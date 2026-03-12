Bologna-Roma, CM'nin notları: Pellegrini belirleyici, Bernardeschi büyülü. Joao Mario 4 puan aldı

Bologna ile Roma arasındaki Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı 1-1 sona erdi.
Aşağıda, not defterimizdeki tüm puanlar yer almaktadır.
Skorupski 6: Birkaç çıkış dışında uzun süre neredeyse seyirci kaldı, eşitlikte hatası olmadan gol yedi.
Joao Mario 4: Roma'nın beraberliği yakalamasına yol açan basit bir top kaybı, Bologna'nın eleme umutlarını yok etti. (Zortea sv).
Casale 6: Malen zorlu bir rakipti, ikinci yarıda sert oynadı ama sonuçta daha kötüsü de olabilirdi (Vitik sv).
Lucumi 6,5: Her zamanki gibi en iyi defans oyuncusu. İkinci yarıda Vaz ile güzel bir düello yaptı.
Miranda 6: Kısa sürede toparlandı, ilk yarıda zaten sarı kart görmüş olan Rensch'e yaptığı bodycheck ile biraz risk aldı, sonra görevini yaptı. Sarı kartla rövanş maçında cezalı olacak. (Lykogiannis sv).
Pobega 5: İki maçlık seride çok önemli olan iki golü kaçırdı. Hatalı ve dikkatsizdi.
Freuler 6,5: Joao Mario'nun (belki de Malen'in faulüyle) 1-1'de yaptığı hatayı telafi edemedi, bunun dışında birçok boşluğu kapattı.
Ferguson 6,5: Bacağı geri döndü, orta sahada birçok ikili mücadeleden galip çıktı.
Bernardeschi 7,5: Mükemmel bir gece. Svilar ilk yarıda yedi numaradan bir topu uzaklaştırdı, ardından bu Avrupa Ligi'ndeki dördüncü golünü atarak takımını öne geçirdi.
Castro 6,5: Ndicka ile muhteşem bir mücadele, izlemesi harika. İkisi de çok iyiydi (Dallinga sv).
Rowe 7,5: Celik'i çılgına çeviren, canlı bir oyuncu. Sık sık onu geçiyor, biraz somutluk eksikliği var ama Bernardeschi'nin golünde bunu telafi ediyor, Roma'nın yarısını geçip 10 numaraya mükemmel bir pas veriyor. (Cambiaghi 6: Birkaç değerli faul alıyor).
All. Italiano 7: 2026'nın en iyi Bologna'sı, ama neredeyse her zaman kontrolü elinde tuttuğu bir maçta israfın sergisi. 1-1, yaratılan fırsatların çokluğu nedeniyle kazanması gereken bir maça yakışmıyor.
Svilar 6.5 – İlk yarının sonunda Bernardeschi'nin güzel şutunu mucizevi bir şekilde kurtardı. Maçın 60. dakikasında Pobega'yı da geçmeyi başardı. Maçın sonlarında riskli bir çıkış yaptı, ancak çapraz direk kurtardı.
Celik 4,5 – İleriye neredeyse hiç çıkmadı. Gol pozisyonunda Rowe'ye çok kolay geçildi. Çıkmadan önce bir başka felaket daha yaşayarak Rowe'ye bir gol daha hediye etti (66' Hermoso 6: zor bir anda gerekli azmi gösterdi).
Ndicka 6,5 – Castro zorlu bir rakipti, ancak Evan hemen ona karşı önlem aldı. Şüphesiz Giallorossi savunmasının en iyisiydi. Çok az hata yaptı.
Ghilardi 5,5 – Gol anında Bernardeschi'yi tamamen yalnız bırakır. Hermoso oyuna girdiğinde sağ kanatta daha iyi oynar.
Rensch 5,5 – Savunmada dikkatli, ancak özellikle son paslarda çok fazla hata yapıyor (57' Tsimikas 6: çok az hata yapıyor).
El Aynaoui 5 – Koné'nin kas yorgunluğu onu ilk 11'e taşıdı. Oyun onun üzerinden geçiyor ama topu çok yavaş çeviriyor ve birçok ikili mücadelede yeniliyor (66' Pellegrini 7: beraberlik golünü buldu ve Roma'yı kurtardı).
Pisilli 5,5 – Son maçlara göre gerileme kaydetti. Celik ile birlikte 1-0'lık golün sorumlusu: Rowe'ye karşı müdahalesi çok yumuşak. Maçın sonlarında iyileşti.
Wesley 5,5 – Sessiz bir başlangıç yaptı ve maçın başında Joao Mario'ya yaptığı faul nedeniyle ağır bir sarı kart gördü. İlk yarıda hem hücumda hem de savunmada çok gölgede kaldı. Maçın bitimine yirmi dakika kala sağ kanada geçti, ancak performansı olumsuz kaldı.
Cristante 6 – İlk yarıda orta sahada zorlandı, birçok kez son pası kaçırdı. İkinci yarıda El Aynaoui'nin çıkmasının ardından geri döndü ve topu geri kazanarak beraberliği sağlayan golün kahramanı oldu.
Zaragoza 5 – Maçın başından itibaren sürpriz isim oldu. İlk çeyrekte çok az göründü ve iki korner vuruşunu da kaçırdı, bunlardan biri Roma için tehlikeli bir kontra atağa neden oldu. 18. dakikada 1-0'ı kaçırdıktan sonra ortadan kayboldu (46. dakikada Vaz 6: hücuma biraz canlılık kattı ve Zaragoza ile arasındaki fark çok büyük).
Malen 6,5 – Zaragoza'ya yakın olduğu için, Cenova maçına göre daha fazla oyunun içinde. 18. dakikada Zaragoza'ya Skorupski'nin önünde harika bir pas veriyor ama Zaragoza kaçırıyor. İlk büyük fırsatı 52. dakikada yakalıyor ama dış direğe çarpıyor. Pellegrini'nin golü, onun ceza sahasındaki güzel oyunuyla geliyor. Beraberlikten kısa bir süre sonra öne geçme fırsatı yakalıyor, top Lucumì'ye çarpıyor ve dışarı çıkıyor.
Teknik direktör Gasperini 6,5 – Forvette büyük bir sıkıntı var ve bundan fazlasını beklemek zor.