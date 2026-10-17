Erken gelen olumsuzluğa rağmen Inter, %65,1’lik topa sahip olma oranıyla soğukkanlılığını korudu ve rakip orta sahanın etkisini giderek kırdı. Devre arasından hemen önce gelen beraberlik golü belirleyici oldu ve psikolojik üstünlüğü tamamen konuk ekibe geçirdi.
İkinci yarı, maç yönetimi ve etkili oyuncu değişiklikleri açısından ders niteliğindeydi. Inter’in 3,35’lik gol beklentisi (xG) değerine karşılık Bologna’nın 0,9’da kalması, maçın sonucunun Inter’in hücum üretkenliğindeki üstünlüğünü adil biçimde yansıttığını gösterdi. Bu galibiyetle Inter, yedi hafta sonunda zirvedeki yenilmezliğini sürdürdü ve Scudetto yarışında yenilmesi gereken takım olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte Inter oyuncularının notları: