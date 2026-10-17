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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Bologna karşısında Inter oyuncularının notları: Thuram ve Augusto, ikinci yarıda fırsatlarını iyi değerlendiren Inter'in geri dönüşüne öncülük etti

Player ratings
C. Augusto
M. Thuram
Inter
Bologna - Inter
Bologna
Serie A

Inter, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'yı 3-1 yenerek Serie A'daki liderliğini korudu. Christian Chivu'nun takımı maça kötü başladı. Tommaso Pobega, savunmadaki bir hatadan yararlanarak ilk 10 dakika içinde ev sahibini öne geçirdi.

Erken gelen olumsuzluğa rağmen Inter, %65,1’lik topa sahip olma oranıyla soğukkanlılığını korudu ve rakip orta sahanın etkisini giderek kırdı. Devre arasından hemen önce gelen beraberlik golü belirleyici oldu ve psikolojik üstünlüğü tamamen konuk ekibe geçirdi.

İkinci yarı, maç yönetimi ve etkili oyuncu değişiklikleri açısından ders niteliğindeydi. Inter’in 3,35’lik gol beklentisi (xG) değerine karşılık Bologna’nın 0,9’da kalması, maçın sonucunun Inter’in hücum üretkenliğindeki üstünlüğünü adil biçimde yansıttığını gösterdi. Bu galibiyetle Inter, yedi hafta sonunda zirvedeki yenilmezliğini sürdürdü ve Scudetto yarışında yenilmesi gereken takım olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte Inter oyuncularının notları:

  • Kaleci ve savunma

    Josep Martinez - 6/10

    Kaleci, erken yediği gole rağmen nispeten sakin bir akşam geçirdi. Martinez, Pobega'nın 10. dakikadaki etkili bitirişini önlemek için pek bir şey yapamazdı. Maçı üç kurtarışla tamamladı ve Inter'in 683 paslık oyununa güven veren bir temel oluşturdu. Ancak baskı altındaki pas dağıtımı pek sınanmadı.

    Yann Aurel Bisseck - 6,5/10

    Üçlü savunmanın sağında görev yapan Bisseck, fiziksel olarak üstünlük kurdu ancak rakibin erken gelişen kontra atakları karşısında zaman zaman gereken pozisyon disiplinini gösteremedi. Maç ilerledikçe oyununu oturttu ve ev sahibi ekibe yalnızca dört isabetli şut imkânı tanıyan Inter'in savunma sağlamlığına katkıda bulundu.

    Manuel Akanji - 8/10

    Savunmanın merkezindeki temel isim olan Akanji, geriden oyun kurmada kilit rol oynadı ve istatistiksel ölçütlerde yüksek puan aldı. Açılış golünün yarattığı ilk şaşkınlığın ardından savunma hattını etkili biçimde yönetti. Rakip hücumcuların kullanabileceği alanı daraltmak için savunma çizgisinin ileride kalmasını sağladı.

    Alessandro Bastoni - 7,5/10

    Bastoni, geriden oyunu ileri taşıyan paslarını her zamanki gibi sergiledi ve sık sık ek bir oyun kurucu rolü üstlendi. Gollerde doğrudan payı olmasa da rakibin ilk baskı hattını aşma becerisi, maçın kontrolünü korumada hayati önem taşıdı.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Piotr Zielinski - 7,5/10

    Zielinski, zaman zaman teknik becerisini sergiledi ve 69. dakikada Carlos Augusto'nun golünün asistini yaptı. Hatlar arasındaki boşluklarda etkili biçimde pozisyon alırken oyundan alındığı son bölüme kadar tempoyu iyi yönetti.

    Nicolo Barella - 8/10

    Kaptan, devre arasından hemen önce Marcus Thuram’ın beraberlik golünün asistini yaparak takımına öncülük etti. Barella takımın motoruydu; sürekli ileri çıkarak oyun bağlantısını kurdu. Takımının erken gelen golün ardından maçı çevirebilmesinin başlıca nedeni, geçiş oyunundaki enerjisiydi.

    Federico Dimarco - 6,5/10

    Dimarco, sol kanatta sürekli bir pas seçeneği oldu; oyuna genişlik kattı ve ceza sahasına tehlikeli ortalar yaptı. 69. dakikada oyundan çıkmadan önce doğrudan bir gol katkısı yapmasa da pozisyon alışı, rakip bekleri savunmada geriye çekilmek zorunda bıraktı.

    Luis Henrique - 5/10

    Henrique, orta sahada zor bir maç geçirdi. Maçın başlarında topu Juan Miranda'ya kaptırarak açılış golüne doğrudan yol açan pahalı bir hata yaptı. Sonrasında ritmini bulmakta zorlandı ve teknik direktörün daha dikine bir oyun arayışıyla 69. dakikada yerini Andy Diouf'a bıraktı.

    Petar Sucic - 6,5/10

    Sucic, savunma güvenliğine katkı sağlayıp Barella'ya sahada serbestçe hareket etme imkânı tanıyarak disiplinli bir performans sergiledi. Ancak 76. dakikada, önünde boş kale varken şutunu direğe nişanlayarak farkı artırmak için çok net bir fırsatı kaçırdı.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Hücum

    Marcus Thuram - 7,5/10

    Hücumun odak noktası olan Thuram, en kritik anda skora katkı verdi. 44. dakikadaki kafa golü tam zamanında geldi ve devre arasına hemen önce rakibin moralini bozdu. Sürekli tehdit oluşturdu ancak 61. dakikada kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gördü. 79. dakikada oyundan alındı.

    Francesco Pio Esposito - 5/10

    Genç forvet için zor bir akşamdı. Esposito maçta kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı ve 35. dakikada hayal kırıklığıyla yaptığı bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü. İkinci yarının başlarında oyundan alınan ilk oyuncu oldu.

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  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Carlos Augusto - 9/10

    Maçın kaderini değiştiren isimdi. 69. dakikada oyuna giren Augusto, ilk dokunuşunda attığı golle takımını öne geçirdi, ardından maçın sonlarında sonucu perçinleyen golün asistini yaptı. 79. dakikada sarı kart görmesine rağmen yedek kulübesinden gelerek olağanüstü bir etki yarattı.

    Ange-Yoan Bonny - 8/10

    58. dakikada Esposito'nun yerine oyuna giren Bonny, hücum hattına eksik olan fiziksel gücü kattı. 82. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi ancak yalnızca bir dakika sonra üçüncü golü kaydederek bunu telafi etti ve maçın sonucunu fiilen belirledi.

    Andy Diouf - 6/10

    Takıma taze enerji katması için Henrique'nin yerine oyuna alınan Diouf, görevini yeterince yerine getirdi ve son 20 dakikada skorun korunmasına yardımcı oldu.

    Henrikh Mkhitaryan - N/A

    Tecrübesiyle takıma soğukkanlılık katması için 79. dakikada Thuram'ın yerine oyuna girdi.

    Hakan Calhanoglu - N/A

    Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü sağlamaya yardımcı olması için Zielinski'nin yerine oyuna alındı.

    Christian Chivu - 8,5/10

    Teknik direktör, taktiksel esnekliğiyle büyük övgüyü hak ediyor. Hücumun son bölümünde değişikliğe ihtiyaç olduğunu gören Chivu, Bonny ve Augusto'yu oyuna almakla isabetli bir karar verdi. İki oyuncu da gol atarak geri dönüş galibiyetini getirdi.

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