US Sassuolo Calcio v Bologna FC 1909 - Serie A

Bologna, maçın sonunda Skorupski'nin gözyaşları: Roma ile oynanacak Avrupa Ligi rövanş maçı öncesinde neler sızıyor?

Bologna'da acil durum: Sassuolo maçında tam üç oyuncuyu kaybetti

Bologna, Dallinga'nın maçın başında attığı gol sayesinde Sassuolo'ya karşı oynanan Emiliano derbisini kıl payı kazandı. Son dönemde yaşadığı birçok zorluğun ardından sekizinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Rossoblu'lar yeniden gülümserken, diğer tarafta Italiano ise Perşembe günü Roma ile oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde birçok oyuncunun yokluğuyla başa çıkmak zorunda kalacak.

Moro, De Silvestri ve özellikle Skorupski: Eski Roma kalecisi Polonyalı Skorupski, Bologna'nın sezonun en önemli maçını kaçırma riskiyle karşı karşıya.

  • DEĞİŞİMİN GERÇEKLEŞMEMESİ VE GÖZYAŞLARI

    Sassuolo-Bologna maçının son dakikalarında, ceza sahası dışından yüksek bir topu yakalamaya çalışan Skorupski, acı içinde hemen yere yığıldı ve Bologna yedek kulübesinde alarm zilleri çalmaya başladı. Ancak Italiano, oyuncu değişiklik haklarını çoktan tüketmişti ve Dallinga'nın sağladığı ilk gol avantajını koruyarak maçı kale arasında bitirebilecek isim Pobega gibi görünüyordu. Ancak Polonyalı kaleci dişlerini sıkıp maçı tamamladı ve maçın sonunda duygularına hakim olamadı. Konuk takım tribününde akan gözyaşları, Avrupa Ligi'nde Roma ile oynanacak maç öncesinde kötü hisler uyandırıyor.

  • ROMA'YA NE YANSİYOR?

    İlk izlenimlere göre Skorupski, sol uyluk iç kasında bir sakatlık geçirmiş gibi görünüyor. Kaleci son ana kadar dişini sıkıp oyuna devam etti, ancak Polonyalı oyuncunun birkaç haftalık bir ara vermesi söz konusu olabilir. Perşembe günü Roma karşısında Skorupski'yi kale arasında görme ihtimali kesinlikle çok düşük; Ravaglia ve genç Pessina ilk 11'de yer almak için rekabet edecek.

