Raffaele Palladino, Bologna'yı yeniden çıkışa geçirdi ancak Tedesco döneminde de olduğu gibi Emilia ekibinde sakatlıklar konusunda sorunlar bitmiyor. Roberto Piccoli ve Riccardo Orsolini'nin iyileşmesinin hemen ardından Parma maçında revirden bir kötü haber daha geldi: İspanyol bek Juan Miranda, sakatlığı nedeniyle üç hafta forma giyemeyecek.
Bologna'da Miranda'nın sakatlığında yırtık tespit edildi: Ne zaman dönecek, hangi maçları kaçıracak?
RESMÎ AÇIKLAMA
Kanat oyuncusu, daha sonra 2-1 kazanılan Parma maçının ilk yarısında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyunu bırakmak zorunda kaldı. Bugün yapılan tetkikler bir yırtık olduğunu doğruladı: "Juan Miranda'ya yapılan görüntüleme tetkiklerinde sol uyluğundaki biseps femoris kasında birinci derece yırtık tespit edildi; iyileşme süresi yaklaşık 3 hafta."
NE ZAMAN DÖNECEK VE HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Milli maç arası nedeniyle sakatlığının etkisi azalacak. Ancak Miranda, Palladino döneminde 2026/2027 Serie A sezonunda çıktığı 10 maçta takım arkadaşlarına yaptığı toplam 6 gol pasıyla takımın en çok asist yapan oyuncusu olmuştu.
3 haftalık yokluğu, Palladino'yu milli ara dönüşünde 22 Kasım'da oynanacak Bologna-Udinese maçında Miranda'dan mahrum bırakacak. Miranda'nın, bir sonraki haftanın 27 Kasım Cuma günü Venezia deplasmanında oynanacak erken maçına yetişmesi mümkün. Ancak takvimde kırmızıyla işaretlenecek karşılaşma, büyük olasılıkla Bologna'nın 4 Aralık'ta Dall'Ara'da Roma'yı ağırlayacağı maç olacak.
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