Bologna-Roma CANLI 1-0: Bernardeschi! Malen direktere, Pobega ikinci golü kaçırıyor

Yarışı canlı olarak takip edin.

Genoa ve Verona'ya karşı ligde iki acı yenilgi alan Bologna ve Roma, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan derbisinde karşı karşıya geliyor: İlk maç Dall'Ara'da, rövanş ise ligde daha iyi sıralamaya sahip olan Giallorossi'nin ev sahipliğinde Olimpico'da oynanacak.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ OLAYLAR

  • MAÇ SONUÇLARI

    BOLOGNA-ROMA 1-0

    GOLLER: 50' Bernardeschi (B)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro. Teknik direktör: Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Teknik direktör: Gasperini

    HAKEM: Jablonski

    SARI KARTLAR: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    KIRMIZI KART: -

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
