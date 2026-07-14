Bologna’nın hayali Federico Chiesa: Liverpool’a yapılan teklif, Rowe ile olan bağlantı ve maaş sorunu

La Rosea, bazı İngiliz kaynaklara atıfta bulunarak, “rossoblù” kulübünün bu transferle ilgilenen kulüplerden biri olduğunu belirtiyor. Oyuncunun teknik açıdan uygunluğu tartışılmaz olsa da, anlaşma ekonomik olarakuygulanabilirlik konusundaki karmaşık durumun etrafında dönüyor.Chiesa, Premier League’de sezon başına yaklaşık altı milyon sterlin kazanıyor; bu rakam, Bologna’nın bütçe sınırlarının oldukça üzerinde. Bu nedenle, Bologna, maaşın önemli bir kısmını Liverpool’un üstleneceği bir kiralama anlaşması yapmak istiyor.





Ancak Chiesa’nın onayını almak ve Liverpool’un da onay vermesini ummak için Bologna’nın önce bir oyuncuyu satarak nakit kaynak yaratması gerekiyor. Bu konuda bir numaralı aday Jonathan Rowe: Geçen sezon parlak bir performans sergileyen İngiliz oyuncu, eski OM oyuncusu için cüzdanlarını açmaya hazır olan birçok Premier Lig kulübünün dikkatini çekti. Onun ayrılması, kadroda yer açabilir ve ekonomik kaynak yaratabilir.





Rowe satıldıktan sonra Bologna, şu anda sadece bir transfer söylentisi olan bu durumu daha somut bir hale getirmek amacıyla doğrudan Federico Chiesa’ya yönelecek. Eski Fiorentina ve Juventus oyuncusu, Bernardeschi’den Baggio’ya, Signori ve Di Vaio’ya kadar, yaşları ilerledikçe “İki Kule”nin altında kariyerlerine yeni bir soluk kazandıran birçok şampiyonun izinden gidecek.