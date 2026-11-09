Bologna'da Miranda'nın sakatlığında yırtık tespit edildi: Ne zaman dönecek, hangi maçları kaçıracak?

Raffaele Palladino, Bologna'yı yeniden çıkışa geçirdi ancak Tedesco döneminde de olduğu gibi Emilia ekibinde sakatlıklar konusunda sorunlar bitmiyor. Roberto Piccoli ve Riccardo Orsolini'nin iyileşmesinin hemen ardından Parma maçında revirden bir kötü haber daha geldi: İspanyol bek Juan Miranda, sakatlığı nedeniyle üç hafta forma giyemeyecek.