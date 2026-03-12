Avrupa kupaları haftası bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarıyla devam ediyor. Dikkatleri üzerine çeken maç, Bologna ile Roma arasındaki İtalyan derbisi: Çeyrek finalin ilk maçı bugün 12 Mart Perşembe günü saat 18.45'te oynanacak, rövanş maçı ise önümüzdeki hafta Perşembe günü Olimpico'da oynanacak. Lukasz Skorupski için bir meydan okuma daha: 1991 doğumlu kaleci, bugün Rossoblù takımının kalesini koruyor, ancak 2013-2015 yılları arasında ve 2017-18 sezonunda Roma'da yedek kaleci olarak görev yaptı. Polonyalı oyuncunun eski takımıyla ilk kez karşı karşıya gelmesi değil elbette, ancak daha önce hiç Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelmemişti.
Bologna-Roma, eski Skorupski ve Avrupa Ligi kabusu: onun hatası Giallorossi'nin elenmesine neden olduğu o gün
SKORUPSKI, ROMA İLE AVRUPA LİGİ'NDE
Bu turnuvadaki bir maç, Polonyalı kalecinin Giallorossi formasıyla son maçlarından biriydi. 2014/15 sezonunda Skorupski, Rudi Garcia'nın takımının Avrupa Ligi'nde ilk 11'inde yer aldı. Takım, Bayern Münih, Manchester City ve CSKA Moskova ile birlikte oynadığı Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamladıktan sonra Avrupa Ligi'ne düştü (eski kurallara göre Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan takımlar Avrupa Ligi'ne katılıyordu). O sezon Skorupski, as kalecinin sakatlığı nedeniyle ligde Cesena ve Juventus'a, Avrupa'da ise City ve Bayern'e karşı oynamıştı. Feyenoord ve Fiorentina'ya karşı Avrupa Ligi'nde onu as kaleci olarak sahaya sürmek ise, teknik direktörün (o zamanlar) genç olan ve (23 yaşında) geleceğin olası as kalecisi olarak görülen bir oyuncuya şans vermek için yaptığı bir teknik tercihti.
SKORUPSKI'NİN ROMA KARŞISINDAKİ HATASI
Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Skorupski, Feyenoord ile oynanan 16 turu ilk ve ikinci maçlarında ve Fiorentina ile oynanan 8 turu ilk maçında (bu maç da bir İtalyan derbisiydi) üç iyi maç çıkardı; sorun, Fiorentina ile oynanan ikinci maçta ortaya çıktı. İlk maçın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, rövanş maçında Skorupski ilk yarıda 18. dakikada 0-1'lik skorla bir hata yaptı: rakibe korner vermemek için topu taç çizgisine çıkarmayı tercih eden Polonyalı kaleci, istemeden Marcos Alonso'ya pas verdi ve Alonso boş kaleye topu göndererek skoru 2-0'a getirdi ve maçı fiilen bitirdi. Maç 3-0 Fiorentina lehine biter ve Roma Avrupa'ya veda eder. Giallorossi kalecisi bu hatası nedeniyle eleştirilir ve Garcia da onu oynattığı için eleştirilir. Bugün Skorupski, Roma'yı Avrupa'da rakip olarak yeniden karşılar. 34 yaşında, daha olgun ve daha deneyimli. Acaba yine rakibin köşe vuruşunu önlemek için topu taç çizgisinden uzaklaştırmaya çalışacak mı?