Raffaele Palladino, Bologna teknik direktörü olarak Serie A'nın yedinci haftasında Inter ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu: "Takımın bu ateşe ve kazanma arzusuna sahip olması gerekiyor çünkü son yıllarda grubu farklı kılan özellikler bunlar" dedi. Sportmediaset'in aktardığına göre Palladino sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderle, ligin en iyi hücum hattına sahip takımla karşılaşacağız. Bu maçlarda sonucu ayrıntılar belirler. Büyük takımlarla karşılaşmak için gereken karakteri, cesareti ve sağlıklı bir gözü karalığı görmek istiyorum. Maçın hangi aşamasında olduğumuzu anlamalı ve topu ayağımızda tutmalıyız. Bu konuda hâlâ gelişmemiz gerekiyor. Lecce karşısında bazı anlarda topa sahip olmayı daha iyi yönetmeliydik. Yarın kolay olmayacak ama elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ayrıca Dall'Ara'nın dolu olacağını biliyoruz ve oyuncuların da taraftarın coşkusuna kapılmasını isterim."





Kaleci konusunda ise şunları söyledi: "Kimin sahaya çıkacağını antrenman performansı belirler. Yapılabilecek hatalardan bağımsız olarak söylüyorum bunu; çünkü futbolcular ve hakemler gibi ben de hata yapabilirim. Hatalar bu işin bir parçası. Sahaya çıkacak oyuncuyu gönül rahatlığıyla seçiyorum ve hem Skorupski'ye hem de Pessina'ya sonuna kadar güveniyorum. Yarın kim sahaya çıkarsa çıksın tam desteğimi alacak. Yarın için kararımı çoktan verdim."