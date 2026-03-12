Bologna, İtalyanca: "Joao Mario'nun yorumları dışında, iyi bir performans... Hakem mi? Ndicka'ya karşı çok hoşgörülüydü."

"Herkes için zor olan bir ortamla karşılaşacağımızı biliyoruz. Umutlarımızı canlı tutmak için bir sonuç istiyorduk ve bunu başardık. Bugün yaptığımız gibi, korkmadan oraya gidip karşılık vermeliyiz. Tempo çok yüksek olacak ve yeteneklerimizi görmek için daha da fazla kaliteye ihtiyacımız olacak. Bu akşam, yoğunluk ve dikkat açısından eski Bologna'yı gördüm, özellikle evimizde olan biteni açıklayamıyorum, topu hareket ettirmede kalite vardı. Hala maçları kazanamıyoruz, ancak bugün iki kanat oyuncusu maça renk kattı: bu oyuncular seviyeyi yükseltebilen oyuncular ve ikisi de bunu yaptı. Değerlendirilmesi gereken birçok yön var, her zaman bu akşamki gibi olmadık: her zaman zirvede olmak kolay değil, kritik anlarda oyuncularımızı kaybettik ama Verona gibi kötü bir yenilgiye tepki vermek için hala buradayız.