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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Bologna, Palladino: "Skorupski mi, Pessina mı? Kararımı verdim. Dovbyk fırsatını beklemek zorunda kalacak, Enem'i beğeniyorum"

Serie A
Bologna

Bologna Teknik Direktörü, Inter maçı öncesinde konuştu.

Raffaele Palladino, Bologna teknik direktörü olarak Serie A'nın yedinci haftasında Inter ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu: "Takımın bu ateşe ve kazanma arzusuna sahip olması gerekiyor çünkü son yıllarda grubu farklı kılan özellikler bunlar" dedi. Sportmediaset'in aktardığına göre Palladino sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderle, ligin en iyi hücum hattına sahip takımla karşılaşacağız. Bu maçlarda sonucu ayrıntılar belirler. Büyük takımlarla karşılaşmak için gereken karakteri, cesareti ve sağlıklı bir gözü karalığı görmek istiyorum. Maçın hangi aşamasında olduğumuzu anlamalı ve topu ayağımızda tutmalıyız. Bu konuda hâlâ gelişmemiz gerekiyor. Lecce karşısında bazı anlarda topa sahip olmayı daha iyi yönetmeliydik. Yarın kolay olmayacak ama elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ayrıca Dall'Ara'nın dolu olacağını biliyoruz ve oyuncuların da taraftarın coşkusuna kapılmasını isterim."


Kaleci konusunda ise şunları söyledi: "Kimin sahaya çıkacağını antrenman performansı belirler. Yapılabilecek hatalardan bağımsız olarak söylüyorum bunu; çünkü futbolcular ve hakemler gibi ben de hata yapabilirim. Hatalar bu işin bir parçası. Sahaya çıkacak oyuncuyu gönül rahatlığıyla seçiyorum ve hem Skorupski'ye hem de Pessina'ya sonuna kadar güveniyorum. Yarın kim sahaya çıkarsa çıksın tam desteğimi alacak. Yarın için kararımı çoktan verdim."

  • Dovbyk hakkında: "Millî takım maçları nedeniyle verilen iki haftalık arada hem Primavera takımında hem de Ascoli'ye karşı ona süre vermeye çalıştık. İyi karşılık verdi, ardından bükücü kasında hafif bir rahatsızlık yaşadı. Maç süresi almış durumda ama onu sahaya sürene kadar fırsatını beklemesi gerekecek. Yine de sakin olmalı çünkü onun zamanı gelecek. Enem'de de böyle oldu. Diğer oyuncular da şanslarını beklemek zorunda ama onlara bu şansı vereceğimden emin olabilirler."


    Enem hakkında: "Golünden bağımsız olarak sevdiğim bir oyuncu. İşini ciddiye alıyor, onu on numara pozisyonunda denedim ve bu görevi büyük bir ciddiyet ve profesyonellikle yerine getirdi. Son bir haftada hızlanmasını ve koşu gücünü gördüm; antrenmanlarda çok iyi görünüyordu, maçta da bunun karşılığını aldı. Yarın yine süre bulup bulmayacağını göreceğiz."


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