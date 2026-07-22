Samuele Ricci ve Milan, ayrılık sinyalleri. Orta saha oyuncusu, ikili orta saha düzeni için farklı teknik özelliklere ve kişiliğe ihtiyaç duyan Ruben Amorim’in planlarında yer almıyor. Uzun süren görüşmelerin ardından ve yurtdışı tekliflerini reddetmesinin ardından yaklaşık 23 milyon avroya transfer edilen eski Torino oyuncusu için durum artık tamamen tersine döndü.
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Bologna, Ricci için teklifte bulundu: Atalanta ile rekabet var, Milan onu satılamaz bir oyuncu olarak görmüyor
DEĞERLENDİRME
Rossoneri kulübünün Samuele Ricci için belirlediği değer 18 ila 20 milyon avro arasında. Orta saha oyuncusunun menajeri onu Juventus’a da önermişti, ancak Bianconeri kulübünden bu konuda kayda değer bir ilgi gelmedi. Oyuncu, Amorim’i ikna etmek istiyor ancak yoğun rekabet ve Modric’in yakında imzalaması beklenen sözleşme, bu çabayı büyük ölçüde sınırlayabilir.
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