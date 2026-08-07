Rowe ile yolları ayırma konusundaki isteksizliğin nedeni, Bologna'nın ilk 11'in hücum oyuncusu Santiago Castro'nun Roma'ya 35 milyon euro karşılığında ayrılığına zaten onay vermiş olması. Ayrıca Bologna, stoper Jhon Lucumi'nin olası satışından 25 milyon euro daha kazanabilir ve böylece toplam transfer gelirini 60 milyon euroya çıkarabilir.

Bologna'nın, eski Norwich City kanat oyuncusunun satışını ancak bir kulübün piyasa değerinin belirgin şekilde üzerinde, 55 milyon ile 60 milyon euro civarında olağanüstü bir teklif sunması halinde değerlendirmeye alacağı bildiriliyor.