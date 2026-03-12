Genoa ve Verona'ya karşı ligde iki acı yenilgi alan Bologna ve Roma, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan derbisinde karşı karşıya geliyor: İlk maç Dall'Ara'da, rövanş ise ligde daha iyi sıralamada olan Giallorossi'nin ev sahipliğinde Olimpico'da oynanacak.
Bologna-Roma LIVE, resmi kadrolar: Castro, Malen, Pobega ve Rensch'e karşı 1'den itibaren
GOLLER VE ÖNEMLİ OLAYLAR
MAÇ SONUÇLARI
BOLOGNA-ROMA 0-0
GOLLER: -
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Teknik direktör: Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Teknik direktör: Gasperini
HAKEM: Jablonski
SARI KARTLAR: -
KIRMIZI KART: -
