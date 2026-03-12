Bologna-Roma, eski Skorupski ve Avrupa Ligi kabusu: onun hatası Giallorossi'nin elenmesine neden olduğu o gün

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Skorupski, Feyenoord ile oynanan 16 turu ilk ve ikinci maçlarında ve Fiorentina ile oynanan 8 turu ilk maçında (bu maç da bir İtalyan derbisiydi) üç iyi maç çıkardı; sorun, Fiorentina ile oynanan ikinci maçta ortaya çıktı. İlk maçın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, rövanş maçında Skorupski ilk yarıda 18. dakikada 0-1'lik skorla bir hata yaptı: rakibe korner vermemek için topu taç çizgisine çıkarmayı tercih eden Polonyalı kaleci, istemeden Marcos Alonso'ya pas verdi ve Alonso boş kaleye topu göndererek skoru 2-0'a getirdi ve maçı fiilen bitirdi. Maç 3-0 Fiorentina lehine biter ve Roma Avrupa'ya veda eder. Giallorossi kalecisi bu hatası nedeniyle eleştirilir ve Garcia da onu oynattığı için eleştirilir. Bugün Skorupski, Roma'yı Avrupa'da rakip olarak yeniden karşılar. 34 yaşında, daha olgun ve daha deneyimli. Acaba yine rakibin köşe vuruşunu önlemek için topu taç çizgisinden uzaklaştırmaya çalışacak mı?