Bologna teknik direktörü Vincenzo Italiano, Sky Sport'a verdiği demeçte, Roma ile 1-1 berabere biten Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını yorumladı ve analiz etti: "Sonuçtan dolayı üzülmeli miyim, çünkü daha tehlikeliydik, yoksa bu ruhu yeniden bulduğumuz için mutlu mu olmalıyım, bilmiyorum. Ancak pazar günkü yenilgiye yüksek seviyede birperformansla tepki verdik. Joao Mario'nun geri göndermesi gereken pası dışında, çocuklar büyük bir takım karşısında büyük bir maç çıkardılar. Söyleyecek bir şeyim yok, puan olarak daha fazlasını yaptığımız bir maçı kazanmamızı engelleyen o gol dışında."
Çeviri:
Bologna, İtalyanca: "Joao Mario'nun yorumları dışında, iyi bir performans... Hakem mi? Ndicka'ya karşı çok hoşgörülüydü."
CASTRO-NDICKA DUELLOSU
Italiano, hakem performansını, özellikle Ndicka ve Castro arasındaki tüm maç boyunca süren mücadelenin ardından hemen yorumladı: "Hakem Ndicka'ya karşı çok hoşgörülü davrandı, Castro'ya karşı çok fazla faul yaptı: kirli oynadı, ancak maç boyunca çizgi böyleydi ve sorun yok. Elemeyi garantilemek için daha tehlikeli olmak istiyorduk, ama hala şansımız var. Oraya gidip mücadele edeceğiz. Bu akşam eski Bologna'nın birçok özelliğini yeniden gördüm."
NE GEREKLİ VE NE EKSİK
"Herkes için zor olan bir ortamla karşılaşacağımızı biliyoruz. Umutlarımızı canlı tutmak için bir sonuç istiyorduk ve bunu başardık. Bugün yaptığımız gibi, korkmadan oraya gidip karşılık vermeliyiz. Tempo çok yüksek olacak ve yeteneklerimizi görmek için daha da fazla kaliteye ihtiyacımız olacak. Bu akşam, yoğunluk ve dikkat açısından eski Bologna'yı gördüm, özellikle evimizde olan biteni açıklayamıyorum, topu hareket ettirmede kalite vardı. Hala maçları kazanamıyoruz, ancak bugün iki kanat oyuncusu maça renk kattı: bu oyuncular seviyeyi yükseltebilen oyuncular ve ikisi de bunu yaptı. Değerlendirilmesi gereken birçok yön var, her zaman bu akşamki gibi olmadık: her zaman zirvede olmak kolay değil, kritik anlarda oyuncularımızı kaybettik ama Verona gibi kötü bir yenilgiye tepki vermek için hala buradayız.
JOAO MARIO'YA NE SÖYLEDİN?
Sonuç, Joao Mario'nun hatasına adanmıştır ve bu hata beraberlik golünün başlangıcı olmuştur: "Ona sadece topun geri gönderilmesi gerektiğini söyledim. Joao geldiğinden beri üst düzey bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor: sağda ve solda oynuyor. Üzgünüm, ama böyle şeyler olabilir."