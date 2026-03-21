Bologna FC 1909 v Hellas Verona FC - Serie A

Bologna için çifte talihsizlik: Pobega ve Odgaard, Lazio maçında forma giyemeyecek. Italiano'nun kadro listesi ve iki sakat oyuncunun durumu

Roma ile oynadığı Avrupa Ligi maratonunun ardından Bologna, Lazio ile oynayacağı iç saha maçı için iki önemli oyuncusunu kaybetti

Lazio ile oynanacak önemli lig maçı öncesinde Bologna'da kötü haberler var. Italiano, kas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Tommaso Pobega ve Jens Odgaard'dan yoksun kalacak.

  • POBEGA VE ODGAARD'IN DURUMU

    Bologna kulübü tarafından yayınlanan sağlık raporuna göre, Pobega ve Odgaard kas sakatlıkları nedeniyle yarın 'Dall'Ara' Stadyumu'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek: İlki sağ iliopsoas kasında, ikincisi ise sol uyluk kasında sakatlık yaşıyor. Bologna'nın hedefi, 5 Nisan'da Cremona'da oynanacak Paskalya deplasmanı öncesinde her iki oyuncuyu da sahalara döndürmek.

    • Reklam

  • KADRO

    İşte Bologna'nın kadro listesi:


    Kaleciler: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.


    Defans: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.


    Orta saha oyuncuları: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.


    Forvetler: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

