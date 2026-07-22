Bologna, Ricci için teklifte bulundu: Atalanta ile rekabet var, Milan onu satılamaz bir oyuncu olarak görmüyor

Rossoneri kulübünün Samuele Ricci için belirlediği değer 18 ila 20 milyon avro arasında. Orta saha oyuncusunun menajeri onu Juventus’a da önermişti, ancak Bianconeri kulübünden bu konuda kayda değer bir ilgi gelmedi. Oyuncu, Amorim’i ikna etmek istiyor ancak yoğun rekabet ve Modric’in yakında imzalaması beklenen sözleşme, bu çabayı büyük ölçüde sınırlayabilir.