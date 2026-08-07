Buzzi
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Bologna, Jonathan Rowe için Everton'ın 30 milyon euroluk teklifini reddetti; Rossoblu, İngiliz kanat oyuncusu konusunda tavizsiz bir duruş sergiliyor
Bologna, Everton'ın teklifini reddetti
İtalyan basın kuruluşu Il Resto del Carlino'nun haberine göre Everton, Rowe'u transfer etmek için 30 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu teklif Bologna tarafından hızlıca reddedildi. Premier League ekibi, teklifini 35 milyon euroya çıkarması halinde görüşmelerin başlayıp başlayamayacağını sordu, ancak Bologna yönetimi daha fazla görüşmeye kapıyı kapattı. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, geçen yaz Marsilya'dan gelişinin ardından Stadio Renato Dall'Ara'daki sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.
- Buzzi
Rossoblu kararlı duruşunu sürdürüyor
Bologna, eski İngiltere genç milli oyuncusunun mevcut transfer döneminde satılmayacağı yönündeki tutumunu güçlendirdi. Kulüp yetkilileri, Everton'dan gelecek başka hiçbir teklifi değerlendirmeye istekli olmadıklarını net şekilde ortaya koydu; Everton değerlemesini artırsa bile bu değişmeyecek. Bu kararlı tutum, yeni sezon öncesinde Bologna'nın hücum hattındaki derinliğini korumak için benimsendi.
Bologna, kadrosunun zayıflamasına direniyor
Rowe ile yolları ayırma konusundaki isteksizliğin nedeni, Bologna'nın ilk 11'in hücum oyuncusu Santiago Castro'nun Roma'ya 35 milyon euro karşılığında ayrılığına zaten onay vermiş olması. Ayrıca Bologna, stoper Jhon Lucumi'nin olası satışından 25 milyon euro daha kazanabilir ve böylece toplam transfer gelirini 60 milyon euroya çıkarabilir.
Bologna'nın, eski Norwich City kanat oyuncusunun satışını ancak bir kulübün piyasa değerinin belirgin şekilde üzerinde, 55 milyon ile 60 milyon euro civarında olağanüstü bir teklif sunması halinde değerlendirmeye alacağı bildiriliyor.
- IPA Sport
Everton değer engeliyle karşı karşıya
Everton şimdi, transfer penceresi kapanmadan önce çok daha yüksek bir teklif yapıp yapmamaya ya da dikkatini alternatif hedeflere çevirip çevirmemeye karar vermek zorunda. Bologna için ise geçen sezon 40 maçta yedi gol ve dört asist kaydeden Rowe'u takımda tutmak, lig kampanyaları öncesinde kadro istikrarını korumak açısından hayati önem taşımayı sürdürüyor. Sezon öncesi boyunca ana kadrosunu geliştirmeyi sürdüren Domenico Tedesco'nun ekibini şimdi bir istikrar testi bekliyor.
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