Bologna, Orsolini'nin önünde iki seçenek: sözleşme uzatımı mı, yoksa Suudi Arabistan mı?

Riccardo Orsolini bir dönüm noktasında: Bir yanda Suudi Arabistan'ın cazibesi, diğer yanda ise Haziran 2027'de sona erecek olan Bologna ile sözleşmesinin uzatılması var.





La Gazzetta dello Sport, Rossoblù kulübünün, Ocak 2018'deki transferinden bu yana onu takımın simgesi haline getirmek için 2029'a kadar (2030'a kadar uzatma opsiyonlu) bir sözleşme hazırladığını yazıyor. Ancak oyuncu henüz sözleşme uzatımı için imza atmadı ve Suudi Arabistan, geçen Haziran ayında ona krallara layık bir maaş teklif ettiği gibi, bir kez daha devreye girmiş görünüyor.





Bu arada, Lazio maçında penaltı vuruşunu kaçırmasının ardından, Casteldebole'de taraftarlar tarafından bir pankart asıldı: "Sevgimiz bir penaltı vuruşu yüzünden değişemez."



