Josep Martinez - 6/10

Kaleci, erken yediği gole rağmen nispeten sakin bir akşam geçirdi. Martinez, Pobega'nın 10. dakikadaki etkili bitirişini önlemek için pek bir şey yapamazdı. Maçı üç kurtarışla tamamladı ve Inter'in 683 paslık oyununa güven veren bir temel oluşturdu. Ancak baskı altındaki pas dağıtımı pek sınanmadı.

Yann Aurel Bisseck - 6,5/10

Üçlü savunmanın sağında görev yapan Bisseck, fiziksel olarak üstünlük kurdu ancak rakibin erken gelişen kontra atakları karşısında zaman zaman gereken pozisyon disiplinini gösteremedi. Maç ilerledikçe oyununu oturttu ve ev sahibi ekibe yalnızca dört isabetli şut imkânı tanıyan Inter'in savunma sağlamlığına katkıda bulundu.

Manuel Akanji - 8/10

Savunmanın merkezindeki temel isim olan Akanji, geriden oyun kurmada kilit rol oynadı ve istatistiksel ölçütlerde yüksek puan aldı. Açılış golünün yarattığı ilk şaşkınlığın ardından savunma hattını etkili biçimde yönetti. Rakip hücumcuların kullanabileceği alanı daraltmak için savunma çizgisinin ileride kalmasını sağladı.

Alessandro Bastoni - 7,5/10

Bastoni, geriden oyunu ileri taşıyan paslarını her zamanki gibi sergiledi ve sık sık ek bir oyun kurucu rolü üstlendi. Gollerde doğrudan payı olmasa da rakibin ilk baskı hattını aşma becerisi, maçın kontrolünü korumada hayati önem taşıdı.