İlk izlenimlere göre Skorupski, sol uyluk iç kasında bir sakatlık geçirmiş gibi görünüyor. Kaleci son ana kadar dişini sıkıp oyuna devam etti, ancak Polonyalı oyuncunun birkaç haftalık bir ara vermesi söz konusu olabilir. Perşembe günü Roma karşısında Skorupski'yi kale arasında görme ihtimali kesinlikle çok düşük; Ravaglia ve genç Pessina ilk 11'de yer almak için rekabet edecek.