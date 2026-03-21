Bologna kulübü tarafından yayınlanan sağlık raporuna göre, Pobega ve Odgaard kas sakatlıkları nedeniyle yarın 'Dall'Ara' Stadyumu'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek: İlki sağ iliopsoas kasında, ikincisi ise sol uyluk kasında sakatlık yaşıyor. Bologna'nın hedefi, 5 Nisan'da Cremona'da oynanacak Paskalya deplasmanı öncesinde her iki oyuncuyu da sahalara döndürmek.