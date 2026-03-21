Lazio ile oynanacak önemli lig maçı öncesinde Bologna'da kötü haberler var. Italiano, kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Tommaso Pobega ve Jens Odgaard'dan yoksun kalacak.
Çeviri:
Bologna için çifte talihsizlik: Pobega ve Odgaard, Lazio maçında forma giyemeyecek.
POBEGA VE ODGAARD'IN DURUMU
Bologna kulübü tarafından yayınlanan sağlık raporuna göre, Pobega ve Odgaard kas sakatlıkları nedeniyle yarın 'Dall'Ara' Stadyumu'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek: İlki sağ iliopsoas kasında, ikincisi ise sol uyluk kasında sakatlık yaşıyor. Bologna'nın hedefi, 5 Nisan'da Cremona'da oynanacak Paskalya deplasmanı öncesinde her iki oyuncuyu da sahalara döndürmek.
KADRO
İşte Bologna'nın kadro listesi:
Kaleciler: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Defans: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Orta saha oyuncuları: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.
Forvetler: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
