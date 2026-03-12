Bologna-Roma CANLI 0-0: Zaragoza avantajı kaçırıyor

Genoa ve Verona'ya karşı ligde iki acı yenilgi alan Bologna ve Roma, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan derbisinde karşı karşıya geliyor: İlk maç Dall'Ara'da, rövanş ise ligde daha iyi sıralamada olan Giallorossi'nin ev sahipliğinde Olimpico'da oynanacak.