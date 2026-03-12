Bologna-Roma, Giallorossi'nin notları: Pellegrini her şeyi kurtardı, Celik ise felaket

Svilar 6.5 – İlk yarının sonunda Bernardeschi'nin güzel şutunu mucizevi bir şekilde kurtardı. Maçın 60. dakikasında Pobega'yı da geçmeyi başardı. Maçın sonlarında çıkarak risk aldı, ancak üst direk onu kurtardı.

Celik 4,5 – İleriye neredeyse hiç çıkmadı. Gol pozisyonunda Rowe tarafından çok kolay geçildi. Çıkmadan önce bir başka felaket daha yaşayarak Rowe'ye bir gol daha hediye etti (66' Hermoso 6: zor bir anda gerekli azmi gösterdi).

Ndicka 6,5 – Castro zorlu bir rakipti, ancak Evan hemen önlem aldı. Şüphesiz Giallorossi savunmasının en iyisiydi. Çok az hata yaptı.

Ghilardi 5,5 – Gol anında Bernardeschi'yi tamamen yalnız bırakır. Hermoso oyuna girdiğinde sağ kanatta daha iyi oynar.

Rensch 5,5 – Savunmada dikkatli, ancak özellikle son paslarda çok fazla hata yapıyor (57' Tsimikas 6: çok az hata yapıyor).

El Aynaoui 5 – Koné'nin kas yorgunluğu onu ilk 11'e taşıdı. Oyun onun üzerinden geçiyor ama topu çok yavaş çeviriyor ve birçok ikili mücadelede yeniliyor (66' Pellegrini 7: beraberlik golünü buldu ve Roma'yı kurtardı).

Pisilli 5,5 – Son maçlara göre gerileme kaydetti. Celik ile birlikte 1-0'lık golün sorumlusu: Rowe'ye karşı müdahalesi çok zayıftı. Maçın sonlarında iyileşti.

Wesley 5,5 – Sessiz bir başlangıç yaptı ve maçın başında Joao Mario'ya yaptığı faul nedeniyle ağır bir sarı kart gördü. İlk yarıda hem hücumda hem de savunmada çok gölgede kaldı. Maçın bitimine yirmi dakika kala sağ kanada geçti, ancak performansı olumsuz kaldı.

Cristante 6 – İlk yarıda orta sahada zorlandı, birçok kez son pası kaçırdı. İkinci yarıda El Aynaoui'nin çıkmasının ardından geri döndü ve topu geri kazanarak beraberlik golünün kahramanı oldu.

Zaragoza 5 – Maçın başından itibaren sürpriz isim oldu. İlk çeyrekte çok az göründü ve iki korner vuruşunu da kaçırdı, bunlardan biri Roma için tehlikeli bir kontra atağa neden oldu. 18. dakikada 1-0'ı kaçırdıktan sonra ortadan kayboldu (46. dakikada Vaz 6: hücuma biraz canlılık kattı ve Zaragoza ile arasındaki fark çok büyük).

Malen 6,5 – Zaragoza'ya yakın olduğu için, Cenova maçına göre daha aktifti. 18. dakikada Zaragoza'ya Skorupski'nin önünde harika bir pas veriyor ama Zaragoza kaçırıyor. İlk büyük fırsatı 52. dakikada yakalıyor ama dış direğe çarpıyor. Pellegrini'nin golü, onun ceza sahasındaki güzel oyunuyla geliyor. Beraberlikten kısa bir süre sonra öne geçme fırsatı yakalıyor, top Lucumì'ye çarpıyor ve dışarı çıkıyor.

Teknik direktör Gasperini 6,5 – Forvette büyük bir sıkıntı var ve bundan fazlasını istemek zor.