerimizi gözden geçirdim: Bazı maçları kaybetmeyi hak ettik, bazılarını ise kazanabilirdik. Bu sadece o anlardan ve sezonlardan biri, ama sezonu tersine çevirmek için önümüzde hala maçlar var ve bunu başarmaya çalışacağız. Oyuncularımız doğru tutuma, isteğe ve odaklanmaya sahip."

"Roma iyi gidiyor: sağlam savunma yapıyorlar, az gol yiyorlar ve çok iyi oynayan bir forvetleri var, Malen. Agresif bir takım ve biz de hazırlıklı olmalıyız. Genel olarak Roma'dan korkuyorum."

"Bu maçı sezon için belirleyici olarak görmüyorum, çünkü çeyrek finale kalırsak, bana aynı soruyu soracaksınız. Verona'ya karşı kaybetmeyi hak ettik. Serie A çok zor bir lig ve yenilgileri kabul edebilmek gerekiyor. Hala on maç var ve nihai bir değerlendirme yapmak için çok erken."